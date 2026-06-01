アルジョ・ジャパン株式会社 代表取締役社長交代のお知らせ

アルジョ・ジャパン株式会社

スウェーデンに本社を置くグローバルカンパニーArjoの日本法人であるアルジョ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下「アルジョ・ジャパン」）は、2026年6月1日付で代表取締役社長の山下 秀明が退任し、後任として高木 大志が就任したことをお知らせします。

新たに代表取締役社長に就任した高木 大志は、大手機械メーカーや外資系ヘルスケア企業などでの豊富な実績と戦略的手腕を携え2025年10月にアルジョ・ジャパンに加わりました。

就任にあたり、高木は次のように述べています。

「Arjoは“Empowering Movement”を核に、動くことがもたらす治癒・尊厳・自立を支える企業として歩んできました。安心して動ける環境を整えることは、患者様の回復を促すだけでなく、医療従事者の安全と自信を守り、医療の質と効率を大きく高めます。私はこれまで培ってきた医療・テクノロジーの経験を生かし、日本の医療現場が直面する課題に対し、より確かな成果と価値を届けていく所存です。Arjoのビジョンである『Mobilityを通じて、最も信頼されるパートナーになる』ことを胸に、患者様・医療従事者・施設すべてにとって、より健康的な結果を実現できるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。」

代表取締役社長 高木 大志

【高木 大志（たかぎ ひろし）略歴】

ITソリューション業界において、課題解決型営業に従事しBtoBビジネスの成長に貢献。

その後、グローバルヘルスケア企業にて画像診断機器の営業に従事し、医療現場における早期診断の促進に寄与した。同社では、戦略立案・事業オペレーション・医療ITなど複数領域を横断的に担当し、営業責任者およびサービスセールス部門GMを歴任。

技術と医療の橋渡しとなる幅広い経験を基盤に、組織の成長と価値創出を推進してきた。

【Arjoについて】

Arjo は、可動性の向上（Empowering Movement）が、より良いケアを提供するための必要不可欠な要素だと考えています。当社の製品とソリューションは、移乗機器、衛生管理、感染管理、診断技術、褥瘡や静脈血栓塞栓症の予防を通して、安全かつ尊厳に配慮したケアの促進を念頭に設計されています。世界中の7,000人以上のスタッフが65年に渡り、患者様やヘルスケアの専門家の方々をサポートし、可動性の問題を抱える方々により健康的な結果（healthier outcome）を提供するために全力を尽くしています。詳細はホームページ（https://www.arjo.com/）をご覧ください。