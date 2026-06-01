ホリプロ×週プレ『ニューヒロインPROJECT』審査員特別賞・小嶌こゆきがホリプロに！朝比奈こゆとして新スタート！

株式会社ホリプロ

ホリプロと集英社『週刊プレイボーイ』がタッグを組んで実施したニューヒロイン発掘オーディション『ニューヒロインPROJECT』。このオーディションで審査員特別賞を受賞した小嶌こゆきがホリプロで活動を始めることが発表された。

小嶌こゆき改め 朝比奈こゆ(朝比奈こゆ) (C)ホリプロ

昨年6月にエントリーがスタートした『ニューヒロインPROJECT』は、名だたる俳優・タレントが数多く所属するホリプロと、今年創刊60周年を迎える『週プレ』がタッグを組んで、グラビアからタレント、女優へと活動を広げていくことができる「ニューヒロイン」を探す企画。

小嶌こゆきは無名ながら、オーディションの様子を記録した紹介動画がYouTube「週プレChannel」内で2025年トップの再生回数（84万回再生）を記録したことや、アジアンビューティな顔立ちと鍛え抜かれたメリハリボディ、天真爛漫なキャラクターなどが評価され、審査員特別賞を受賞した。

■2026年3月にリリースした、デジタル写真集『プリズムヒロイン』では見るものすべてを笑顔にしてしまう底抜けの明るさと鋭い目ヂカラを武器に、ビキニタイプはもちろんワンピースデザインなど5種類の水着を着こなしている。

（下記サイト参照）

https://www.grajapa.shueisha.co.jp/item/detail/gravure/a6a1cc6b1bd9ebc03f8daf0662f0f57b

(C)栗山秀作／集英社

■オーディション期間中は受験生だった彼女だが、４月に上京し都内の大学に進学。

芸名も朝比奈こゆに一新し、ホリプロと共に芸能生活をスタートさせることとなった。

何事にも前向きで、明るくてあたたかい”ヒーローみたいなヒロイン”である彼女がこれからどんな活躍を魅せてくれるのか、期待したい。

(C)ホリプロ

(C)栗山秀作／集英社

(C)栗山秀作／集英社

(C)栗山秀作／集英社

【朝比奈こゆコメント】

皆さんこんにちは！小嶌こゆき改め、朝比奈こゆです。

この度、都内の大学に進学し、オーディションとあわせてW合格という形でご報告できることをとても嬉しく思っています。

ホリプロ×週プレ「ニューヒロインPRJECT」が私を見つけてくださり、新しい挑戦の機会をいただけたこと、そして何も分からない私に一から丁寧に向き合ってくださったことに心から感謝しています。

芸能活動・大学生活・一人暮らしと、初めてのことばかりです。

さまざまな壁にもぶつかると思いますが、一つひとつ向き合いながら成長していきたいです。

そして、気持ち新たに「朝比奈こゆ」としてスタートすることを決めました。

朝の空や光を感じる「朝比奈」という言葉に新しい一歩を踏み出す明るさと前向きに向かう気持ちを込めました。

「こゆ」は両親からもらった大切な本名から取っています。

家族からもらった大切な意味を残しながら、これからも自分らしく進んでいきたいと思います。

その名にふさわしい、そしてそれ以上の存在になれるよう頑張ります。

これまで家族や周りの方々に背中を押してもらったように、今度は私が誰かの背中を押せる存在になりたいです。そして、少しでも多くの方に笑顔を届けられるよう頑張ります。

今後の目標は、週プレさんで賞をいただけるようなグラビア活動をしていくこと、そしてさまざまな作品に出演しながら学び続けることです。

これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

【タレントプロフィール】

朝比奈こゆ（あさひな・こゆ）

2007年1月30日生まれ、岐阜県出身。身長164cm B83W53H92。

５人兄妹の長女。ホリプロ×週プレ「ニューヒロインPROJECT」で審査員特別賞を受賞。

趣味はマンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読中）とカニ捌き、ジグソーパズル。

運動能力が非常に高く、サッカー、水泳、バレエ、バレーボールなど様々なジャンルのスポーツ経験を持つ。高校野球は毎年必ずチェックしている。マイブームは日々のお弁当づくり、憧れの芸能人は渋谷凪咲さん。好きな色は水色。好きな飲みものはお茶。

公式X：https://x.com/Koyu___k

公式Instagram：https://www.instagram.com/koyukl._/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@koyukl._