クリアな視界に、心に響く声を。メガネの愛眼×声優・鬼頭明里タイアップ始動！

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を販売する「メガネの愛眼」（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊）は、人気声優、鬼頭明里さんを起用したタイアップ企画を2026年6月1日（日）より全国の店舗および公式オンラインショップにて開始いたします。

■ 企画コンセプト：「理想の自分をセルフプロデュース」

役ごとに変幻自在な声を操る表現のプロ・鬼頭明里さんと、かけるだけで印象を変えるメガネ。本企画では、ネットでの購入が一般化した今だからこそ「お店に足を運ぶ楽しさ」を再提案します。

■ 企画概要

■鬼頭明里さん SELECTION！

- 鬼頭明里セレクションの展開鬼頭明里セレクションの展開 鬼頭さん本人が「今、本当にかけたい」「女性や男性にかけて欲しい」という視点で厳選した合計5本のメガネを紹介。※店舗により取扱いのない場合がございます。- 購入者限定：オリジナルボイスプレゼント対象商品をご購入いただいた方に、2パターンの愛眼オリジナルシークレットボイスをプレゼント。- 限定13店舗での「店内オリジナルナレーション」放送は愛眼13店舗限定で「店内オリジナルナレーション」を放送。鬼頭さんの録り下ろし有線放送をオンエア。- 広報キャラクター 愛眼先生YouTube動画にゲスト出演！「見えることの大切さ」を広げる活動を繰り広げるメガネの愛眼の広報サイト”愛眼先生”のYouTube動画に鬼頭さんがゲスト出演！私のお気に入りメガネ※スペシャルボイスはkohoroシリーズ全てが対象です。 (サングラスkohoroも可)No.1 kohoro(コホロ)

【KH-5005M C-2】

絶妙なカドが、最高に今っぽい多角形フォルム。

かけるだけでパッとこなれ感が出せます。

※※スペシャルボイスはretonシリーズ全てが対象です。No.2 reton(リトン)

【RE-001 C-2】

オンでもオフでも使える最高の1本。

薄いフレーム色が綺麗で、すっぴんの日もバチバチメイクの日も決まります。

※スペシャルボイスはAmmirareシリーズ全てが対象です。No.3 Ammirare(アンミラーレ) ブドウの罪悪感

【AM-0002 C-2】

色名がとにかく可愛い！

さりげない紫のワンポイントカラーがオシャレな、こだわりの一本です。

※スペシャルボイスはPOCOP Rougeシリーズ全てが対象です。No.4 POCOP Rouge(ポコプルージュ)

【P-4203 C-2】

軽くて楽ちん！

鼻パッドのメイク崩れが気になる女子に全力でおすすめしたい、毎日を快適にするメガネです。

※スペシャルボイスはMIGAKIシリーズ全てが対象です。 (HERITAGEシリーズも対象)No.5 MIGAKI (ミガキ)

【M-1004 C-1】

かけた瞬間にオシャレさが伝わるモデル。

ファッション好きの男性に、一歩先を行くスタイルを楽しんでほしいです

■ 購入特典：デジタルボイス

「この声は、あなただけへの贈り物。」

対象商品をご購入の方に、鬼頭明里さんによるスペシャルメッセージ（全2種）のいずれかを配布いたします。

※対象ブランド「kohoro」「reton」「Ammirare」「POCOP Rouge」「MIGAKI」「HERITAGE」

※一部取扱いのない店舗がございます。

ツンデレな鬼頭さんから、あなたへのメッセージ編

あなたを推しとする鬼頭さんからメッセージ編

※どちらのパターンにも＋α特典「普段の鬼頭明里さん」からのメッセージが含まれます！

※視聴期限：2026年7月31日（金）まで

鬼頭明里タイアップの詳細はこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/aigan_kitoakari/

■ナレーション放送実施店舗リスト

- 宮城県：イオンモール石巻店(https://www.aigan.co.jp/store/miyagi/1049/)- 新潟県：イオンモール新潟亀田インター店(https://www.aigan.co.jp/store/niigata/1050/)- 茨城県：イオンモール水戸内原店(https://www.aigan.co.jp/store/ibaraki/1081/)- 千葉県：イオンモール幕張新都心(https://www.aigan.co.jp/store/chiba/1255/)- 静岡県：イオンモール浜松市野(https://www.aigan.co.jp/store/shizuoka/1087/)- 愛知県：mozoワンダーシティ店(https://www.aigan.co.jp/store/aichi/1094/)- 京都府：イオンモール京都桂川店(https://www.aigan.co.jp/store/kyoto/1257/)- 大阪府：イオンモール大日店(https://www.aigan.co.jp/store/osaka/1154/) / イオンモール四條畷店(https://www.aigan.co.jp/store/osaka/1262/) /イオンモール堺北花田店(https://www.aigan.co.jp/store/osaka/1280/)- 兵庫県：イオンモール伊丹店(https://www.aigan.co.jp/store/hyogo/1208/)- 奈良県：イオンモール大和郡山店(https://www.aigan.co.jp/store/nara/1192/)/イオンモール橿原店(https://www.aigan.co.jp/store/nara/1189/)

■愛眼先生 YouTube動画にゲスト出演

プロのメガネ屋とプロの声優の対決!?

お客様とスタッフをつなぐ魔法の言葉「いらっしゃいませ」を収録！

【鬼頭明里 プロフィール】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CQbGkog91jY ]

10月16日生まれ、愛知県出身、ラクーンドッグ所属。2014年より声優として活動。

主な出演作は『鬼滅の刃』竈門禰󠄀豆子役、『ようこそ実力至上主義の教室へ』（堀北鈴音）、

『アオのハコ』（蝶野雛）、『魔都精兵のスレイブ2』（羽前京香）など。

2019年10月16日にシングル「Swinging Heart」にてポニーキャニオンよりアーティストデビュー。

「第十五回 声優アワード」では助演女優賞を獲得した。

■会社情報

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)