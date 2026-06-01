T-NEXT、ニューヨークを中心に米国内で高級日本食レストランを多数展開する「KHL1 Holding」と、米国東部エリアにおける日本のトップコンテンツの展開に向けた基本合意を締結

株式会社T-NEXT

株式会社T-NEXT（本社：東京都港区、グループ代表 CEO：高橋 憲明、以下「T-NEXT」）は、ニューヨークを中心に米国内で高級日本食レストランを多数展開する「KHL1 Holding Company, Inc.」（所在地：米国ニューヨーク州、代表：KwangHo Lee、以下「KHL1」）と、ニューヨークを始めとした米国東部エリアにおける日本のトップコンテンツの展開に向けた基本合意を締結したことをお知らせいたします。

■背景と目的

T-NEXTは、「食で世界を幸せに」をビジョンとしてかかげ、人類にフードコンテンツを通して貢献することを使命とするフードコンテンツプラットフォーマーです。創業以来、ラーメン、スイーツ、焼き鳥、和牛、カレーなど、日本を代表する多彩な一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界各国の有力企業との提携を通じて、現地市場でのブランド浸透と価値向上を実現してきました。T-NEXTは、「フードコンテンツ」をビジネスの主軸とし、世界中の食の価値をつなぐプラットフォーマーとして、今後、世界各国で数百のパートナーと提携する見込みです。

一方、KHL1は、ニューヨークを中心に米国内で高級日本食レストランを多数展開する外食企業グループです。同社は、ミシュラン獲得の著名日本人シェフを採用し、独自のコンセプトを持つ高級和食レストランを展開することで、高い評価とブランド力を確立しています。また、同社はマンハッタン中心部の人気エリアでも本格和食・寿司レストランを展開しており、アメリカ市場におけるプレミアム日本食ブランドとしての確固たるポジションも築いています。

さらに、KHL1の代表であるKwangHo Lee氏は、米国のフードテック分野において世界的に注目を集め、巨額の資金調達を背景に有力企業に対しても積極的にM&Aを行い急成長を遂げている企業の共同代表にも就任が内定しております。今後、KHL1は、その事業基盤及びネットワークも活用しながら、さらなる事業拡大を進めていく方針です。

両社は、今回の基本合意を通じて、T-NEXTが有する日本発ブランドのライセンス展開力・商品開発力と、KHL1のアメリカ市場における高級レストラン運営ノウハウ・ブランド構築力・現地ネットワーク及び事業基盤を融合し、米国東部エリアにおける日本のトップコンテンツの価値最大化と持続的な事業拡大を推進してまいります。

■今後の展開

今回の基本合意を機に、両社は日本のトップコンテンツのアメリカ東部エリアにおける展開を共同で推進してまいります。KHL1は、ニューヨークを中心に培ってきた高級レストラン運営ノウハウ、現地マーケティング力、ブランド構築力及び幅広いネットワークを活用し、対象エリアにおけるブランド展開を加速させてまいります。一方、T-NEXTは、長年にわたり培ってきたブランド戦略、商品開発ノウハウ及びオペレーション構築力を活かし、各ブランドの価値向上及び市場浸透を強力に支援してまいります。両社は、それぞれの経営資源及び知見を融合させることで、アメリカ東部エリアにおける日本のトップコンテンツの新たな市場価値創出を目指してまいります。

私たちT-NEXTは「フードコンテンツプラットフォーム事業」を本業とし、世界中で事業を展開することで、米国のNASDAQ市場にIPOさせ、株式時価総額1,000億ドル（約15兆円）を超える企業価値を目指すと共に、全人類の幸せに貢献してまいります。

■KHL1概要

名称 ： KHL1 Holding Company, Inc.

所在地 ： 47 Prince Street, New York, NY 10012, United States

代表 ： KwangHo Lee

主要店舗 ： Momoya Upper West Side、Momoya Chelsea、Momoya SoHo 等

URL ： https://www.listenandfeelnyc.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社T-NEXT

担当 ： 広報

TEL ： 03-4588-4253

MAIL ： info@tnext.jp

■会社概要

社名 ： 株式会社T-NEXT

所在地 ： 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18F

代表 ： グループ代表 CEO 高橋 憲明

URL ： https://tnext.jp/

事業内容 ： T-NEXTは、日本及び全世界のフードコンテンツの一流ブランドのグローバルライセンスを取得し、世界市場でビジネスを展開するフードコンテンツカンパニーです。「フードコンテンツプラットフォーム」事業を本業とし、壮大なビジョンを掲げて、世界No.1のフードコンテンツ・プラットフォームカンパニーを目指してまいります。