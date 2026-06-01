「推しらっぷ」「モモらっぷ」2026年6月17日～ 同時配信リリース決定！
配信リリース告知画像
本作は、同じ楽曲をベースにしながらも、異なるキャラクターとボーカル表現によってまったく異なる世界観を生み出す「ツインリリース企画」として制作されました。
「推しらっぷ」は、推し活への情熱や応援する喜びをテーマにした熱量あふれるラップソング。
そして「モモらっぷ」は、その別世界を表現するために誕生したリミックス作品です。
もし渋谷系ギャルが同じラップを歌ったらどうなるのか――。
そんな遊び心から生まれた本作は、Sunoのペルソナ機能を活用し、キュートでポップな"モモちゃんボイス"を採用。
歌詞の「推し」を「モモ」に置き換えることで、推し活ソングが「モモ活ソング」へと変化し、新たな魅力を持つ作品へと進化しました。
同じビート。
同じグルーヴ。
だけど異なるキャラクター。
聴き比べることで、それぞれの個性や表現の違いを楽しめる、ezo-momoならではの実験的な作品となっています。
リリース情報
「推しらっぷ」ジャケット写真
■ タイトル
「推しらっぷ」(本家本元Ver.)
「モモらっぷ」🍑ジャケット写真
■ タイトル
「モモらっぷ」(本家離脱派渋谷系ギャルボイスVer.)
■ 配信開始日
2026年6月17日～
■ 配信形態
各種音楽配信サービスにて順次配信予定
アーティストコメント
音楽は、歌う人やキャラクターが変わるだけで印象が大きく変わります。
今回はその変化を楽しんでいただくために、「推しらっぷ」と「モモらっぷ」を同時リリースすることにしました。
本家の熱量あふれる「推しらっぷ」。
かわいさ全開の「モモらっぷ」。
ぜひ聴き比べながら、お気に入りの一曲を見つけてください。
あなたは、
「推しらっぷ派」？
それとも、
「モモらっぷ派」？
ぜひ各SNSで感想をお聞かせください。
#推しらっぷ
#モモらっぷ
ezo-momo Records ロゴ画像
【レーベル】
ezo-momo Records
”ezo-momo Records”は、
“感性と未来技術の融合”をテーマに、
音楽・映像・アートを横断した
新しいクリエイティブ表現を発信する
インディペンデントレーベルです。
ezo-momo アーティスト画像
【ezo-momo プロフィール】
北海道出身、北海道在住のAI楽曲制作クリエーター。
2026年4月よりAI生成制作サイト「Suno」にて楽曲制作並びに作品発表を開始
6月1日現在、110タイトル以上の様々なジャンルの垣根を超えた”遊園地系”作品を次々と発表
無名な新人にも関わらず、Xを含めた各SNSにてマルチ展開を繰り広げる。
世界進出を視野に入れ、唯一無二の新しい楽曲を世に出し続けていくアーティストです。
ezo-momo 各公式サイト
Suno
https://suno.com/@ezo_momo
X
https://x.com/ezo_momo
https://www.instagram.com/ezo_momo4649
Youtube
https://youtube.com/@ezo-momo
Tik Tok
https://www.tiktok.com/@ezo_momo4649
TurncoreJapan
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1113614
Tik Tok
https://www.tiktok.com/@ezo_momo4649
お問い合わせ先(ezo-momo Records)
ezomomo4649@gmail.com
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