SoilxMUFG、株式会社1団体、NPO3団体、一般社団法人6団体の計10団体を採択決定。総額3000万円の助成を実施

公益財団法人Soil

公益財団法人Soilは、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 グループCEO：亀澤 宏規、以下ＭＵＦＧ）と共同で、社会課題解決に向けた助成プログラム「SoilxMUFG 第2回」を開催し、総額3000万円の資金助成を決定しました。合計270団体の応募から20団体を最終選考に選出し、厳正な審査の結果、10団体を採択しました。

各団体には、300万円ずつの助成を実施いたします。なお、総額3000万円のうち2000万円は、ＭＵＦＧからの寄付となります。

採択先10団体の紹介（団体名の日本語読み50音順）

＜採択先一覧＞

・特定非営利活動法人AYA

・一般社団法人ELAB

・特定非営利活動法人Colorbath

・特定非営利活動法人SALASUSU

・一般社団法人SEAWALL CLUB

・一般社団法人スペサポ

・一般社団法人チーム・アダプテーション

・株式会社Dots for

・一般社団法人日本カーシェアリング協会

・一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会

＜各団体のご紹介＞

特定非営利活動法人AYA

■団体概要：病気や障がいがあったり医療的ケアが必要な子どもたちとその家族に、スポーツ・芸術・文化などの体験機会を届ける認定NPO法人。2022年に団体設立、神奈川県横浜市を拠点に全国で活動。

■事業概要：スポーツ観戦・映画鑑賞・文化体験などのイベントを企画・開催し、病気や障がいを理由に体験を諦めてきた子どもたちとその家族を支援。医療職スタッフが同行することで参加者と受入企業の双方に安心を提供し、支援したい企業・団体との「架け橋」となる活動を展開している。

■URL： https://aya-npo.org/

一般社団法人ELAB

■団体概要：すべての子ども・若者の「未来を切り拓く力」を育むために、非認知能力を高めるアートによる創造的教育プログラムを展開する団体。

■事業概要：小中高・大学の授業や教員研修として、アートによる創造的教育プログラム「EGAKU」を展開。学校現場で教員が実践し、生徒の自己理解・自己肯定感や他者理解・多様性受容を育むことを支援。教育と産業を繋ぐ学び合いの場創出、大学教員等と連携した研究・発信も推進。

■URL： https://elab.jp/

特定非営利活動法人Colorbath

■団体概要：「ひろがれ、セカイ」をビジョンに掲げ、海外での教育プログラムやソーシャルビジネス、および日本国内での全世代向けのラーニングプログラム創出に取り組むNPO法人。

■事業概要：マラウイ農村部において、「エコエネルギー普及による脱炭素と生活改善モデルの構築」に取り組む。１. ローテクを活用することで、真に持続可能で環境負荷の低い活動に取り組む ２.現地の学校や病院、市民コミュニティ、金融セクターを巻き込むことで、知見やリソースの循環を生み出す。

■URL： https://color-bath.jp/

特定非営利活動法人SALASUSU

■団体概要：カンボジアを拠点に、教師育成を通じて公教育の質を高め、誰も取り残されない学びの場づくりを進めるNPO法人。

■事業概要：カンボジアの自社実験校や公立校支援を通じて、教育学の専門家と連携しながら、授業研究を通じた教師育成を推進している。育成手法の公教育制度への普及を目指し、教師の実践知の蓄積と専門性向上を、データに基づいて検証・可視化するWebアプリの構築・活用を進めている。

■URL： https://salasusu.com/

一般社団法人SEAWALL CLUB

■団体概要：東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市雄勝町において、文化芸術を通じた“風景と心の復興”を目的に2021年に設立された法人団体。

■事業概要：巨大防潮堤によって海の風景が失われた雄勝町。「海岸線の美術館」は、その壁をキャンバスに変え、住民やアーティストと共に毎年継続的に壁画作品を増やし展示。お祭りなどのイベントを通じて心の復興と新たな観光資産の創出を目指す。

■URL： https://kaigansennobijutsukan.com/

一般社団法人スペサポ

■団体概要：医療的ケア児と家族の暮らしを少しでも豊かにするモノやサービスづくりに取り組む団体。

■事業概要：家族支援ガイドブックの全国展開、情報サイト「医ケアkidsナビ」や記録ウェブアプリ「医ケアkids手帳」の運営、人材育成・支援拡充のための講演活動を実施。

■URL： https://www.spesapo.or.jp/

一般社団法人チーム・アダプテーション

■団体概要：アダプテッド・スポーツの知見を活かし、誰もが参加できるインクルーシブな運動・スポーツ環境を地域で共創する団体。

■事業概要：障害のある人が地域であたりまえにスポーツを楽しめる社会を目指し、民間企業の休眠時間・空間などを活用しながら、運動・スポーツの拠点づくりと指導者の育成を行います。実践を通じて再現性のあるモデルをつくり、各地への展開を目指す事業です。

■URL： https://www.instagram.com/teamadaptation

株式会社Dots for

■団体概要：通信デジタル未踏のアフリカ農村に独自通信網を構築し、取得したデジタルデータを活用した与信による金融包摂の実現や農村課題の解決に特化した総合プラットフォームを展開している。

■事業概要：アフリカの農村部で、超安価なメッシュWi-Fi通信インフラとデジタルハブ「d.CONNECT」を展開。教育・職業訓練やデジタルワークによる収入向上を支援しつつ、行動データから算出するクレジットスコアを用いたBNPL（後払い）を提供し、村の課題解決と経済発展を推進しています。

■URL： https://dotsfor.com/

一般社団法人日本カーシェアリング協会

■団体概要：東日本大震災を契機に設立。寄付車を活用した仮設・復興住宅へのカーシェアリング支援や、NPO・生活困窮者・被災者への車の貸し出しを通じ、地域の支えあいと移動手段の確保を推進するNPO。

■事業概要：「寄付車を活用した新しい支えあいの仕組を作り、石巻から全国に広げる」のミッションを実現するため、１.車をシェアして支え合う『コミュニティ・カーシェアリング』、２.寄付車を貸し出す『ソーシャル・カーサポート』、災害時に車で困らないための『モビリティ・レジリエンス』の3事業を展開。

■URL： https://www.japan-csa.org/

一般社団法人モザンビークのいのちをつなぐ会

■団体概要：2013年よりモザンビーク北部カーボデルガド州ペンバ市のスラムに事務所を置き、現地住民とともに教育・公衆衛生・被災者支援などの直接活動を続ける草の根NGO。

■事業概要：医療インフラが脆弱なスラム地区を拠点に、スラムの学び舎・寺子屋に横臥搬送可能な中古トラックや応急処置機材を整備し「ファーストエイドステーション」を構築。日本の医師と連携した遠隔診断や応急処置訓練を実施するとともに、若年男性の疾病・死亡を招くカビ毒・依存症予防の食育講座を展開し、地域の救命力を高める。

■URL： https://tsunagukai.com

公益財団Soilについて

Soilは、非営利スタートアップに圧倒的に不足している創業期の資金を助成し、また成長のための支援をする財団です。「儲からない」けど、「意義がある」 事業に取り組むチームを、あえて現時点では一般的でない、非営利スタートアップ という言葉で定義し、支援を行っています。

今後の展開 支援者の拡大に向けて連携の拡大・強化

今回の取り組みをモデルケースとし、継続的に、社会的な影響力があり、意義のある活動を展開されている企業様との共同プログラムを検討・実施しながら、非営利スタートアップ支援のエコシステムを広げていきます。

社会起業家コミュニティの拡大

Soilは今後も国内外で活動する社会起業家をサポートし、社会課題解決のネットワークを拡大します。ワークショップやメンタリングを通じて、優れたアイデアと強い意志を持つリーダーが誕生するエコシステムを構築していきます。

支援者の拡大

非営利スタートアップの活動を継続的に支援するため、Soilの理念に共感していただける方からの寄附を拡大していきます。ご支援いただいた資金は助成金やメンタリングなどの支援プログラムに活用し、非営利スタートアップの支援や、次世代の社会起業家が安心して挑戦できる土壌を育む活動につなげます。

公益財団法人Soil 概要

名称 : 公益財団法人Soil (英語表記 Soil Foundation)

所在地 : 東京都渋谷区桜丘町７番３号ベラコート渋谷２０３

設立 : 2023年1月16日

代表理事 :久田 哲史

URL : https://soil-foundation.org

email : info@soil-foundation.org

事業内容 ：非営利スタートアップに対する助成。その他この法人の目的を達成するために必要な事業