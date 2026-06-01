【ぱんちゃんぬいぐるみ】がヴィレヴァンオンラインに登場！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、さとろくさん（@satoroku_18(https://x.com/satoroku_18)）が描く「ぱんちゃん」がぬいぐるみになりました♪大好きなお友達の「めんちゃん」をぎゅっと抱きしめた、にっこり食いしん坊な笑顔にこだわりました。こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5064128

■ぱんちゃんぬいぐるみ \8,580(税込)

ふわふわ素材のめんちゃんと、まあるいほっぺで愛らしさ満点に仕上げています♪

もっちり&ふわふわ素材で肌触りの良いぬいぐるみになりました！

やさしげな表情のぱんちゃん&ふわふわ素材のめんちゃんに癒されませんか♪

ぜひお迎えして、一緒にお出かけしたり、一緒にお家でまったりしたりお世話してあげてくださいね！



▼商品情報

「ぱんちゃんぬいぐるみ」

\8,580(税込)

【サイズ】縦：20cm 横：18cm 奥行き：16cm

【材質】ポリエステル

【生産国】CHINA



※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。



※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。



※直射日光は、変色や変形の原因となりますのでご注意ください。



※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売ページはこちら :https://vvstore.jp/products/detail/5064128

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