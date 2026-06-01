冷やし担々麺、はじめました。猛暑を吹き飛ばす辛くて痺れる一皿！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

中国料理「大観苑」

『冷やし担々麺』

詳細はこちら :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/taikanen/reimen/

ホテルニューオータニ（東京）の中国料理「大観苑」では、2026年6月1日（月）より暑い夏にぴったりの“冷たくて辛い”『冷やし担々麺』を提供します。

暑い日、汗をかかずに辛い麺を食べたいなら。この冷たい“辛うま”麺で決まり！

「冷やし担々麺」のベースとなるスープには、鶏がらの旨味を丹念に抽出した澄み渡る清湯（チンタン）スープを使用。濃厚でありながら口当たりなめらかな豆乳を重ねることで、奥行きのあるまろやかさを実現しました。さらに、香り高い花椒油がもたらす爽やかな痺れ、ブラックペッパーのキレ、そして辣油の奥深い辛みが重なり合い、味わうほどに表情を変える一皿をお愉しみください。

これぞ王道、五目冷麺や豪華絢爛フカヒレ冷麺も。夏に必食の麺はほかにも！

『新スッパ冷麺』\4,000 ※サービス料別

『新スッパ冷麺』

2025年より夏の定番に仲間入りした『新スッパ冷麺』は、ビーフとチキンのダブル出汁に2種のブレンド酢をあわせ、フルーツトマトとトマトジュレの爽やかな酸味が夏を彩る冷麺。アクセントにはブラックペッパーを効かせた、食欲が落ちる夏でもぺろりと平らげてしまう一品です。

『五目冷麺』

オープンキッチンの窯でじっくりと焼き上げた自家製の叉焼や、クラゲの冷菜や巻き海老などたっぷり具材が自慢の人気冷麺です。麺にのせて食べるのはもちろんのこと、具材単品でも愉しめます。

『五目冷麺』\4,500 ※サービス料別『ふかひれあんかけピリ辛豆乳冷麺』\9,000 ※サービス料別

『ふかひれあんかけピリ辛豆乳冷麺』

ふかひれを贅沢にトッピングしたご褒美冷麺。コクのある豆乳スープに、つるんとしたなめらかな喉ごしのふかひれと、上海蟹とズワイ蟹がたっぷり入ったピリ辛の餡をトッピングしました。蟹の奥深い風味とクリーミーなスープが麺によく絡み合い、一口ごとに至福の味わいを生み出します。

“王道主義”を掲げる本格上海料理店「大観苑」

1964年の開店以来、多くの美食家に愛されてきた本格上海料理「大観苑」。前面フルハイトウインドウの窓からは眼下に広がる一万坪の日本庭園から遠く東京タワーまでを一望することができます。猛暑が予想される今夏は、中国料理「大観苑」で伝統の味わいと趣向を凝らした逸品の数々を、ご賞味ください。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

中国料理「大観苑」

『冷やし担々麺』

[期間]

2026年6月1日（月）～2026年9月23日（水・祝）

※食材の入荷状況等により、メニューが変更となる場合がございます。

[時間]

11:30～15:00（L.O. 14:30）

[料金]

\4,000

※サービス料別

[店舗]

中国料理「大観苑」

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ザ・メイン 16階

[ご予約・お問合せ]

03-3238-0030 （中国料理「大観苑」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/taikanen/reimen/