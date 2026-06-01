Xでトレンド入り連発！ 話題のフェイクドキュメンタリー『悪魔情報　ある失踪したネットアイドル捜索スレ』が2026年6月1日（月）発売！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年6月1日（月）に『悪魔情報　ある失踪したネットアイドル捜索スレ』（著：城戸、協力：オモコロ編集部）を発売しました。全国の書店、Amazon、楽天ブックスなどで購入できます。




オモコロの連載「悪魔情報」書籍化待望の第2弾が登場！


本作は、発売即重版となった前作『悪魔情報』の続編で、著者最長となる書き下ろし作品100ページ以上が収録されています。


前作の発売以降、オモコロでの記事公開直後にXで即トレンド入りするなど、本シリーズは注目を集めています。


今作は1作目未読の方でも楽しめます。笑いと恐怖が同居する唯一無二の読書体験を、ぜひ手に取ってお楽しみください。



■推薦コメント


煽りに揶揄、悪意が加速して、世界が壊れていく。恐ろしい。


――大森時生（テレビ東京プロデューサー 『イシナガキクエを探しています』『魔法少女山田』担当）



懐かしさに巻き戻る感情と、面白さで加速する興奮で、もう、引きちぎれそう！


――みくのしん（オモコロ編集長）




■内容紹介


突如失踪したネットアイドル「穴井牢屋（あないろうや）」。


本人のSNSは、鯖江のスナックで開催されたイベントを最後に更新が止まり、彼女を熱狂的に支持していたファンもアカウントごと消失した。


1ヶ月後のある日、匿名掲示板に「失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ」が立てられる。スレ住民たちの考察が続く中、突如再開された穴井のSNSを起点として、今度はスレ住民たちが次々に消息を断っていった。


混迷するスレッドは、「悪魔情報」と名乗るユーザーの指摘によって一変する。


（「失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ」）



Xでトレンド入りするなど、オモコロ連載時から話題沸騰の3篇に、過去最長の書き下ろし長編を加えた、珠玉の全6スレッドを収録。









■目次


スレ1：人の心が読めるんだけど質問ある？


スレ2：何者かに毎晩後をつけられてるんだが


スレ3：永遠について


スレ4：失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ


スレ5：このアドレスにメール送ってみ


スレ6：失踪したネットアイドル穴井牢屋を捜索するスレ2



■書籍概要



『悪魔情報　ある失踪したネットアイドル捜索スレ』


著者：城戸


協力：オモコロ編集部


定価：1,870円（本体1,700円＋税）


発売日：2026年6月1日（月）


判型：四六判


ページ数：272ページ


ISBN：978-4-04-117472-2


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000346/)






■関連書籍



『悪魔情報』


著者：城戸


協力：オモコロ編集部


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


発売日：2025年10月2日


判型：四六判


ページ数：240ページ


ISBN：978-4-04-116653-6


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000511/)






■著者プロフィール


城戸（きど）


1996年生まれ。フリーライター。オモコロ、WEBザテレビジョンなどWEBメディアを中心に活動。


X：@sh_s_sh_ma(https://x.com/sh_s_sh_ma)