Marbull X、エコパ・JR東海エージェンシーと共同で、公式LINE上のデジタル会員サービス「エコパ MEMBERS」にて “謎解き” コンテンツによる来園者エンゲージメント向上施策を開始

Marbull X株式会社

Marbull X株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小川 翔太郎、代表取締役COO：佐藤 卓、以下「Marbull X」）は、小笠山総合運動公園エコパ（所在地：静岡県袋井市、指定管理者：静岡県サッカー協会グループ、以下「エコパ」）および株式会社JR東海エージェンシー（所在地：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 一哉、以下「JTA」）と共同で、公式LINE上のデジタル会員サービス「エコパ MEMBERS」にて“謎解き”コンテンツによる来園者エンゲージメント向上施策を開始 したことをお知らせします。

本施策では、エコパ公式LINE上で展開するデジタル会員サービス『エコパ MEMBERS』に、謎解き要素を取り入れた参加型コンテンツを提供することで、来園者との継続的な接点創出と新たな体験価値の提供を目指します。

■実施内容

エコパ MEMBERSの第一弾施策として、エコパの自然エリアを活用した謎解きを実施し、子どもから大人まで幅広い層が楽しめる体験機会を提供します。

謎解きのクリアによってポイントが貯まり、ガチャに挑戦できるなど、参加状況に応じてデジタル特典を獲得できる仕組みを導入します。これにより、来園・体験・再参加を促すサイクルを形成し、継続的な来園体験の創出を目指します。

また、LINE上での参加・達成状況などの行動データを蓄積・分析することで、利用者の関心や参加傾向を把握し、今後のコンテンツ改善や情報発信の最適化に活用します。

【背景】

来園者との接点の多様化が進む中、施設運営においては、来園者と継続的につながる仕組みづくりや、利用者属性・行動傾向の把握が課題となっています。

こうした背景から、来園者との関係性を深める体験設計と、日常利用者に向けた新たな体験価値の提供を両立する取り組みが求められています。

本施策では、親子で楽しめる参加型コンテンツを通じて新たな来園動機を創出するとともに、継続的な情報発信や施設体験の向上につながる仕組みづくりを目指します。

■Marbullコネクトについて

「Marbullコネクト」は、企業/自治体がユーザーのリピートを促進できる、販促/観光DXソリューションです。様々なクエスト機能や、デジタルマップ機能、デジタルコンテンツの販売機能などをワンストップで提供します。LINE等の既存プラットフォームに追加実装することも可能で、ユーザー向けのロイヤリティプログラムや地域活性化、観光施策のDXなど、多様な用途で導入が進んでいます。

（お問い合わせ先： info@marbullx.com）

■JR東海エージェンシーについて

株式会社JR東海エージェンシーは、JR東海グループの広告会社です。東海道新幹線をはじめとする交通広告メディア事業を基盤に、広告・プロモーション・コンテンツ展開など幅広い領域でコミュニケーション支援を行っています。また、小笠山総合運動公園 エコパの指定管理業務には、静岡県サッカー協会グループの構成団体として参画しています。

会社名：株式会社JR東海エージェンシー

代表者：代表取締役社長 佐藤 一哉

所在地：東京都港区港南2-1-95 JR東海品川ビルB棟7F

設立：1990年10月1日

事業内容: 広告代理業、交通広告・屋外広告の企画・制作・管理など

URL: https://www.jrta.co.jp/

■Marbull Xについて

Marbull X株式会社は、web3等の先端技術領域に強みを持つコンサルティング企業です。企画・開発・クリエイティブまで、トータルでの伴走支援を提供しています。また独自の開発フレームワーク「Marbullコネクト」の提供を通し、地域創生やNFT活用施策の実現を、企画からサービス構築までワンストップでサポートします。

会社名：Marbull X株式会社

代表者：代表取締役 CEO 小川 翔太郎・COO 佐藤 卓

所在地：東京都渋谷区神宮前二丁目１８番２１号

設立：2024年5月28日

事業内容：コンサルティング事業、地域創生や販促/観光DXソリューションの開発・提供、NFT関連ソリューションの開発・提供

URL：https://marbullx.com/(https://marbullx.com/)

■お問い合わせ先- Marbull X株式会社 TEL:03-6820-5651（お問い合わせ先：info@marbullx.com）- 株式会社 JR 東海エージェンシー マーケティング戦略部 川合・服部 TEL：052-566-3312