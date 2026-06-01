「SBIいきいき少短の死亡保険」が『ライフィ保険アワード2026年度版』葬儀保険部門にて2年連続第1位獲得

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBIいきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：採田 祐治、以下「当社」）は、Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 清隆）が運営するサイト「保険比較ライフィ」において、「SBIいきいき少短の死亡保険（以下、当保険）」が『lify.jp保険アワード2026年度版（以下「本アワード」）』の葬儀保険部門で第１位を獲得したことをお知らせします。

『lifi.jp保険アワード2026年度版』葬儀保険部門 第1位（2025年1月1日～12月31日 Sasuke Financial Lab株式会社調べ）

本アワードは新規契約件数に基づいて決定されております。今回の葬儀部門第１位受賞にあたり、「保険比較ライフィ」より、「2年連続1位のSBIいきいき少短『SBIいきいき少短の死亡保険』は、満84歳まで申込可能な門戸の広さが魅力。保険金額を『葬儀代』に合わせ100万円から少額設定できる点が、賢く『終活』を進めたい層から支持を得ています。」と評価コメントをいただきました。

お客さまが「保険比較ライフィ」で比較・検討のうえ当社保険商品を選択された結果であり、ニーズを捉えた保険商品を提供できているという点が高く評価されたものと受け止めています。また、介護保険部門では第2位に生命保険部門の全体表彰においても第2位、第3位に揃ってランクインするなど、当社保険への支持の広がりが表れた結果となりました。当社入賞部門および商品は以下のとおりです。

［入賞部門および商品］

・葬儀保険部門

第1位 「SBIいきいき少短の死亡保険」

・持病死亡保険部門

第2位 「SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険」

・定期医療保険部門

第2位 「SBIいきいき少短の医療保険」

・持病医療保険部門

第2位 「SBIいきいき少短の持病がある人の医療保険」

・介護保険部門

第2位 「SBIいきいき少短の介護保険」

・全体表彰 生命保険部門

第2位 「SBIいきいき少短の死亡保険」

第3位 「SBIいきいき少短の持病がある人の死亡保険」

当社は今後も「手ごろな保険料で、必要な保障を」というお客さまの声を大切にし、より多くの方に安心をお届けできるよう、良い保険商品・サービスの開発・提供に努めてまいります。

■「lify.jp保険アワード2026年度版」について

「lify.jp保険アワード2026年度版」は、生命保険部門および損害保険部門の全27保険種別において、年間総合順位が第1位～第3位の商品を発表しています。

（URL：https://lify.jp/ranking/award2026/ ）

・Sasuke Financial Lab株式会社の運営するサイトを通じて集計期間（2025年1月1日～12月31日）に 新規に契約いただいた保険商品について、保険種別ごとに契約件数の多い商品順に掲載しています。

・集計期間に契約があった保険でも、販売を停止した場合（販売を停止予定の場合）や、保険会社の意向等により掲載していない保険もあります。

・集計期間中に保険商品が改定された場合には、旧商品の契約件数と合計集計して掲載しています。

・詳しくは『lify.jp保険アワード2026年度版』ウェブサイトにてご覧ください。

■「SBIいきいき少短の死亡保険」について

手ごろな保険料で、お葬式代程度を無理なく備える死亡保険

万が一のときに、お葬式代として、遺されたご家族の生活費として、備えられます。84歳まで申し込みができ、保障は100歳まで継続できます。

URL： https://www.i-sedai.com/life/hoken/

【会社概要】

会社名 ： SBIいきいき少額短期保険株式会社

所在地 ： 東京都港区六本木1-6-1

設立年月日： 2007年7月3日

資本金 ： 2億8,600万円

事業内容 ： 少額短期保険業［関東財務局長（少額短期保険）第8号］

会社紹介 ： 当社は、東証グロース市場上場「SBIインシュアランスグループ（株）」のグループ会社です。「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」というお客さまの声に応える保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険、介護保険はシニア層を中心に支持され、いきいきとした毎日を送れるよう保険商品を通じて安心とやすらぎを提供し、お客さま一人ひとりのより良い人生を応援します。

URL ： https://www.i-sedai.com