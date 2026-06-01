Shokz OpenSwim Pro希望小売価格改定のお知らせ

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、Shokz社の日本国内代理店として、あらゆるアドベンチャーに備えたIP68防塵防水等級のShokz OpenSwim Pro（ショックス オープンスイム プロ）の希望小売価格を、2026年6月1日より改定いたします。

Shokz OpenSwim Pro :https://focal.co.jp/products/shokz-openswim-pro

「OpenSwim Pro」につきまして、昨今の原材料費の高騰ならびに製造・物流コストの上昇などの影響により、 企業努力のみでは現行の価格体系を維持することが困難な状況となっております。

つきましては、 誠に不本意ではございますが、 下記の通り同製品の希望小売価格を改定させていただくこととなりました。

多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、 深くお詫び申し上げます。弊社は今後もより一層の品質・サービス向上に努めてまいりますので、何卒事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/632_1_711aba0d942d40149c09de016923b83b.jpg?v=202606010151 ]Shokz OpenSwim Pro :https://focal.co.jp/products/shokz-openswim-proShokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。