「推しらっぷ」「モモらっぷ」2026年6月17日～ 同時配信リリース決定！

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本作は、同じ楽曲をベースにしながらも、異なるキャラクターとボーカル表現によってまったく異なる世界観を生み出す「ツインリリース企画」として制作されました。

「推しらっぷ」は、推し活への情熱や応援する喜びをテーマにした熱量あふれるラップソング。

そして「モモらっぷ」は、その別世界を表現するために誕生したリミックス作品です。

もし渋谷系ギャルが同じラップを歌ったらどうなるのか――。

そんな遊び心から生まれた本作は、Sunoのペルソナ機能を活用し、キュートでポップな"モモちゃんボイス"を採用。

歌詞の「推し」を「モモ」に置き換えることで、推し活ソングが「モモ活ソング」へと変化し、新たな魅力を持つ作品へと進化しました。

同じビート。

同じグルーヴ。

だけど異なるキャラクター。

聴き比べることで、それぞれの個性や表現の違いを楽しめる、ezo-momoならではの実験的な作品となっています。

リリース情報

「推しらっぷ」ジャケット写真

■ タイトル

「推しらっぷ」(本家本元Ver.)

「モモらっぷ」🍑ジャケット写真

■ タイトル

「モモらっぷ」(本家離脱派渋谷系ギャルボイスVer.)

■ 配信開始日

2026年6月17日～

■ 配信形態

各種音楽配信サービスにて順次配信予定

アーティストコメント

音楽は、歌う人やキャラクターが変わるだけで印象が大きく変わります。

今回はその変化を楽しんでいただくために、「推しらっぷ」と「モモらっぷ」を同時リリースすることにしました。

本家の熱量あふれる「推しらっぷ」。

かわいさ全開の「モモらっぷ」。

ぜひ聴き比べながら、お気に入りの一曲を見つけてください。

あなたは、

「推しらっぷ派」？

それとも、

「モモらっぷ派」？

ぜひ各SNSで感想をお聞かせください。

#推しらっぷ

#モモらっぷ

ezo-momo Records ロゴ画像

【レーベル】

ezo-momo Records

”ezo-momo Records”は、

“感性と未来技術の融合”をテーマに、

音楽・映像・アートを横断した

新しいクリエイティブ表現を発信する

インディペンデントレーベルです。

ezo-momo アーティスト画像

【ezo-momo プロフィール】

北海道出身、北海道在住のAI楽曲制作クリエーター。

2026年4月よりAI生成制作サイト「Suno」にて楽曲制作並びに作品発表を開始

6月1日現在、110タイトル以上の様々なジャンルの垣根を超えた”遊園地系”作品を次々と発表

無名な新人にも関わらず、Xを含めた各SNSにてマルチ展開を繰り広げる。

世界進出を視野に入れ、唯一無二の新しい楽曲を世に出し続けていくアーティストです。

ezo-momo 各公式サイト

Suno

https://suno.com/@ezo_momo

X

https://x.com/ezo_momo

Instagram

https://www.instagram.com/ezo_momo4649

Youtube

https://youtube.com/@ezo-momo



Tik Tok

https://www.tiktok.com/@ezo_momo4649

TurncoreJapan

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1113614

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https://www.tiktok.com/@ezo_momo4649

お問い合わせ先(ezo-momo Records)

ezomomo4649@gmail.com

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