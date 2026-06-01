RICOH kintone plus有償プラグイン「RICOH AI入力アシスタントプラグイン」を提供開始

リコージャパン株式会社

リコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、クラウド型業務改善プラットフォーム「RICOH kintone plus」の有償プラグインとして、PDFや画像データをAIが自動で読み取り、レコードへの転記や要約を行う「RICOH AI入力アシスタントプラグイン」の提供を本日より開始します。

受発注書や請求書、名刺、商談時のメモなど、紙やPDF、画像といった非構造データは依然として多く、これらをシステムへ手入力する作業は、時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の属人化といった問題発生の要因にもなっています。

「RICOH AI入力アシスタントプラグイン」は、特別な設定は不要で、プラグインを「RICOH kintone plus」で作成した各アプリケーションに適用するだけで利用可能です。例えば、顧客管理アプリケーションに適用すると、名刺画像をアップロードのうえ、会社名や住所など読み取りたい項目を指定するだけで、AIが名刺画像から顧客情報を自動入力します。また、日報報告アプリケーションでは、活動メモや提案に使用した資料をアップロードすることで、日報や報告書の文章をAIが自動生成します。

本プラグインにより、これまで人手に頼っていた煩雑な入力作業をAIが支援し、業務の効率化を実現するとともに、データの蓄積・活用を促進し、情報活用の高度化に貢献します。

「RICOH AI入力アシスタントプラグイン」利用イメージ

リコージャパンは、お客様に寄り添い、業務に合わせて利用できる最適なソリューションを提供し、お客様が取り組むオフィス／現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援してまいります。

「RICOH AI入力アシスタントプラグイン」の活用業務例

- 注文書・請求書の明細を自動で読み取り、受発注・請求処理を効率化- 名刺画像やアンケート用紙からの顧客情報登録を自動化- 商談メモや使用した提案書等をもとにした営業日報作成の自動化- 雑多なメモ書きや文書を整理・要約し議事録作成を効率化

価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6187/table/200_1_5d3d415f3a11e98e4396732bd0786134.jpg?v=202606011252 ]

※RICOH kintone plusのISMAP対応商品はご利用いただけません。※本商品をご利用いただくには、RICOH kintone plus(月額)のご契約が別途必要になります。※最低契約期間は1ヶ月です。

■関連情報

RICOH kintone plus

https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-kintone-plus

■報道関係のお問い合わせ先

リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部

E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com

■お客様の問い合わせ先

「RICOH kintone plus」に関するお問い合わせ

https://www.secure.rc-club.ricoh.co.jp/ricoh-kintone-plus

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※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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企業情報

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■リコージャパン株式会社

創立

1959年5月2日

代表者

代表取締役 社長執行役員 CEO 笠井 徹

従業員数

17,372名（2025年4月現在）

拠点数

341拠点（2025年4月現在）

本社所在地

東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

■事業内容

さまざまな業種におけるお客様の経営課題や業務課題の解決を支援する各種ソリューションの提供。

１．複合機（MFP）やプリンターなどの画像機器や消耗品およびICT関連商品の販売と関連ソリューションの提供

２．サポート＆サービス（画像機器やICT関連商品の保守、ネットワーク構築・保守、ICT運用業務代行）

３．システムインテグレーションおよびソフトウェア設計・開発

▽リコージャパン企業情報（リコー ソリューション・商品サイト）

https://jp.ricoh.com/companies/ricoh-japan

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リコーグループについて

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リコーグループは、世界約200の国・地域で、AIをはじめとする先進テクノロジーと、長年培ってきたプリンティング領域の強みを基盤に、ワークプレイスにおける業務変革を支援するサービス・ソリューションを提供しています。また、商用・産業印刷事業や、インクジェット技術を応用した新たなソリューションの展開を通じて、お客様の価値創出を支えています（2026年3月期グループ連結売上高2兆6,083億円）。

“はたらく”に歓びを 創業以来90年にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。

https://jp.ricoh.com/