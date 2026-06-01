【てんこちゃんフィギュア】がヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、熊野プランさん（X：@plan039(https://x.com/plan039?lang=ja)）が描く蚕ちゃんこと「てんこちゃん」がフィギュアになりました！こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5064126

■てんこちゃんフィギュア \10,450 (税込)

触覚や羽はもちろん、チャームポイントの”要介護”のお衣装までしっかりと再現しています♪

どこから見ても可愛らしいフォルムに仕上がりました！！

ぜひお迎えしてお世話してあげてください！



▼商品情報

「てんこちゃんフィギュア」

\10,450(税込)

【サイズ】縦：13cm 横：11.5cm 奥行き：9.5cm

【材質】PVC

【生産国】CHINA

※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。



※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。



※直射日光は、変色や変形の原因となりますのでご注意ください。



※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5064126

----------------------------------



ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/?utm_source=press

【X（旧Twitter）】

https://twitter.com/vgvd

【instagram】

http://instagram.com/village_vanguard



---------------------------------