大田区・lotsful共同プロジェクト第6弾　昨年度の成果を土台に、地域商店街の次世代継承に向けた伴走支援を開始

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（ https://lotsful.jp/ ）は、大田区（区長：鈴木 晶雅）および大田区商店街連合会と連携し、大田区商店街課題解決支援プロジェクト第6弾を実施します。

本プロジェクトは、2021年度からスタートし、今年で6年目を迎える商店街支援プロジェクトです。令和8年度は、昨年度策定した将来ビジョンに基づき、具体的な合併準備を本格化させます。昨年度から継続して参画するプロフェッショナルな副業人材が、商店街側との整理・協議におけるファシリテーションを担い、円滑な合意形成と実務的な組織統合を伴走支援いたします。

■令和8年度のプロジェクトについて

本プロジェクトは、2021年度より継続して実施している「大田区商店街課題解決支援プロジェクト」の第6弾となります。昨年度は、商店街の将来を見据えた「ビジョン策定」を行い、合併に向けた土台作りを推進してきました。今年度は、そのビジョンを具現化するフェーズとして、具体的な合併準備に取り組みます。

事情の異なる複数の商店会組織において、前向きな合意形成を図るため、外部人材である副業人材が中立的な立場で議論の構造化や活性化の支援を行い、実務レベルでの整理を加速させます。

【主な取り組み内容】

・合意形成に向けたファシリテーション支援

商店街関係者との協議・定例会議において、副業人材がファシリテーターとして介入。複雑な利害関係の整理や、将来像の再確認を行い、納得感のある合意形成を促します。

・具体的な合併・統合プロセスの推進

今年度策定する制度設計に基づき、事務機能の集約や規約の統合、資産の引き継ぎといった実務的な整理を、現場の状況に合わせて具体化します。

本プロジェクトを通じて、持続可能な商店街モデルを確立し、今後同様の課題に直面する他地域の商店街においても活用可能な「合併・統合の先行事例（モデルケース）」となることを目指します。

【プロジェクト概要】

・支援期間： 2026年6月1日～2027年1月31日まで

・参画人材： 昨年度より継続して参画する副業人材（1名）

・対象組織： 大田区商店街

※参考プレスリリース：商店街の未来を描く地域共創プロジェクト第5弾を始動 大田区・大田区商店街連合会と副業人材マッチングサービス『lotsful』が連携～地域の未来を見据えた商店街合併に向け、ビジョン・制度設計を副業人材と共に推進～( https://lotsful.jp/news/459 )

■大田区商店街連合会 事務局長 河野 玄 氏 コメント

大田区内の商店街では、担い手不足や組織運営の継承といった課題が年々深刻化しています。昨年度は、こうした課題に向き合うため、商店街の皆さまと共に新しいビジョンを描く取り組みを進め、その方向性を地域で共有することができました。

本年度は、このビジョンを実現するための「組織のかたち」づくりに踏み出します。商店街の役員に加え、次世代を担う若手会員、そして外部の副業人材が同じテーブルにつき、令和の時代にふさわしい運営体制や意思決定の仕組みを共に設計していく取り組みです。地域の実情に根ざしたモデルケースを築き、将来的には他の商店街にも展開できる仕組みへと育ててまいります。

■lotsful Company代表 田中 みどり コメント

今年で6年目を迎える大田区様との取り組みは、個店の支援から始まり、今や「商店街のあり方そのもの」を再定義する重要な局面を迎えています。 昨年度からの継続案件として、信頼関係が構築された副業人材が引き続き伴走することで、より深い対話と実効性の高い支援が可能になります。地域コミュニティの核である商店街を維持・発展させるための「合併」という難しいテーマに対し、副業人材がファシリテーションを通じて貢献する本プロジェクトは、まさに『lotsful』が目指す地域共創の姿です。皆様に寄り添いながら、未来に繋がる仕組みづくりを全力でサポートしてまいります。

■利用企業数は2,000社超！4万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴※2025年4月時点

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『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

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スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。

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