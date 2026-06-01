株式会社９Ｅが人事職に特化した転職支援サービス「人事Agent」を開始

株式会社９E

株式会社９Ｅ（本社：東京都、代表取締役：大日向 佑介）は、採用コンサルティング事業およびキャリアアドバイザーAgent運営で培った知見を活かし、人事職転職に特化した転職エージェントサービス「人事Agent」を新たに開始することをお知らせします。

1. 背景

昨今、人事職の採用市場における需要は急速に拡大しており、特に採用人事ポジションは企業の成長戦略と直結する重要職種として、転職市場における競争が激化しています。一方で、人事職志望の求職者にとっては、人事職全般を扱う総合型エージェントが多く、採用人事に特化した専門性の高い転職支援を受けられる機会が限られているのが実情です。

また、弊社が運営するキャリアアドバイザーAgent（キャリアアドバイザー・人材紹介営業職特化の転職エージェント）において、転職支援を重ねる中で一つの明確な傾向が見えてきました。キャリアアドバイザーとして求職者に向き合い採用活動を支援してきた経験を持つ方が、次のキャリアとして「採用人事」へのステップアップを志向するケースが非常に多いのです。こうした求職者の実態を踏まえ、採用人事ポジションに特化した手厚い転職支援の場を創出すべく、「人事Agent」の立ち上げに至りました。

2. サービス概要

本サービスでは、人事職、特に採用人事ポジションへの転職を目指す求職者に対し、以下の領域において転職活動の開始から入社後サポートまでワンストップで支援いたします。

転職軸の設定支援： 過去のキャリアの棚卸しから転職軸の明確化まで、専用ワークシートを活用した丁寧なヒアリングを複数回実施し、求職者一人ひとりに合った転職軸を設計します。

求人のご提案： 採用人事ポジションに特化したエージェントだからこそ保有する、ミスマッチの少ない厳選求人をご提案します。未経験歓迎求人からマネージャーポジション、メガベンチャー・スタートアップ企業まで幅広く対応します。

書類・面接対策： 採用人事職で求められる経験・スキルに対し、これまでの経歴を最大限にアピールできる職務経歴書の作成をサポートします。面接対策は企業ごとに個別に実施し、志望動機からスキルの伝え方まで、内定獲得に向けて何度でも対策します。

内定・意思決定支援： 複数内定時の比較検討から条件交渉まで、最適な意思決定ができるよう伴走します。

入社後サポート： 入社後も定期的にご連絡し、転職後のご活躍を長期にわたってサポートします。

導入の流れは、"転職相談のご予約 → 初回面談 → 転職軸の設定 → 求人のご提案 → 書類・面接対策 → 内定・意思決定 → 入社後サポート"というステップで進めます。

3. 独自の強み

弊社が運営するキャリアアドバイザーAgent（キャリアアドバイザー・人材紹介営業職特化）において蓄積してきた支援実績と求職者ネットワークを活かし、採用人事ポジションへのキャリアチェンジを目指す求職者に対し、親和性の高い求人へのマッチングが可能です。特にキャリアアドバイザーから採用人事へのキャリアチェンジを希望する求職者の支援実績が豊富であり、この転職パスにおける選考対策・ポジショニング提案に強みを持ちます。

また、弊社が手がける採用コンサルティング事業（9Eキャリア採用コンサルティング）にて企業側の採用現場を深く支援してきた知見を、求職者への転職支援に直接活かすことができます。企業が採用人事に求めるスキルセットや人物像を熟知しているからこそ、採用現場の目線に立った実践的なアドバイスと選考対策が実現します。

担当1名あたりの求職者数を業界標準の半分以下（最大15名以下）に抑えた徹底した伴走型支援により、求職者一人ひとりに向き合う時間を確保し、転職支援の質を高く維持しています。

採用人事へのキャリアチェンジを目指す方、またはキャリアアドバイザーとしての経験を活かして人事職へステップアップを検討している方に、特に効果的な転職支援サービスです。

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▼人事Agentサービスページ

https://www.ca-agent.com/

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