ワークスペース・オフィスの検索サイト『TASRU（タスル）』が大幅アップデート！目的のワークスペースを即座に見つける「こだわり条件検索機能」を新搭載！

株式会社CyberSpace

コワーキングスペースやレンタルオフィス、作業向きのカフェ&バーなどの掲載を行っている『TASRU（タスル）』を提供する株式会社CyberSpace（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大貫智史）は、ユーザーがより直感的に、かつ今すぐ必要なワークスペースを探せるよう、「日時検索」および「詳細なこだわり条件検索機能」を大幅に強化した新バージョンをアップデートいたしました。

これにより、ビジネスパーソンやフリーランス、副業ワーカーの方々など「作業・仕事ができるスペース探し」だけでなくレンタルオフィス、シェアオフィス、セットアップオフィス、会議室など法人やプロジェクトチームの「オフィス・拠点探し」も可能になります。

TASRU（タスル）

https://www.tasru-media.com/

■ 新機能：注目するべき3つの検索軸

今回のアップデートにより、トップページからの「場所」「タイプ」「日時」のスムーズな掛け合わせ検索に加え、サイドバーから詳細な条件をワンクリックで絞り込めるようになりました。

1. 「場所から探す」機能の搭載

指定の駅名や住所からの検索はもちろん、GPS（位置情報）を利用した「現在地からの検索」にも対応。

出先で急に作業スペースが必要になった際も、今いる場所から一番近いワークスペースを瞬時に見つけられます。

2. 「日時から探す」機能の搭載

使いたい日時をあらかじめ指定して検索できるため、「予定に合わせて確実に使えるスペース」をスムーズに探せます。

3. 快適性を左右する「設備」の細分化

ビジネスに不可欠なインフラから、長時間の作業を快適にする設備まで網羅しました。

基本インフラ： Wifi、電源、会議室、個室ブース、プリンター、ロッカー、駐車場、喫煙所など

作業効率UP： モニター席（クリエイターやエンジニアに最適）、備品貸出など

快適な滞在： フリードリンク、冷蔵庫、電子レンジなど

4. 多様化する「利用形態」への対応

単なるオフィスの代わりだけではない、新しい働き方にマッチする多様なワークスペースジャンルを探せます。

ドロップイン（一時利用） / 月額契約

法人登記（バーチャルオフィスとしての利用）

日帰りワーケーション（気分を変えてリフレッシュしながら働きたい方へ）

■ サービス概要

サービス名： TASRU（タスル）

コンセプト： 「タスク」のはかどる場所が見つかるメディア

URL： https://www.tasru-media.com/

■『TASRU（タスル）』への掲載をご希望の施設・オフィス運営者様へ

『TASRU』では、全国のコワーキングスペース、レンタルオフィス、シェアオフィス、セットアップオフィス、貸し会議室、バーチャルオフィス等の掲載物件・店舗を随時募集しております。

今回の「こだわり条件検索機能」のアップデートにより、ユーザーが求める設備や利用形態（ドロップイン・月額契約・日時指定など）と、施設の強みをより正確にマッチングさせることが可能になりました。

「施設の稼働率を上げたい」「ターゲット層にピンポイントで認知を広げたい」とお考えの運営者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

掲載に関するお問い合わせはこちら :https://www.tasru-media.com/contact/■ 会社概要

会社名：株式会社CyberSpace

代表者：代表取締役 大貫智史

所在地：神奈川県横浜市都筑区

設立 ：2026年1月15日

URL. ：https://www.cyber-space.co.jp/

TEL ：070-9107-7588

Email ：info@cyber-space.co.jp

■ TASRUとは？

私たちは「挑戦ときっかけを未来へ繋ぐ」をミッションに掲げ、日々課題解決に動いています。その中でも世の中を大きく変えるスタートアップや、自らの腕で道を切り拓くフリーランス。

そんな「覚悟の一歩」を踏み出した彼らを心から応援し、その挑戦をサポートすることが私たちの使命です。

まず最初の手段として、私たちは働く場所を探せるメディア「TASRU」を立ち上げました。

「グルメサイトなら○○、ワークスペースを探すならTASRU」と言われるような、挑戦者たちにとって不可欠なインフラを目指し、日々成長を続けています。

今後は、場所の提供だけに留まりません。挑戦者のバックアップとなる多様なサービスを構想しております。

誰もが障壁なく挑戦し、その挑戦が次の世代へのきっかけとなる。そんな未来の実現に向け、全社一丸となって精進してまいります。今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。