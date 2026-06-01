「推しらっぷ」「モモらっぷ」2026年6月17日～ 同時配信リリース決定！

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ezo-momo Records

配信リリース告知画像

本作は、同じ楽曲をベースにしながらも、異なるキャラクターとボーカル表現によってまったく異なる世界観を生み出す「ツインリリース企画」として制作されました。




「推しらっぷ」は、推し活への情熱や応援する喜びをテーマにした熱量あふれるラップソング。




そして「モモらっぷ」は、その別世界を表現するために誕生したリミックス作品です。




もし渋谷系ギャルが同じラップを歌ったらどうなるのか――。




そんな遊び心から生まれた本作は、Sunoのペルソナ機能を活用し、キュートでポップな"モモちゃんボイス"を採用。




歌詞の「推し」を「モモ」に置き換えることで、推し活ソングが「モモ活ソング」へと変化し、新たな魅力を持つ作品へと進化しました。




同じビート。


同じグルーヴ。


だけど異なるキャラクター。




聴き比べることで、それぞれの個性や表現の違いを楽しめる、ezo-momoならではの実験的な作品となっています。




リリース情報





「推しらっぷ」ジャケット写真

■ タイトル


「推しらっぷ」(本家本元Ver.)





「モモらっぷ」🍑ジャケット写真

■ タイトル


「モモらっぷ」(本家離脱派渋谷系ギャルボイスVer.)




■ 配信開始日


2026年6月17日～




■ 配信形態


各種音楽配信サービスにて順次配信予定




アーティストコメント




音楽は、歌う人やキャラクターが変わるだけで印象が大きく変わります。




今回はその変化を楽しんでいただくために、「推しらっぷ」と「モモらっぷ」を同時リリースすることにしました。




本家の熱量あふれる「推しらっぷ」。



かわいさ全開の「モモらっぷ」。



ぜひ聴き比べながら、お気に入りの一曲を見つけてください。




あなたは、


「推しらっぷ派」？


それとも、


「モモらっぷ派」？




ぜひ各SNSで感想をお聞かせください。




#推しらっぷ


#モモらっぷ





ezo-momo Records ロゴ画像

【レーベル】


ezo-momo Records


”ezo-momo Records”は、


“感性と未来技術の融合”をテーマに、


音楽・映像・アートを横断した


新しいクリエイティブ表現を発信する


インディペンデントレーベルです。





ezo-momo アーティスト画像

【ezo-momo プロフィール】


北海道出身、北海道在住のAI楽曲制作クリエーター。


2026年4月よりAI生成制作サイト「Suno」にて楽曲制作並びに作品発表を開始


6月1日現在、110タイトル以上の様々なジャンルの垣根を超えた”遊園地系”作品を次々と発表


無名な新人にも関わらず、Xを含めた各SNSにてマルチ展開を繰り広げる。


世界進出を視野に入れ、唯一無二の新しい楽曲を世に出し続けていくアーティストです。





ezo-momo 各公式サイト


Suno


https://suno.com/@ezo_momo



X


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TurncoreJapan


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お問い合わせ先(ezo-momo Records)


ezomomo4649@gmail.com









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