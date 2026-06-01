新ベビートイブランド「Baby curiosity(R)」第2弾ラインナップが公開されました！

ピープル株式会社

乳幼児玩具メーカー・ピープル株式会社（本社：東京都中央区｜取締役兼代表執行役：桐渕真人｜東証スタンダード 7865）は、0歳代の好奇心の変化に合わせて選べる新ブランド「Baby curiosity(R)(べビーキュリオシティ）」の第2弾商品を2026年7月上旬より発売いたします。

Baby curiosity(R) とは

「Baby curiosity(R)」誕生のきっかけとなったのは、当社が40年以上培ってきた子ども観察のまなざしを共有するプロジェクト「ピープル赤ちゃん研究所」。

ピープル赤ちゃん研究所が2022年から定期開催している「赤ちゃんをあじわうワークショップ」に、これまで500組以上の親子にご参加いただき、０歳児の好奇心行動に関する気づきを蓄積してまいりました。

これらの気づきから改めて赤ちゃんの視点に立ったとき、０歳の好奇心に必要なおもちゃとは？という問いに改めて向き合い、ロングセラー商品から過去に廃盤してしまった商品まで徹底的に再検証して、ベビー向け商品のラインナップやブランドを刷新することとなりました。

「赤ちゃんをあじわうワークショップ」の様子試作でのモニターテストの様子

7月に発売する第2弾商品は、ワークショップや赤ちゃん観察から生まれた新商品。

ワークショップで人気のアイテムをヒントに玩具化した商品や、一度は販売終了したものの赤ちゃんの好奇心をはじけさせるためにパワーアップして復活した商品など全8品。

多様な赤ちゃんの好奇心に応えるラインナップが揃ったBaby curiosity(R)のおもちゃで

「今のうちの子にぴったりなのはどれかな？」と、好奇心の世界をぜひお楽しみください。

Baby curiosity(R) シリーズ第2弾ラインナップ

2026年7月上旬、全国のベビー専門店・量販店・玩具取り扱い店舗にてお取り扱い開始予定です。

商品名：「自分でラトル」

メーカー希望小売価格：1,980円(税込・予価）

「にぎにぎ」にぎりたい！

細くて、軽くて、やわらかい、小さなお手てで自分でにぎれる設計にこだわりました。にぎったら今度はなめたり振ったり♪

商品名：「かじられっこ」

メーカー希望小売価格：1,100円(税込・予価）

「がじがじ」固いものをかみたい！

赤ちゃんに隠れた人気のアイテム「しゃもじ」からヒントを得て生まれました。固さが違う噛み心地2通りボディ！頭も手も足も存分にがじがじどうぞ！

商品名：「ベビ盛りディッシュ」

メーカー希望小売価格：1,760円(税込・予価）

「むにあむ」薄いものをあじわいたい！

やわらかなディッシュの両面には食材たちが大集合！つかんで、振って、なめて、なぞってご堪能ください♪

商品名：「ちょいちょいフォン」

メーカー希望小売価格：1,760円(税込・予価）

「ぱかいじ」細かいパーツをいじりたい！

小さな凹凸もギミックも見逃さない赤ちゃんへ。スマホサイズにのびのびイヤフォン、ぱかぱか扉、3種のボタン等々、ぎっしり詰めこみました！

商品名：「ころぷち大集合」

メーカー希望小売価格：1,760円(税込・予価）

「わさわさ」お手て全部で触りたい！

いろいろな感触のくるくるビーズ6種をつまんで、弾いて、転がして♪指先から手のひらまでわさわさ止まらない？！

商品名：「くねちゃま」

メーカー希望小売価格：1,760円(税込・予価）

「くねくね」いろんな動きをためしたい！

のびのび、ぐい～ん、くねくね、シャラシャラ…赤ちゃんの形・動きへの探求にくねちゃまがご一緒します！

商品名：「おへそまる」

メーカー希望小売価格：1,760円(税込・予価）

「くりくり」ねらってつかまえたい！

ぷにぷにボディに気になるおへそ。ゆらゆら転がるのを指先でつまんで引っ張って！裏側のほじほじホールもお楽しみ♪

商品名：「がぶり名人」

メーカー希望小売価格：1,100円(税込・予価）

「がぶっ」お口いっぱいにくわえたい！

ホースのようなやわらかハットは「がぶり応え」満点！時に「がぶっ」と、時に「ジャカジャカ♪」、遊ぶ姿はがぶり名人？！

その他シリーズラインナップなど、詳しくは下記をご覧ください。

順次、商品情報を更新してまいります。

Babycuriosity(R)ホームページ :https://www.people-kk.co.jp/babycuriosity/

Baby curiosity(R) 関連情報

■PRTIMES プレスリリース（2026年３月３日公開）

まじまじ、ぐぃ～ぱっ！０歳の好奇心の世界へようこそ「Baby curiosity(R)(ベビーキュリオシティ）」、2026年4月上旬新発売へ。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000254.000045493.html)

■PRTIMES プレスリリース（2026年３月10日公開）

「なめられ太郎 六代目」、ピープル株式会社の広報大使に就任へ。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000251.000045493.html)

■PRTIMES ストーリー

- 赤ちゃんの好奇心を本気で考えたら、ベビートイが全部変わった話～Baby curiosity(R)のできるまで vol.0(https://prtimes.jp/story/detail/0bKEA6CjgLx)- バラバラだったベビートイを「好奇心」でつないだら、Baby curiosityが生まれた～Baby curiosity(R)のできるまで vol.1(https://prtimes.jp/story/detail/wrVd3oT9KqB)

■note

Baby curiosityマガジン(https://note.com/people_pr/m/m7bdb514be382)

赤ちゃんの「好奇心」を真ん中において、もう一度商品たちと向き合ってつくったピープルのベビートイシリーズ「Baby curiosity(R)」 開発に込められた思いを語ります。

ピープル株式会社 会社概要

「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい！」をパーパスに掲げ、玩具をはじめとした商品やサービスの企画開発・販売を行っております。

【会社情報】

社名：ピープル株式会社

代表：取締役兼代表執行役 桐渕真人

設立：1982年2月 玩具事業創業

資本金：2億3880万円

従業員数：40名

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-15-5 VORT東日本橋

会社HP：https://www.people-kk.co.jp/

東証スタンダード:証券コード7865