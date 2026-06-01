【日研トータルソーシング】現場で求められる「ヒューマンスキル」の育成に特化した研修も実施　未経験者を対象とした事務人材を育成する研修施設「新宿オフィスワーク研修センター」開設

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、当社初となる未経験から事務職を目指す人材を育成する研修施設「新宿オフィスワーク研修センター」を2026年4月に開設し、6月より研修生の受け入れを開始しました。

労働人口の減少により、あらゆる業界で人材確保が困難を極めています。とくに若手人材の確保は、業界共通の課題です。一方で、事務職へのキャリアチェンジを志望しながらも、スキルや実務経験不足に対する不安から応募を断念する求職者は少なくありません。また、企業側も「若手を求めているが、育成の余裕がない」という課題を抱えています。

こうした「即戦力」を求める企業と「経験不足」を懸念する求職者の乖離を解消すべく、当社初となる事務職未経験者を対象とした研修施設「新宿オフィスワーク研修センター」を開設しました。本研修センターの運営を通じて、企業の若手の事務職人材不足解消と事務職へのキャリアチェンジを志望する求職者のキャリア形成を支援し、持続可能な人材課題の解決に貢献してまいります。

■新宿オフィスワーク研修センターの特長

1. 実践的なスキルと基礎知識の網羅

新宿という利便性の高い立地に研修環境を整備。少人数制による手厚いフォロー体制のもと、各種PCソフトの操作から事務備品の使用方法といった初歩的な事務知識まで幅広く網羅します。また、挨拶や正しい敬語、身だしなみなど、オフィスでの立ち居振る舞いの基本を徹底して習得します。

2. 現場で求められる「ヒューマンスキル」の強化

実務処理能力の習得に留まらず、周囲から信頼されるヒューマンスキルの向上に重点を置いています。就業先で発生する他部署や取引先との電話・メール・会議といった多角的なコミュニケーションを想定し、「明るい挨拶や表情（ホスピタリティ）」、周囲が状況を把握しやすくなる「自発的な報連相」、相手の意図を汲み取り「仕事を頼みやすい」と感じさせる柔軟な対応力を、ロールプレイングを通じて身につけます。スキルと人間性の両面を兼ね備えた人材を育成することで、就業先での早期の定着と活躍を後押しします。

【概要】

名称：新宿オフィスワーク研修センター

所在地：〒160‐0022 東京都新宿区新宿2‐3‐10 新宿御苑ビル6階

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■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）