大型ショッピングイベント『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』を開催！

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株式会社マリモクラフト

　株式会社マリモクラフト(本社：東京都江東区)は2026年に株式会社サンリオのハローキティを中心にポムポムプリンやチョコキャット、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ララバイラバブルズのアイテムが大集合した『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』を開催いたします。


2026年6月17日（水）の銀座三越から始まり2027年1月まで全国の百貨店等を巡回予定。


チョコレートをテーマにデザインされた限定商品を中心にさまざまなアイテムをラインナップいたします。


会場装飾や購入者特典など、ショッピングをさらに盛りあげる企画もご用意していますので、会場でお待ちしています！ 詳しくは各会場の特設ページをご覧ください。




『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』巡回スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/335_1_1f61972a37477a8337f746096bc49e15.jpg?v=202606011252 ]

※会場や会期など予告無く変更・追加となる場合がございます。



≪イベント限定商品例≫


マスコット（ハローキティ）2,640円

マスコット（ポムポムプリン）2,640円

マスコット（チョコキャット）2,640円


マスコット（マイメロディ）2,640円

マスコット（クロミ）2,640円

マスコット（シナモロール）2,640円


ぬいぐるみS（ハローキティ）3,740円

ぬいぐるみS（ポムポムプリン）3,740円

ぬいぐるみS（チョコキャット）3,740円


ぬいぐるみS（マイメロディ）3,740円

ぬいぐるみS（クロミ）3,740円

ぬいぐるみS（シナモロール）3,740円


クリアファイル（KV）440円

シャカシャカキーホルダー（全6種）各1,430円

トレーディングラバーコースター（全6種ランダム）各880円


2連アクリルキーホルダー（ハローキティ）990円

おなまえきゃらんぷ（全330種）各990円

PVCポーチ ケーキ　サンリオキャラクターズ　880円


がまぐちポーチ　1,210円

なっぷさっく　1,650円

トートバッグ　2,750円


Tシャツ（100/120/140/S）各4,180円

志満秀　シュリンプチーズクラッカー（ハローキティ）1,566円

燕三条ステンレスタンブラー　16,500円

※価格はすべて税込です。


※画像はすべてイメージです。


※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります。


※品切れの際はご容赦ください。




(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515



株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
マリモクラフト公式HP　https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】
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