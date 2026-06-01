オーラス株式会社、六本木AXISビルに「AURAS Residential Experience Center（AREC）」を開設
ホームオートメーションとラグジュアリーエンターテイメントを融合した
次世代住宅体験拠点「AREC」
オーラス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：山岡裕和）は、六本木AXISビル3Fに「AURAS Residential Experience Center（AREC）」を新たに開設いたしました。
ARECでは、“Japanese Luxury Automation”をコンセプトに、日本的な美意識と最先端テクノロジーを融合し、ホームオートメーションとラグジュアリーエンターテイメントを体験できる次世代の住空間を提案いたします。
当センターでは、Lutron HomeWorksによる照明・シェード制御やCrestronによる統合コントロールを中心に、照明、映像、音響、空調、インテリアが融合した空間体験をご提供いたします。
主な展示内容：
・Lutron HomeWorks(https://lutron.jp/products/homeworks/) / Crestron(https://www.crestron.com/Products/Market-Solutions/Crestron-Home) ホームオートメーション
・Barco Residential LEDビデオウォール(https://www.barco.com/ja/solutions/cinema/residential/portfolio#led-walls) / ハイエンドプロジェクター(https://www.barco.com/ja/solutions/cinema/residential/portfolio#cinema-at-home-projectors)
・204インチ シネマスコープシアター
・Burmester ハイエンドオーディオ(https://www.burmester.de/en/)
・Sonus faber ARENA30(https://www.sonusfaber.com/en/products/arena-30) シアターシステム
・D-BOX モーションシステム(https://www.d-box.com/en/haptisync-hub)
・molo 空間展示(https://molodesign.com/)
今後もオーラス株式会社は、最先端テクノロジーと空間デザインを融合した、新たなラグジュアリー住空間体験の提案を推進してまいります。
【AURAS Residential Experience Center（AREC）概要】
運営：オーラス株式会社
所在地：東京都港区六本木5-17-1 AXISビル3F
URL：http://www.auras-inc.co.jp/