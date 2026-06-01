Xでトレンド入り連発！ 話題のフェイクドキュメンタリー『悪魔情報 ある失踪したネットアイドル捜索スレ』が2026年6月1日（月）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年6月1日（月）に『悪魔情報 ある失踪したネットアイドル捜索スレ』（著：城戸、協力：オモコロ編集部）を発売しました。全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどで購入できます。
オモコロの連載「悪魔情報」書籍化待望の第2弾が登場！
本作は、発売即重版となった前作『悪魔情報』の続編で、著者最長となる書き下ろし作品100ページ以上が収録されています。
前作の発売以降、オモコロでの記事公開直後にXで即トレンド入りするなど、本シリーズは注目を集めています。
今作は1作目未読の方でも楽しめます。笑いと恐怖が同居する唯一無二の読書体験を、ぜひ手に取ってお楽しみください。
■推薦コメント
煽りに揶揄、悪意が加速して、世界が壊れていく。恐ろしい。
――大森時生（テレビ東京プロデューサー 『イシナガキクエを探しています』『魔法少女山田』担当）
懐かしさに巻き戻る感情と、面白さで加速する興奮で、もう、引きちぎれそう！
――みくのしん（オモコロ編集長）
■内容紹介
突如失踪したネットアイドル「穴井牢屋（あないろうや）」。
本人のSNSは、鯖江のスナックで開催されたイベントを最後に更新が止まり、彼女を熱狂的に支持していたファンもアカウントごと消失した。
1ヶ月後のある日、匿名掲示板に「失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ」が立てられる。スレ住民たちの考察が続く中、突如再開された穴井のSNSを起点として、今度はスレ住民たちが次々に消息を断っていった。
混迷するスレッドは、「悪魔情報」と名乗るユーザーの指摘によって一変する。
（「失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ」）
Xでトレンド入りするなど、オモコロ連載時から話題沸騰の3篇に、過去最長の書き下ろし長編を加えた、珠玉の全6スレッドを収録。
■目次
スレ1：人の心が読めるんだけど質問ある？
スレ2：何者かに毎晩後をつけられてるんだが
スレ3：永遠について
スレ4：失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ
スレ5：このアドレスにメール送ってみ
スレ6：失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ2
■書籍概要
『悪魔情報 ある失踪したネットアイドル捜索スレ』
著者：城戸
協力：オモコロ編集部
定価：1,870円（本体1,700円＋税）
発売日：2026年6月1日（月）
判型：四六判
ページ数：272ページ
ISBN：978-4-04-117472-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000346/)
■関連書籍
『悪魔情報』
著者：城戸
協力：オモコロ編集部
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
発売日：2025年10月2日
判型：四六判
ページ数：240ページ
ISBN：978-4-04-116653-6
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000511/)
■著者プロフィール
城戸（きど）
1996年生まれ。フリーライター。オモコロ、WEBザテレビジョンなどWEBメディアを中心に活動。
X：@sh_s_sh_ma(https://x.com/sh_s_sh_ma)