エム・ジェイホーム、2026年6月1日に不動産仲介店舗を自社ブランドへ一新。同時に草津・瀬田エリアへ初進出、2店舗同時オープンで全国展開へ加速。

株式会社エム・ジェイホーム

滋賀県を中心に不動産事業を展開する株式会社エム・ジェイホーム（本社：滋賀県長浜市、代表取締役：葛川 睦、以下「当社」）は、事業拡大と経営の自由度向上を目的に、2026年6月1日より、当社が運営する不動産仲介店舗を自社ブランドへと刷新し、新たな体制による事業を開始することをお知らせいたします。

2026年6月1日より、自社ブランドによる独自の新体制へと移行し、これまで店舗がなかった主要エリアへの初進出となる「草津店」および「瀬田店」を新たに開設。これまでの地域密着型サービスを継承しつつ、全国規模の多店舗展開と、管理・建築・開発までを含む総合不動産会社としての成長を本格始動いたします。

◯ 自社ブランド化による「次なる成長ステージへの移行」

当社はこれまで約20年間にわたり、フランチャイズ（FC）ネットワークに加盟し、滋賀県内を中心に10店舗の不動産仲介店を展開してまいりました。しかし、昨今の不動産市場の変化と多様化する顧客ニーズに対応するためには、FC加盟に伴う店舗展開上の制約を受けない、柔軟かつスピーディーな経営判断が不可欠であると判断いたしました。

さらなる飛躍を目指すため、2026年5月31日をもってフランチャイズ（FC）ネットワークから卒業し、独自の事業運営体制へと移行いたします。

◯新体制による成長戦略

従来のFC加盟による出店エリアの制約を解消することで、滋賀県内全域への展開を加速させるとともに、全国主要都市への積極的な進出をスタートいたします。

賃貸仲介事業を入口として、賃貸管理、売買、建築開発、収益不動産の提案までを一体的に提供できる体制を強化し、総合不動産会社としての成長をさらに推進してまいります。

◯新体制の第一歩となる「草津店」「瀬田店」を同時オープン

自社ブランドへの移行と同時に開設する「草津店」および「瀬田店」は、当社の新体制における象徴的な第一歩となる店舗です。

当社は滋賀県内で10店舗を展開し、実績と信頼を積み上げてまいりましたが、これまで草津・瀬田エリアには店舗がなく、同エリアでのサービス展開が課題となっておりました。

滋賀県内でも有数の乗降客数を誇り、若年層からファミリー層まで幅広い世代が集まる「草津駅」と、学生や単身者の需要が非常に高い「瀬田駅」。この利便性に優れた両駅前への同時出店により、当社のサービス提供エリアは大きく拡大いたします。カバー範囲を広げることで、これまで以上に多くのお客様へ、そしてより広域での住まい探しをされるお客様へ、当社の高品質なサービスをお届けすることが可能となります。

両店舗では、独自のブランド力を活かし、お客さま一人ひとりのライフスタイルに寄り添った先進的なお部屋探しをご提案します。さらに、自社ブランド化の強みを活かし、地域の賃貸経営をお支えするオーナー様向けの資産活用・不動産管理のご相談窓口としても、より迅速で柔軟なサポート体制を整えてまいります。

【新店舗概要】

・エム・ジェイホーム 草津店

開店日：2026年6月1日

所在地：滋賀県草津市渋川１丁目3-25 LAスクエア3号館1F A

（草津駅より徒歩4分）

TEL：077-516-6011

FAX：077-516-6016

・エム・ジェイホーム 瀬田店

住所：滋賀県大津市一里山一丁目8-29 一里山中央ビル2階

（瀬田駅より徒歩6分）

TEL：077-536-6779

FAX：077-536-6861

これまで、地域の皆様やお客様との信頼関係を大切にしながら、不動産の仲介・管理事業を中心に、賃貸経営のサポートや暮らしの支援に取り組んでまいりました。

今後は「MJ HOME」ブランドとして、滋賀から全国へ、不動産の新しい価値を提案し続けます。

地域密着型の不動産サービスを基盤としながら、店舗網の拡大、管理戸数の増加、不動産開発事業の強化を進め、持続的な企業成長を目指してまいります。

会社名：株式会社エム・ジェイホーム

代表者：代表取締役 葛川 睦

設立 ：平成17年11月

資本金：66,000,000円

所在地：〒526-0835 滋賀県長浜市室町655

コーポレートサイト：https://www.mj-home.co.jp/

賃貸住宅・物件情報サイト：https://www.chintai-siga.com/