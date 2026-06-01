アパマンショップ新高円寺店を新規オープン

APAMAN株式会社

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：吉田創一郎）は、同社が運営するアパマンショップ直営店として、「アパマンショップ新高円寺店」を2026年6月1日（月）に新規オープンいたします。

アパマンショップ新高円寺店

杉並区は、都心へのアクセスと生活利便性のバランスが良い住宅エリアとして知られています。なかでも東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」周辺は、新宿方面へのアクセスに恵まれ、通勤・通学の利便性を重視する単身者の賃貸ニーズが見込まれるエリアです。

駅周辺にはスーパーや飲食店、医療機関などの生活関連施設が揃っており、初めて一人暮らしをされる方にも日常生活を始めやすい環境が整っています。

アパマンショップ新高円寺店では、風間大助店長を中心に、丸ノ内線沿線および高円寺エリアでお部屋を探す単身者のお客様に向けて、地域に根差したお部屋探しをサポートしてまいります。

■ 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/311_1_7918a4543c937851d4b70faadccbcdd7.jpg?v=202606011252 ]

【Apaman Leasing株式会社】

Apaman Leasing株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長；吉田創一郎）は、賃貸仲介（リーシング事業）、賃貸管理（プロパティマネジメント事業）、法人向け社宅斡旋事業を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL：https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp