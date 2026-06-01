肉の祭典「肉祭presentsホットドッググランプリ2026」開催決定！

株式会社アドギルド・ジャパン

厳選されたホットドッグが大集合！自慢の定番メニューからイベント限定メニューまで。来場者の投票で頂点を決めるアツい戦いが繰り広げられます。さらに、肉祭ならではの肉料理やスイーツもご用意。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも！ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■会場MAP公開！

■エントリー全13種類のホットドッグをご紹介！

ステーションドッグ

出店名：ホットドッグカフェスタンド ステーション東京

「しながわ水族館」から徒歩3分の本店（品川南大井店）を拠点にキッチンカーで東京、神奈川のイベントやフェスなどを中心に出店中。さまざまな人達が集う"駅"のように、皆さんの街のプラットフォームとして、ホットドッグカフェスタンド「STATION（ステーション）東京」をご活用下さい。当店伝のオリジナルソースとチーズ&バジルが絶妙の相性！オニオンとピクルス、マスタードの風味が旨味を引き立てます。シンプルでもオンリーワン。店人気No1メニューです。

はちみつ塩チーズのホットドッグ

出店名：D’sチーズステーキ

ジューシーに焼き上げた牛肉と玉ねぎがたっぷり濃厚チーズと絡み合う最高に美味い組み合わせ！インスタ等のSNSで最近話題のアメリカフィラデルフィア発祥のソウルフード。フィリーチーズステーキの愛称で親しまれる、アメリカ全土で人気のB級グルメ！！当店が自信をもっておすすめする、肉汁ジューシーなオリジナルフランクにたっぷり濃厚チーズが絡み合い、はちみつと塩がクセになる絶妙なハーモニーを奏でます♪

ナポリピッツァドッグ

出店名：DIVERTENTE

石窯搭載のキッチンカーで焼き立てのナポリピッツァとイタリア料理を提供しています。看板メニューのナポリピッツァドッグは、フェスで楽しむナポリピッツァとして誕生した当店渾身のオリジナルメニューです。ピザ生地ならではのもっちり食感と自慢のイタリアンフレーバーをワンハンドでガブリとお楽しみください！ピッツェリア発のドッグ型ナポリピッツァ！こだわりのピザ生地をのばし、旨味たっぷりのロングソーセージをのせて焼き上げる、唯一無二の当店オリジナル。石窯から焼き立てを提供いたします！

チリチーズドッグ

出店名：HOTDOG'SCLUB

横須賀を中心に各地へ出店しているキッチンカーです。日本ではなかなか味わえない本格的なホットドッグをお楽しみいただけます。海外のお客様からも「So good!」とご好評をいただいており、アメリカンな雰囲気と共に楽しく気分が上がるひとときをお届けします！当店の人気No.1！じっくり煮込んだ旨みたっぷり濃厚チリソースにとろけるまろやかなチーズが絡み合う贅沢な味わい。溢れるほどたっぷり仕上げたホットドッグにがぶりつけば口いっぱいに広がるアメリカンスタイルのダイナミクな一品です。ぜひ食べてください！！

スペシャルチミー

出店名：HOTDOG&FRIES TACHIBANAYA

世田谷区祖師谷に店舗を構えるホットドッグ専門店「TACHIBANAYA」です。特製リングイッサ（ブラジル式生ソーセージ）とこだわりのバケットを使用した、南米エッセンスの絶品ホットドッグを提供させていただきます。ジューシーなブラジル式生ソーセージ「リングイッサ」を香ばしいバケットにサンド。濃厚なナチュラルチーズに、ハラペーニョとガーリック、甘みたっぷりのグリルドオニオンをトッピングしました。仕上げにピクルスと程よい酸味とハーブの香り華やかな自家製チミチュリソースを合わせた当店一押しメニューです。

ホルモン焼きそばホットドッグ

出店名：まんぷくキッチンカー

鳥取名物ホルモン焼きそばが大変身！当店自慢のホルモン焼きそばをホットドッグスタイルで提供！ぷりぷりホルモンと自家製味噌ダレ焼きそばをたっぷりホットドッグに乗せた一品！ホルモン×味噌焼きそば×ホットドックの新感覚トリプルコンボ！

アボカドサルサドッグ

出店名：biru

千葉市で不定期かつ金土日のみ店を開く幻のホットドッグ屋。地産地消にこだわり、ソーセージは千葉市「食のギフトセレクション」にて大賞を受賞した全国的に有名なチグサミートのソーセージを、パンは千葉県で80年以上愛されている川島屋のパンを贅沢に使用。ホットドッグの手軽さはそのままに、プレミアムな"口福"をお約束いたします。B1アルティーリ千葉の3月度ホームゲームで発売した限定ドッグ。肉汁溢れるソーセージとサルサの爽やかな辛さ、アボカドのまろやかな甘みは相性抜群！緑・赤の色味も映えるバランスの取れたホットドッグです。

フランクドッグ

出店名：BOULANGERIE le RASE

キッチンカー「BOULANGERIE le RASE」は、スーパーフードを取り入れた新感覚ホットドックを提供しています。音楽フェスやグルメイベントを中心に全国各地で出店し、多くのお客様に楽しんでいただいています。イベント会場で、ここでしか味わえない特別なホットドッグをぜひお楽しみください。美容や健康によいとされるキヌアやチアシードのスーパーフードに加え、全粒粉・ライ麦・オートミール・黒米等の穀物がたっぷり入ったパン生地を使用したホットドックです。

ホットドッグ

出店名：DOGTOWN

湘南を走る、クラシックなアメ車フードトラック。提供するのは、本場アメリカ仕込みのホットドック。そこに、日本ならでわの繊細さとクオリティをプラス。豪快さと丁寧さが交差する、唯一無二の一口を。それが、DOGTOWN STYLE。無添加の全粒粉パンを使用し香りと食感にまでこだわった一本。ソーセージは国産素材のみを使用し、旨みを最大限に引き出したジューシーな仕上がり。さらに、トッピングは一つひとつ計算された組み合わせ。素材の良さを引き立てながら、最後の一口まで飽きさせません。シンプルだからこそ誤魔化せない、本気のホットドックです。

クレイジービッグドッグ

出店名：クレイジービッグドッグ

関東で近辺で15店舗を経営し、今は塩留カレッタの塩留横丁でとんとんポチャ＋という韓国料理店を経営してます。本場ドイツソーセージと同じ製法で詰めた、一本180gの肉汁たっぷりのソーセージを使用した食べ応え抜群のホットドッグです。

クラシックホットドッグ

出店名：STABLER

アパレルブランド「STABLER」が手掛けるアメリカンサンドウィッチ専門店。TV、SNS、雑誌などで度々話題になっている「下北沢ミートサンド」は牛一頭から約1キロしか摂れない希少部位「さがり」をオリジナルBBQソースとオリジナル粒マスタードで味付けしています。今イベント限定で開発したクラシックホットドッグ！アメリカンサンドウィッチ専門店のSTABLERだからこそソーセージとパンには徹底的に拘った食材を使用し、ケチャップと隠し味にハチミツを効かせたオリジナル粒マスタードで味付け！アクセントに粗微塵に切った玉ねぎとピクルスが程よい食感を演出します。

タコチーズドッグ

出店名：ポーク亭

関東圏でキッチンカーを主に活動しておりますポーク亭です。当日はタコチーズドックや沖縄そば、あぐー豚丼など沖縄満載でご来場の皆様をおもてなしさせていただきます。当日のスタッフ、オーナー全員沖縄を本気で愛するうちなーんちゅです！皆様にお会いできるのをスタッフ一同心より楽しみにしております！タコチーズドックは、何か沖縄を感じられるホットドッグがつくれないかと模索していた時に開発した逸品です。スパイスの効いたタコミートにウインナーを組み合わせることで食べ応え抜群の逸品のなっております！ぜひご賞味ください。

究極の肉汁ドッグ

出店名：いろり茶屋 火処

遠くからでも匂いでわかる！炭火焼きドイツソーセージの誘惑。遠赤外線効果で、外パリッと香しく、中驚くほどふっくらジューシーに。本場ドイツ肉厚なソーセージに仕上げました。炭薫香を纏ったソーセージを噛みしめるたび、濃厚な旨味が溢れ出します。一度食べれば、他のホットドッグで満足できなくなる。そんな「罪な美味しさ」をご堪能ください。

■ホットドッグ以外にも肉祭ならではのグルメが集結！

主役のホットドッグに加え、肉祭ならではの多彩な肉料理が勢ぞろい。ジューシーな焼き物や食べ応えのあるご飯メニュー、香ばしい揚げ物など、肉の魅力をさまざまなスタイルで楽しめるグルメが会場を彩ります。

さらに、スイーツメニューもそろい、ガッツリ肉を食べたい方から甘いものを楽しみたい方まで幅広く満足いただけるラインナップ！

■ステージコンテンツ充実！

12日(金)は、DJとバンドが盛り上げる 「DJ&BAND DAY」。懐かしの昭和歌謡DJタイムや、バンドライブ、GET BILL MONKEYS(https://getbillmonkeys.com/)のステージなど、初日から熱い音楽で会場を盛り上げます。

13日(土)は、シンガーやアーティストが集結する 「MUSIC DAY」。ハジ→(https://hazzie.info/)を始め、注目アーティストによるライブステージをお届け。

14日(日)は、ダンスで会場が熱狂する 「DANCE DAY」。ダンスショーやダンスバトル予選・決勝に加え、スペシャルゲストショーとして dip BATTLES(https://www.dip-battles.com/) が登場！ホットドッググランプリ表彰式やBINGOも！

■ダンスバトル開催！！

14日(日)『肉祭ダンスバトル2026』を開催！ダンスが大好きなキッズたちの熱いパフォーマンスが、お肉の香り漂う会場をさらに盛り上げます！

ジャッジには、King&Princeの振付を手がけるATSUSHIと、今大注目のダンサーARU SAKURADA。さらにはプロダンスリーグDリーグに所属するdip BATTLESのJillie Jayの3名が登場！

各部門の優勝チームには記念トロフィーと、副賞として「肉祭で使用できるフードチケット1万円分」をプレゼント！

■「dip BATTLES」がスペシャルゲストショーに登場！

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦するプロダンスチーム dip BATTLES。ストリートカルチャーをルーツに、個性あふれるダンサーたちが磨き抜かれたスキルと表現力で魅せる、注目のダンスチームです。チーム名には「強さ」と「情熱」を胸に、人々へ“夢”を届けたいという想いが込められており、ステージではその名の通り、エネルギッシュで迫力あるパフォーマンスを展開します。

■肉祭アンバサダー「餅田コシヒカリ」来場！肉祭フォトスポットで撮影しよう！

タレントとして幅広く活躍し、多くの人に親しまれている餅田コシヒカリさんが、肉祭2026 in 等々力緑地のアンバサダーとして登場！イベントの魅力を発信しながら、肉祭をさらに盛り上げていただきます。

さらに、会場には思わず写真を撮りたくなる肉祭で大人気のフォトスポットも登場！来場の記念に家族や友人同士で撮影を楽しめるのはもちろん、イベントならではの一枚をSNSでシェアして楽しむのもおすすめ！おいしいグルメとともに、会場での思い出づくりも満喫できます！

■子どもに大人気の「キッズエリア」が登場！

サーカススライダー、ワイルドウエストカーニバル、キッズドラゴンの3基、"楽しめるコンテンツ”もご用意しております！

▼開催概要

【イベント名称】肉祭presentsホットドッググランプリ2026

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp(https://nikumatsuri.jp/)

【開催日】6月12日(金)～6月14日(日) 3日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】〒135-0091 東京都江東区青海1丁目1 セントラル広場

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）

■「ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場」と同時開催！

“ペットとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、総フォロワー20万人の国内最大級のペットメディア事業や数万人が来場する国内最大級のペットフェスなどを手掛ける株式会社FLAFFYは、昨年6月に開催し約10万人の来場で大盛況となった、ペットとヒトが一緒に楽しめるイベント「ジャパンわんこフェスタ」を、今年6月に第4回目として開催することを決定いたしました。このたび、本イベントを共に盛り上げていただく出店者さまと開催予定のコンテンツをお知らせいたします。

■毎回大好評の「犬種別オフ会」をドッグランで開催

毎回多くの来場者にご参加いただく人気コンテンツ「犬種別オフ会」も開催予定です。同じ犬種のわんちゃん同士が集まり、飼い主同士の情報交換や交流の場としてもご活用いただけます。その他にも参加型コンテンツを企画しております。

※開催場所がドッグランのため、参加にはドッグランの入場チケット購入が必要です

■ステージコンテンツも新企画を加えてさらに充実

毎回好評をいただいているステージコンテンツでは、1日2回開催の「わんわんお名前ビンゴ」をはじめ、恒例の「デコバギー選手権」、新企画「和装オフ会」など、多彩なプログラムを予定しております。愛犬とともに楽しめる企画を通じて、来場者同士の交流や会場全体の一体感が生まれることも、本イベントの魅力のひとつです。ぜひご参加いただき、イベントならではの時間をお楽しみください。

■愛犬との思い出を残せるフォトスポット

今回も愛犬との思い出を残せるフォトスポットを多数ご用意しています。愛犬とともに心地よく、安心して暮らせる住まいを目指す賃貸住宅「へーベルメゾン PAWTNER（パウトナー）」のフォトスポットでは、神社の鳥居をモチーフにした愛犬との記念撮影が楽しめるデザインを採用。イベントキャラクター「フラッフィーくん」と一緒に記念撮影ができる巨大モニュメントやパネルも登場するほか、毎回好評をいただいているセルフ撮影機や「わんこ証明写真機」も設置いたします。ぜひ愛犬とともにお立ち寄りいただき、イベントの記念にご活用ください。

■オリジナルの愛犬カードが作れる！「わんこ証明写真」とエポスペットカードがコラボ

毎回好評をいただいている「わんこ証明写真」とエポスペットカードとのコラボ企画を今回も実施いたします。イベント当日、会場にてエポスペットカードに新規入会いただくと、愛犬の証明写真が撮影できる「わんこ証明写真」の撮影体験が可能です（お一人様1回限り）。撮影した写真をカードデザインに使用することもでき、撮影データの画像・動画もプレゼントいたします（各日先着70名様）。

※整理券配布の方法や詳細は公式Instagram(https://www.instagram.com/flaffy.fes/)をご確認ください。

■会場を巡りながら楽しめるスタンプラリー

今回もスタンプラリーを開催いたします。パンフレット裏面を台紙として、会場内7カ所のブースを巡りスタンプを集めると、景品として「FLAFFYオリジナルステッカー」3種類の中から1点をプレゼントいたします。また、先着でサンプルもご用意しております。会場を巡りながらイベントをお楽しみいただける企画です。ぜひご参加ください。

■掲示板を使った譲渡会「Adoption Park Board」も登場！

毎回イベントで賑わいを見せている『Do One Good』による「Adoption Park Board」が、今回も出展します。本取り組みは、保護犬の譲渡会をポスター展示のみで実施する形式で、会場ではポスターに掲載されたQRコードを読み込んだ先のウェブサイトを通じて、保護犬の詳しい情報をご確認いただけます。保護犬や保護団体への負担を抑えながら、来場者が情報にアクセスできる新しいスタイルとして、多くの方に共感をいただいています。当日は、ぜひ会場で本取り組みに触れてみてください。

■万が一のときも安心！「わんこ保健室」を設置

今回も会場内に「わんこ保健室」を設置いたします。当日は臨床経験豊富な獣医師が常駐しており、愛犬の体調不良などの際にはお気軽にご相談ください。来場者の皆さまに安心してイベントをお楽しみいただけるよう、サポート体制を整えております。

【イベント名称】ジャパンわんこフェスタ2026 in お台場

【開催日】2026年6月12日(金)～6月14日(日)

【開催時間】9:30～16:30

【入場料】無料

【イベント公式HP】https://japan-wanko-festa.com

【イベント公式Instagram】https://www.instagram.com/flaffy.fes/

■「クリエイターズフリマ！2」と同時開催！

昨年大盛況に終わったYouTubeやSNS、ライブ配信などで活躍するインフルエンサーのフリーマーケット「クリエイターズフリマ！」を2026年も開催！動画で紹介されたアイテムや、インフルエンサーお気に入りのものや私物、グッズなど、さまざまな出品マーケットをお楽しみください！さらに「わんちゃんステッカー」企画の詳細も発表。最高の盛り上がりの中、皆さんのご来場をお待ちしております！合わせて、総勢77組の出店ラインナップや、大注目の限定コラボ企画に関する最新情報をお知らせします。

■企画１.「わんちゃんステッカー」

総勢27組のわんちゃんインフルエンサーのスクエアステッカーを販売します。

テントで可愛いステッカーを複数展示していますので、運命のわんちゃんを見つけてください！

※参加するわんちゃんインフルエンサー公式サイト(https://creatorsflm.com/)からご確認ください。

企画２.「クリエイターズキッチンカー」

クリエイターコラボのキッチンカー出店が決定しました。3日間限定のキッチンカー出店をお楽しみに！

（価格は全て税込表記）

ボンボンTV × ベビーカステラ

【メニュー】

・ベビーカステラ

【サイズ：料金】

・小10コ：500円

・中22コ：1,000円

・大35コ：1,500円



※ノベルティステッカー付きです。

カラフルピーチ × ドリンク

・星屑グレープソーダ：880円

・夕焼けレモネードティー：880円

※ノベルティステッカー付きです。

田中みかん × 唐揚げ

【唐揚げメニュー】

・みかんちゃんが大好きな味 濃厚タルタル南蛮唐揚げ

・みかんちゃんの地元山口県民がうなる！絶対ハマる柚子胡椒唐揚げ

・みかんちゃんの地元山口の絶対的スター ピリッと！もみじおろしマヨ唐揚げ

【サイズ・料金】

・Sサイズ：750円

・Mサイズ：1,200円

・Lサイズ：1,650円

【ドリンクメニュー：料金】

・田中みかんじゅーす（果肉入り）：600円

※ノベルティステッカー付きです。

※フードエリア出店者とのコラボです。

企画３.「カラフルピーチおみくじ」

クリエイターズフリマでしか手に入らない「からぴちおみくじ」が登場！

カラフルピーチらしさ全開のおみくじで運勢を占ってみてね！

料金：200円 / 枚

【イベント名称】クリエイターズフリマ！2

【開催日】2026年6月12日(金)～6月14日(日)

【開催時間】10:00～18:00

【入場料】無料

【特設サイト】https://creatorsflm.com

※インフルエンサーが常時お店にいるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

出演状況などは今後の出店ラインナップやタイムスケジュールなどでご案内いたします。