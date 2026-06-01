三井住友カード、プレミアムバンダイでのご利用で、抽選で1,000名に1,000円分キャッシュバックされるキャンペーンを開催

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦 以下：三井住友カード）は、2026年6月1日（月）より、株式会社BANDAI SPIRITSが運営するバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」（https://p-bandai.jp/）にて、期間中、対象の三井住友カードで合計１万円以上（税込）をご利用いただくと、抽選で1,000名に1,000円分がキャッシュバックされるキャンペーンを実施いたします。

三井住友カード株式会社

さらに、分割払い・リボ払いをご利用いただくと抽選口数アップとなります。

※キャンペーンの詳細は下記の「キャンペーン概要」をご覧ください。

三井住友カードは、キャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通してお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客さまに体感していただきたいと考えております。

この度、三井住友カードを使ってお買い物をよりお得に楽しんでいただけるよう、キャンペーンを実施いたします。

※キャンペーンには適用条件がございますので、詳細はキャンペーンページをご確認ください。

ぜひこの機会に三井住友カードを使って、プレミアムバンダイでのお買物をお楽しみください。

＜キャンペーン概要＞

1.キャンペーン名称

プレミアムバンダイをご利用すると抽選で1,000円分キャッシュバック！

2.キャンペーン期間

2026年6月1日（月）～2026年11月30日（月）

3.対象カード

対象カードの詳細はキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214581.jsp?dk=sp_050_0024596)をご確認ください。

4.条件

（1）期間中に対象の三井住友カードでエントリー

（2）期間中に対象カードにてプレミアムバンダイで合計1万円（税込）以上のご利用

さらに！（2）のカード決済分の支払方法を、分割払い（3回払い以上）もしくは、リボ払いでご利用すると抽選口数+10口！（期間中にあとから分割・あとからリボをご利用いただいた分も対象となります）

※期間中のご利用であれば、ご利用後のエントリーでも対象となります。

※エントリーはキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214581.jsp?dk=sp_050_0024596)からお進みください。（VpassIDとパスワードでのログインが必要です。）

5.特典

条件（1）（2）達成で

抽選で1,000名に1,000円分キャッシュバック！

さらに、分割払い・リボ払いを利用すると抽選口数アップ！（+10口）

6.キャンペーンページURL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7214581.jsp?dk=sp_050_0024596

「プレミアムバンダイ」は、バンダイナムコグループ公式通販サイトとして2009 年4 月に日本国内でのサービスを開始。"アナタらしい「プレミアム」との出会い。"をコンセプトに、同サイトでしか買えない限定商品のほか、人気キャラクター商品を数多くラインアップし、多様化するファンのニーズに応えるEC サイトとして展開しています。