四季折々のだし料理を味わえる茅乃舎の新業態 6月17日(水)東京ミッドタウンに「御食事 茅乃舎」オープン！まずは、暑い夏にぴったりの冷たい「だし和え麺」が登場

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉 哲司）の、「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社 久原本家は、2026年6月17日(水)より東京ミッドタウンガレリア地下1階「茅乃舎 だしおでん」*を「御食事 茅乃舎」として装い新たにオープンいたします。同店では「季節に寄り添う、だし料理」をコンセプトに、四季折々のだし料理を提供。6月のオープンからは、夏季のメニューとして暑い季節にぴったりの冷たい「だし和え麺」をスタートします。お好みの麺やだしを組み合わせて、お好きな味をお楽しみください。

＊「茅乃舎だしおでん」は、2026年6月16日(火)をもちまして閉店いたします。

御食事 茅乃舎の想い

「御食事 茅乃舎」では、みなさまに季節ごとのだしの美味しさを味わっていただきたい、という想いから四季折々のだし料理をご提供いたします。

夏には、涼やかな冷たい「だし和え麺」。秋には、旬が沁みる温かい「和え麺」、冬は芯から温まる 「鍋」、春には芽吹きを味わうお料理を。伝統的なだしの知恵を生かしながら、今の季節、今の味覚に一番美味しいと感じていただける、工夫を凝らしたお料理をご提供いたします。季節の移り変わりと共に、大胆に変わるメニューのラインナップをお楽しみください。

夏限定「だし和え麺」の特徴

夏の時期は、暑い季節にさっぱりとお召し上がりいただける「だし和え麺」をご提供します。茅乃舎のだしを麺に和える、冷たくてもうまみが際立つ新スタイルのメニューです。牛しぐれ、蒸し鶏、彩り野菜などの具材で、満足感もたっぷりです。

お好みのだしと麺を選べます

お好みの「だし×麺×具材」を、それぞれ組み合わせることができるので、その日の気分に合わせたオリジナルの「だし和え麺」を作ることができます。彩り野菜やこんにゃく麺を選べば、更にヘルシーで満足感ある味わいがお楽しみいただけます。

提供メニュー

だし和え麺牛しぐれ 1800円（税込）

・おすすめの組み合わせ

中華麺＋茅乃舎だし

だし和え麺 豚しゃぶ 1,500円（税込）

・おすすめの組み合わせ

うどん麺＋茅乃舎だし

だし和え麺 蒸し鶏 1,400円（税込）

・おすすめの組み合わせ

中華麺＋茅乃舎だし

だし和え麺 彩り野菜 1,400円（税込）

・おすすめの組み合わせ

こんにゃく麺＋椎茸だし

＜組み合わせ・トッピング＞

▼麺に和えるだしを各種用意しています

・茅乃舎だし・鶏だし・椎茸だし

・かつおだし・昆布だし・煮干しだし

▼お好きな麺を選べます

中華麺

うどん麺

こんにゃく麺

▼無料トッピング

人気の生七味や柚子胡椒をはじめ各種薬味を無料でトッピングいただけます。

▼有料トッピング

追加（有料）のトッピングもご用意しています。

店舗概要

■店 舗 名 ：御食事 茅乃舎

■所 在 地 ：東京都港区赤坂9‐7‐4

東京ミッドタウン ガレリアB1F

■営業時間：11：00～21：00（L.O. 20：30 ）

■定 休 日 ：館の営業に準ずる

■電話番号：03‐3479‐0880

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地域の食材と日本食文化の継承を目指す「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理茅乃舎」を原点とし全国34の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。https://www.kayanoya.com/

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズを販売する流通ブランドの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。http://www.kubarahonke.com/(http://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)

【SNS公式アカウント】

茅乃舎Instagram（@kayanoya.official）：https://www.instagram.com/kayanoya.official/

久原本家X（@kubara_honke）：https://twitter.com/kubara_honke