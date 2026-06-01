大型ショッピングイベント『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』を開催！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト(本社：東京都江東区)は2026年に株式会社サンリオのハローキティを中心にポムポムプリンやチョコキャット、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ララバイラバブルズのアイテムが大集合した『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』を開催いたします。

2026年6月17日（水）の銀座三越から始まり2027年1月まで全国の百貨店等を巡回予定。

チョコレートをテーマにデザインされた限定商品を中心にさまざまなアイテムをラインナップいたします。

会場装飾や購入者特典など、ショッピングをさらに盛りあげる企画もご用意していますので、会場でお待ちしています！ 詳しくは各会場の特設ページをご覧ください。

『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』巡回スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/335_1_1f61972a37477a8337f746096bc49e15.jpg?v=202606011252 ]

※会場や会期など予告無く変更・追加となる場合がございます。

≪イベント限定商品例≫

マスコット（ハローキティ）2,640円マスコット（ポムポムプリン）2,640円マスコット（チョコキャット）2,640円マスコット（マイメロディ）2,640円マスコット（クロミ）2,640円マスコット（シナモロール）2,640円ぬいぐるみS（ハローキティ）3,740円ぬいぐるみS（ポムポムプリン）3,740円ぬいぐるみS（チョコキャット）3,740円ぬいぐるみS（マイメロディ）3,740円ぬいぐるみS（クロミ）3,740円ぬいぐるみS（シナモロール）3,740円クリアファイル（KV）440円シャカシャカキーホルダー（全6種）各1,430円トレーディングラバーコースター（全6種ランダム）各880円2連アクリルキーホルダー（ハローキティ）990円おなまえきゃらんぷ（全330種）各990円PVCポーチ ケーキ サンリオキャラクターズ 880円がまぐちポーチ 1,210円なっぷさっく 1,650円トートバッグ 2,750円Tシャツ（100/120/140/S）各4,180円志満秀 シュリンプチーズクラッカー（ハローキティ）1,566円燕三条ステンレスタンブラー 16,500円

※価格はすべて税込です。

※画像はすべてイメージです。

※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります。

※品切れの際はご容赦ください。

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

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