美しき魔物の王は、拗らせ気味!? 規格外の溺愛に翻弄される……!!『薬の魔物の解雇理由@COMIC』(Celica)漫画配信サイト「コロナEX」にて【無料話増量中】6/14(日)まで

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『薬の魔物の解雇理由@COMIC』(Celica)が無料話増量キャンペーンを開始いたしました！

■あらすじ

人と人ならざる者達が共に暮らすウィーム領。

雪深く魔術の潤沢なその地に迷い込んだ少女・ネアは託宣を受けた――命を削り契約した魔物から恩恵を得る才職「歌乞い」として。

静かに暮らしたいネアは、低位の相手を求めて唱歌の儀式を行う。

だが、夜の森より現れたのは、美しい魔物の王・ディノだった！

「君の願いは全て叶えよう――どんな残酷なことも」

とても手に負えない彼を「薬の魔物」と偽り、ネアは転職活動を始めるが、結んだ契約は解消できない。

おまけに、目の前の万象を司る王から「君に叱られるの大好き」とやけに懐かれてしまい……？

祝祭美食な日常の中、時に切なく、時に大惨事（？）が紡がれる異類婚姻ファンタジー！

＜美しき魔物の王は、拗らせ気味!? 規格外の溺愛に翻弄される……!!＞

絶対的な存在であるはずの魔物・ディノに、なぜかべたぼれされてしまったネア。

美麗で神秘的な世界観の中で繰り広げられる、「叱られたい」ディノと「とにかく平穏を望む」ネアの容赦ない攻防戦が癖になる!!!

⇒第1話を読む :https://to-corona-ex.com/episodes/50723725869233

■作品情報

薬の魔物の解雇理由@COMIC

[漫画] 真丸イノ

[原作] 桜瀬彩香

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/50549778628653)から

＜6/1(月)！コミック最新巻発売＞

『薬の魔物の解雇理由@COMIC 第4巻』

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540076

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21543)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21543/same-series-contents)から

＜原作情報＞

『薬の魔物の解雇理由』

[著] 桜瀬彩香

[イラスト] アズ、ボーダー

▶既刊1～3巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/11531/same-series-contents)から

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

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TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



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