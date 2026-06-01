髪に、蜜のヴェールを纏う。自然由来×高機能が織りなす、至福のヘアケア『MYHONEY REMEDY』がリニューアル再販へ

株式会社MY HONEY

株式会社MY HONEYは、生はちみつを贅沢に配合したヘアケアライン「MYHONEY REMEDY（マイハニーレメディ）」をリニューアルし、2026年6月1日より、全国の導入サロンおよび自社公式サイト（過去の愛用者様限定）にて販売を開始いたします。

2026新作ハニーケアシャンプー・ハニーケアトリートメント MYHONEYREMEDY

髪に、蜜のヴェール ～Dressed in a Honey Veil～

MYHONEY REMEDYが大切にするのは、髪と心の心地よい調和です。

天然の生はちみつが持つ本来の力を活かし、髪を優しく包み込む「蜜のヴェール（Honey Veil）」を

纏うことで、あなた本来の輝きと揺るぎない誇りを引き出します。

■ BRAND PHILOSOPHY

【体験】心をほどく、至福のひととき -Uncharted Comfortー

明日の自分がもっと楽しみになる、心地よさ。

ただ髪を洗う時間を、一日頑張った自分を優しく包み込む

「ご褒美」の時間へ。

ふわっと広がるはちみつの包容力が、

心までゆっくりとほどいてくれます。

その柔らかな手触りに触れるたび、内側から溢れ出すような「幸せの余韻」があなたを包み込みます。

【香り】わたしを整え、優しさを纏う ーThe Scent of Selfー

穏やかな自信を、そっと纏う。

自分が一番心地よくいられるための香り。

はちみつが紡ぐ優しく洗練された香りは、あなたを穏やかな自信で満たし、その幸せな空気感は、

いつの間にか周りの人まで温かい気持ちにさせてくれます。



【本質】髪と心に寄り添う「手当て」 ーBeyond the ordinaryー

私らしく、健やかに、美しく。

自分の感覚を大切に慈しむこと。

それは自分への一番の「手当て（REMEDY）」です。

はちみつの本来の力が「蜜のヴェール」となり、髪を優しく包み込み、あなた本来の輝きと、揺るぎない誇りをそっと引き出します。

■ 製品のこだわり：自然由来 × 高機能

リニューアルしたMYHONEY REMEDYは、厳選された成分により頭皮と髪を根本から整えます。

非加熱の「生はちみつ」を贅沢配合：天然の生はちみつを熱を加えず生のまま配合 。

たっぷりの潤いを与え、柔らかな頭皮と髪へと導きます 。

頭皮環境を整える「発酵ローズハチミツ」： ダマスクローズハチミツ由来の「グルコン酸」を含む成分が、全ての土台である頭皮環境を整えます。

健康な髪を育む「ローヤルゼリー」：ローヤルゼリーエキスが頭皮をもっちりとうるおわせ、髪にハリ・コシを与えます 。

海洋深層水基剤と補修成分：海洋深層水をベースに、3種のセラミド、11種のアミノ酸 、2種のヒアルロン酸などを配合。高い保水・保湿・補修力を実現しました 。



■ 髪と心を満たす、新しい「MYHONEY REMEDY」のはじまり

毎日のバスタイムをより快適なひとときにするために。今回のリニューアルでは、使い心地の気になる部分をすっきりと整え、私たちにしかお届けできない「生はちみつの恵み」をさらに深く、豊かに研ぎ澄ましました。自然由来の優しい成分にこだわりながら、仕上がりの感動を最大限に高めるための新しい処方へと生まれ変わっています。



■さらに、香りにも心ほどけるこだわりを。

纏う香りは、誰かのためではなく、ただ自分自身が心地よく、愛おしい時間となるために。はちみつがやさしく紡ぐ、洗練された心地よい香りが、バスタイムのあともあなたの元に穏やかな自信をそっと運んでくれます。

■ 販売概要

発売日： 2026年6月1日

販売チャネル： 取り扱いヘアサロン、MYHONEY公式サイト（※過去にREMEDYをご愛用いただいたお客様限定）、MYHONEY表参道本店

【LINE UP】

ハニーケアシャンプー / ハニーケアトリートメント

ボトルタイプ（195ml/195g）各3,546円（税込3,900円）

レフィルタイプ（1000ml/1000g）各14,182円（税込15,600円）

サシェタイプ（10ml/10g）382円（税込420円）

■ 会社概要

会社名：株式会社MY HONEY

所在地：<本社>鳥取県倉吉市中江298-22

<表参道本店>東京都渋谷区神宮前4-23-6

<横浜>神奈川県横浜市中区元町3-145

取扱商品：完全無添加の生はちみつ商品・オーガニック商品、生はちみつのヘアケア商品ほか

オフィシャルサイト：https://myhoneyjapan.com