日本No.1の子ども動画クリエイターを決める「全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards 2026」作品募集開始！

FULMA株式会社

子ども向け動画制作スクールを運営するFULMA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 涼太郎）は、この度、広く全国の小中学生を対象に「全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards 2026」（URL：https://fulma-creator-awards.com/）の動画作品の募集を開始したことをお知らせいたします。

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards（フルマクリエイターアワード）は、次世代を担う小学生・中学生から才能溢れるクリエイターを発掘、育成し、子どもと社会をつなぐ、小中学生向け動画制作コンテストです。

応募作品は「考える力」「伝える力」「つくる力」の3つの項目から審査され、選ばれた10作品が最終審査会にて表彰されます。

動画で”好き”を表現する、小学1年生～中学3年生の次世代クリエイターの皆さんからの素敵な作品をお待ちしています。

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards 2026 各賞

※2026年6月1日現在の内容です。事前の告知なく変更・追加が発生する可能性がございます。

■各賞

・最優秀賞（1作品） 賞金10万円、クリスタルトロフィー

・優秀賞（2作品） 賞金5万円、クリスタルトロフィー

・オーディエンス賞（1作品） クリスタルトロフィー

■協賛企業賞（ファイナリスト10組より選出される受賞者に贈呈）

・ワコム賞（1作品） Wacom One 液晶ペンタブレット 14

・au賞（1作品） 動画制作参加権

・キユーピー賞（10作品） コックキユーピー人形／キユーピー商品の詰め合わせ

・ウーム賞（1作品） UUUMスタジオ撮影権

■TOP10賞（ファイナリスト10組全員に贈呈）

・TOP10賞（10作品） TOP10メダル

■テーマ賞

・イラスト作品賞 supported by ワコム（3作品）

・Spark Your Journey賞 supported by KDDI（3作品）

・やさい わくわく賞 supported by キユーピー（3作品）

■特別賞

・3作品応募特別賞（3作品応募者全員） 賞状

・学年賞（18作品） 賞状

・ショート動画賞（2作品） 賞状

・TOP100賞（上位100作品） 賞状／Amazonギフトカード1000円分

・ゲーム実況賞（２作品） 賞状

・3DCG賞（２作品） 賞状

・グループ賞（２作品） 賞状

■参加賞

ご応募いただいた全員に参加証明書をお送りいたします。

受験等で使用する内申書に記載する、課外活動の証明としてもお使いいただけます。

審査員紹介

◼︎カンタ 様

（コメント）

中学生の頃、友達と作った映像を文化祭で流したことがあります。すごく緊張して、怖かったことを今でも覚えています。でも、振り返ると、あの瞬間から自分の人生が動き出しました。小中学生の皆さんが持つ無限のパワーと自由な発想で、どんな作品が届くのか、今から楽しみで仕方ありません。その一歩を踏み出す勇気に、心からエールを送ります。未来のクリエイターたちの作品、楽しみにしています！

（プロフィール）

「水溜りボンド」として相方トミーとともにYouTubeを中心に活動。 2015年の活動開始以来、さまざまな「気になるけど自分ではやらないこと」を動画投稿し、幅広い世代から支持を獲得。チャンネル登録者数は400万人を超える。 個人チャンネル「カンタの大冒険」での編集技術を駆使したハイクオリティーなトリック動画は海外でも大人気。 また、本名の「佐藤寛太」名義にて、映像監督としても活躍している。

◼︎ぽぷりか 様

（コメント）

僕が映像を初めて作ったのはあなたよりずっと後、大学生の頃でした。

大学生になっても初めての事でとても大変で、

でもとても楽しかった。

きっと自分でやってみたいと思った事だから楽しかったのでしょう。そして大変だったからこそ達成感があった。

どうかあなたにも同じように、大変でもやってみたいと思う事を自分で選び、それを乗り越える経験をしてほしい。

このコンテストがその一つになれるのを願っています。

（プロフィール）

映像制作チーム Hurray!代表。

3DCGによるアニメーション映像を軸に「ヨルシカ」などのミュージックビデオやCM、テレビアニメやゲームのOP/EDなどの制作を続ける。2024年には自身の企画による全国公開のオリジナル劇場アニメーション映画『数分間のエールを』の制作と監督を手掛けた。

◼︎伊藤有壱 様

（コメント）

誰もが映像を作れるこの時代、最も自由なイメージを表現できるのがアニメーションです。絵やネンド、人形、日常の小物やおもちゃを使ってあなたの空想世界を映像にしてみませんか？キャラクターを作ってあなたの分身として活躍させることだってできちゃいます。このコンテストで素敵な作品に出会えること楽しみにしています。

（プロフィール）

I.TOON Ltd.代表。クレイを中心にあらゆる技法を駆使したアニメーション映像、キャラクターを制作。代表作は、クレイアニメ「ニャッキ！」、ミスタードーナツ「ポン・デ・ライオン」TVCMなど。オリジナル短編「HARBOR TALE」は、世界26ヵ国で受賞、上映。東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授。日本アニメーション協会監事。ASIFA（世界アニメーションフィルム協会）日本理事。

■永田琴 様

（コメント）

私は子どもの頃から、いろいろなものを作るのが大好きでした。映像ではありませんでしたが、おもちゃも買うより自分で作っていました。頭の中にあるものを形にする楽しさは格別です。そして、それを友だちと見せ合うのも大好きでした。今の皆さんは映像という最高のコミュニケーションツールを持っています。皆さんの言葉や声に出会えることを楽しみにしています。

（プロフィール）

映画監督。大阪府出身。関西学院大学卒業後、岩井俊二監督に師事。26歳で監督デビューし、『Little DJ～小さな恋の物語～』『渋谷区円山町』『東京ラブストーリー』など映画・ドラマを手がける。2025年公開の『愚か者の身分』で日本映画批評家大賞作品賞・監督賞を受賞。釜山国際映画祭への選出をはじめ、国内外で高い評価を受けている。現在は新作映画『藻屑蟹(仮)』を準備中。

全国小中学生動画コンテスト FULMA Creator Awards 2026 概要

スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20934/table/73_1_ccaf6c8fef44401341e0b7d3662a87a2.jpg?v=202606011252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/20934/table/73_2_91324522835a028fadb845d3c9300255.jpg?v=202606011252 ]

FULMA株式会社（URL：https://fulma.com/(https://fulma.com/)）について

FULMA株式会社は、2016年から動画制作とネットリテラシーに特化した教育プログラムを小中学生向けに提供してきました。これまでにのべ10,000人以上の受講生に対して、動画制作を通じて新しい価値を創造する力と実践的なネットリテラシーを学ぶ授業を実施してきました。FULMAのネットリテラシー教育は全国の公立・私立小中学校の課外授業として取り上げられ、高い評価を受けています。

（活動実績）

文京区立青柳小学校/世田谷区立桜小学校/東京学芸大学附属世田谷小学校

市川市立中国分小学校/名古屋市立矢田小学校/長野日本大学小学校

千葉市生涯学習センター/沼津市立図書館 他