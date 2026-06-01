夏のうっかり日焼けをクールダウン！ひんやり心地よくうるおしながら、セラミドを補う新習慣「冷やしアズミー」を提案

株式会社 キナリ

株式会社キナリ（本社:東京都品川区、取締役社長:山本 理史）は、敏感肌エイジングケア*¹ブランド「Asmy（アズミー）」より、夏の大人敏感肌をいたわるスキンケア習慣「冷やしアズミー」を提案いたします。

人気アイテム「アズミー センシティブローション」をはじめとする推奨アイテムを冷蔵庫で冷やして使うことで、ひんやりとした涼感とともに夏のほてった肌を心地よくクールダウン。この季節にぴったりの美容法です。2026年6月1日（月）より公式サイトにて「冷やしアズミー」キャンペーンを開催いたします。

*¹ 年齢に応じたお手入れのこと

詳細を見る :https://www.sokamocka.com/asmy/user_data/camp/2606_sensitive_lotion/?bid=AM01

出典：気象庁過去データ【背景】長期化する猛暑と、肌への“ストレス”

近年、6月頃から最高気温30度を超える真夏日を記録するなど、日本の夏は年々長期化し、厳しさを増しています。強い紫外線や高温多湿、室内外の寒暖差といった外部ストレスは「ベタつき」「インナードライ（隠れ乾燥）」を引き起こし、肌のバリア機能を低下させる要因となります。バリア機能が乱れた肌は、些細なことでゆらぎやすくなり、乾燥によるハリ不足やくすみなどのエイジングサインを加速させてしまう原因にも。

そこでアズミーは、ローションやクリームを冷蔵庫で冷やして使うことで、夏の肌をひんやり心地よくクールダウン。冷たさによる物理的効果で、肌をキュッと引き締めてみずみずしいうるおいで満たすお手入れをご提案いたします。

HOW TO USE ＜「冷やしアズミー」の簡単ステップ＞

１.冷蔵庫でスタンバイ

ローションやエッセンス、クリームを冷蔵庫へ。

２. ひんやりを感じた後にハンドプレス

冷えたローションを手に取り、ゆっくりとお顔を包み込みます。その後、冷えたエッセンス、クリームの順でお手入れを楽しんでください。

３. 毛穴集中ケア

特に開きが気になる小鼻周りや、毛穴目立ちが気になるほおなどには、冷えたローションをコットンに含ませて「冷やしパック」にするのもおすすめです。ひんやりと冷やすことによる物理的効果で、肌をキュッと引き締めます。

シーン別活用 Tips

１. 目覚めの肌に「シャキッと」引き締め習慣

寝起きの肌に、冷蔵庫でひんやり冷やしたローションをつけることで、むくみがちな朝の顔もスッキリ。その後のメイクのりも格段にアップします。

※イメージ２. 日差しを浴びた肌を「ひんやり」クールダウン

うっかり日差しを浴びてしまった日は、冷やしたアズミーでやさしくハンドプレス。日差しを浴びた肌に、心地よい清涼感を与えます。敏感肌を考えた低刺激設計のアルコールフリー処方です。

※イメージ３. お風呂上がりのごほうびに

体温が上がっているお風呂上がりに、冷えたローションをなじませる瞬間は、まさに至福のひとときです。夏の肌をひんやり心地よく包み込み、穏やかにととのえます。

スタッフによる使用レビュー

※イメージ- 【裏技】「試してほしい、おすすめの方法！」（スタッフKさん）手のひらでなじませるより、ワンプッシュずつローションを指先にとり、額、ほおの高い箇所、あごにのせて、直線を引くように一気に広げると、心地よいひんやり感を感じておすすめです！- 「親子で笑顔になれる、楽しいスキンケア時間」（スタッフOさん）子供（5歳）と一緒にスキンケアすることもあるので、「つめたい！」と言いながらも楽しそうにぬっている場面はコミュニケーションの時間にもなります。- 「うっかり紫外線を浴びた日も、これがあれば安心です！」（スタッフWさん）日中屋外にいて、帰宅後も肌がほてっていると感じた日のお風呂上りに使用すると特に気持ちよいです！- 【応用編】「2回味わうひんやり感。この使い方がお気に入り！」（スタッフIさん）ローションを1度ぬった後、さらにコットンにローションをつけてトナーパッドのようにほおに置くと、ひんやり感を2度味わえて良かったです！

＜使用上の注意＞

◇センシティブローション、センシティブエッセンス、センシティブクリーム以外は冷蔵保存しないでください。これらの3点は冷蔵庫で保管しても安定した品質を保てることを確認しています。

◇できるだけ袋に入れて冷蔵庫で保管してください。

◇一度冷やしたら、使い切るまで冷蔵庫で保管してください。

◇冷凍庫・チルド室には入れないでください。

◇使用後は速やかに冷蔵庫に戻してください。

◇キャップをきちんと締めてください。

◇誤飲誤食されないようご注意ください。

◇お肌に合わないときはご使用をおやめください。

「冷やしアズミー」、まずはローションから

「アズミー センシティブローション」は、実は冷やして使うのにも適した処方設計になっています。冷えたローションが、夏の肌をキュッと引き締めます。

１．肌の上でとろみが弾けて、ジュワっと浸透*。

絶妙なとろみと、肌にスーッとなじむ浸透*力を兼ね備えた‟クイックブレイク構造”を採用。肌に触れるとテクスチャーのゲル構造がくずれて、とろみがみずみずしい感触に変化。ジュワっと角層に浸透し、素早くうるおいで満たします。

*角層まで

２．日差しを浴びたら、まずはセラミド。バリア機能をサポートし、肌をやさしくケア

紫外線を浴びた肌は、うるおいを保つ「セラミド」が減少してバリア機能が低下しがち。だからこそ、いち早く「セラミド」を補給してあげることが大切です。アズミーは、人の皮ふになじみやすい「5種のヒト型セラミド*¹」を配合。肌のうるおいを保ち、土台*²をしっかりととのえることで、外部刺激から肌を守り、すこやかな肌へと導きます。

*¹ セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ（全て保湿成分）

*² 角層をさします

「冷やしアズミー」を楽しむ期間限定キャンペーン開催

１.「冷やしアズミーはじめませんか？」キャンペーン

公式サイトでは、期間限定で「アズミー センシティブローション」を10%OFFでご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。また、初めての方にもお試ししやすいトライアルセットもご用意しています。この機会に、ぜひお試しください。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）9：00～2026年8月31日（月）23：59まで

キャンペーンサイト：https://www.sokamocka.com/asmy/user_data/camp/2606_sensitive_lotion/?bid=AM01

２.〈同時開催中〉「星野リゾート宿泊ギフト券」5万円分プレゼントキャンペーン

期間中に、アズミー商品を5,500円（税込）以上ご購入の方の中から、抽選で1名さまに「星野リゾート宿泊ギフト券」5万円分をプレゼントいたします。

※応募方法：条件達成で自動応募となります。お申込みの必要はありません。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）9：00～2026年６月3０日（火）23：59まで

キャンペーンサイト： https://www.sokamocka.com/asmy/user_data/camp/2606_present/?bid=AM01

製品概要（「冷やしアズミー」推奨アイテム）

アズミー センシティブローション〈敏感肌用化粧水〉

【キメを目覚めさせる】高保湿のとろみがキメの一つひとつをうるおいで満たす

＃こけもも若葉エキス*¹

＃ヒト型セラミド*²

＃ゆずセラミド*⁵

＃透明花酵母エキス*⁶

本品 ：4,600円(税込)

レフィル：4,100円(税込) 各118ｍL

アズミー センシティブエッセンス〈敏感肌用美容液〉

【弾みスイッチを入れる】角層が求める濃密な美容成分で弾むようなハリ感を

＃こけもも若葉エキス*¹

＃ヒト型セラミド*²

＃ゆずセラミド*⁵

＃バクチオール*⁷

本品 ：6,200円(税込)

レフィル：5,700円(税込) 各48ｍL

アズミー センシティブクリーム〈敏感肌用クリーム〉

【ハリ・ツヤを鼓舞する】うるおいヴェールで肌を守りエイジング*⁸の隙を与えない

＃こけもも若葉エキス*¹

＃ヒト型セラミド*²

＃ゆずセラミド*⁵

＃胡蝶蘭エキス*⁹

本品 ：5,600円(税込)

レフィル：5,100円(税込) 各30g

*¹ コケモモ葉エキス *² セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP *⁴ オレンジフラワー水 *⁵ ユズ果実エキス（整肌成分）*⁶ メトスクニコウィアビチコラエキス *⁸ 年齢に応じた肌悩み *⁹ ファラエノプシスシウドングウヒシュケイ花エキス（*1・2・3・4・6・7・９ は保湿成分）

Asmy（アズミー）について

アズミーは、‟日々ゆるぎなく、年々うつくしく。”をコンセプトに敏感な肌のために生まれたエイジングケア*¹ブランド。

一時しのぎではなく、ずっと先の肌まで美しく育む、そんな想いを大切にしています。低刺激設計をベースに〈バリア機能ケア〉と〈エイジングケア*¹〉のWのアプローチで肌に好循環を生み出し、みずみずしく弾むようなハリ肌へと導きます。

季節、体調、年齢により‟肌が敏感になっている“と感じる時も、肌のゆらぎを忘れ、前を向いて過ごせる日々を応援します。

*¹ 年齢に応じたお手入れ