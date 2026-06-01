【ぷりぷりうちゅうじんビッグクッション】がヴィレヴァンオンラインに登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、ぽころチャレンジさん（@pocoro_cha(https://x.com/pocorochallenge)）が描く「ぷりぷりうちゅうじん」がフカフカのビッグクッションになりました♪
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。
販売ページはこちら :
https://vvstore.jp/products/detail/5064127
愛嬌のたっぷりのぷりぷりうちゅうじんが
【サイズ】縦：58cm 横：39cm 奥行き：25cm
販売ページはこちら :
https://vvstore.jp/products/detail/5064127
株式会社CAMPFIRE（CAMPFIRE Creation）より発売、ぽころチャレンジさん（@pocoro_cha(https://x.com/pocorochallenge)）が描く「ぷりぷりうちゅうじん」がフカフカのビッグクッションになりました♪
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてお取り扱いを開始いたしました。
https://vvstore.jp/products/detail/5064127
■ぷりぷりうちゅうじんビッグクッション \10,780 (税込)
お部屋のどこにいても圧倒的存在感を放ち、あなたを見守ってくれます！
どこから見ても可愛らしいフォルムに仕上がりました！！
愛嬌のたっぷりのぷりぷりうちゅうじんが
あなたをそっと癒してくれるはず♪
▼商品情報
「ぷりぷりうちゅうじんビッグクッション」
\10,780(税込)
【サイズ】縦：58cm 横：39cm 奥行き：25cm
【材質】ポリエステル
【生産国】CHINA
※商品は手作業で採寸しておりますため、商品の個体差、製法、素材等により、表記サイズより多少の誤差がございます。
※商品の色は照明やブラウザの関係で実物と多少の違いが生じることがございます。
※直射日光は、変色や変形の原因となりますのでご注意ください。
※商品をよりよくするため、生産時に若干仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。
販売ページはこちら :
https://vvstore.jp/products/detail/5064127
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