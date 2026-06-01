「居酒屋革命 酔っ手羽」×「岩下の新生姜」夢のコラボフェアが6月8日（月）より国内37店舗で一斉開催！ 梅雨のジメジメを吹き飛ばせ！サッパリ美味しく「岩下の新生姜祭り」

S.H.N株式会社

S.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋竜太）傘下のENRAVE株式会社が展開する「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」は、2026年6月8日（月）から6月21日（日）の期間中、国内37店舗（仙台～熊本）で「岩下の新生姜祭り」を開催いたします。

梅雨のジメジメを吹き飛ばせ！サッパリ美味しく「岩下の新生姜祭り」全7アイテム

■ 酔っ手羽×岩下の新生姜が贈る、梅雨を乗り切る“究極の爽快”限定メニュー！

「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに、看板メニュー「伝説の手羽先」で人気を博す「居酒屋革命 酔っ手羽」は、梅雨のジメジメとした季節を爽やかに乗り切る新提案として、岩下食品の代表商品で大人気生姜ブランド「岩下の新生姜」との初コラボフェアを6月8日より開催いたします。

本フェアでは、酔っ手羽ならではのコッテリ＆ジューシー系なメニューに、岩下の新生姜の「シャキシャキとした食感」と「爽やかな酸味・キレ」を掛け合わせた“お酒が進みすぎる”限定フード5種、ドリンク2種類の計7種を展開。ジメジメした梅雨季節に、酔っ手羽で笑って、食べて、飲んで、最高の爽快感を味わってください。

■ 「岩下の新生姜祭り」商品ラインナップ

【フードメニュー 5品】

岩下の新生姜手羽先1. 岩下の新生姜手羽先 748円

酔っ手羽の看板メニューと、岩下の新生姜が夢のコラボ！手羽先と特製ダレの旨味に、新生姜の爽やかな酸味とシャキシャキ食感を大胆にプラスしました。名物の魅力をさらに引き立てる、今だけの贅沢な味わいです。

岩下の新生姜つくね2. 岩下の新生姜つくね 638円

甘じょっぱい自家製タレと岩下の新生姜のシャキシャキ感が最高にマッチ！ふっくら焼き上げたつくねと合わせて、噛むたびに新生姜の爽快な香りが口中に弾けます。サワーやハイボールを加速させる最高な組合せです 。

岩下の新生姜がりトマト3. 岩下の新生姜がりトマト 539円

みずみずしいトマトに、岩下の新生姜と岩下の寿司がりをドッサリ 。甘酸っぱさとピリッとした辛みが、揚げ物や焼き物の合間に最高のお口直しになります 。コラボならではの特製スピードメニューです。

岩下の新生姜メンチカツバーガー4. 岩下の新生姜メンチカツバーガー 858円

刻み新生姜入りの特製メンチカツ、新生姜タルタル、そして仕上げに新生姜1本を丸ごとサンド！まさに“岩下の新生姜尽くし”の豪快バーガーです。ガッツリなのに重くない、コラボの集大成をぜひご堪能ください！レモンサワーやハイボールとの相性抜群です。

岩下の新生姜がりアイス5. 岩下の新生姜がりアイス 429円

スイーツ好きも岩下の新生姜ファンも必食！まろやかなバニラアイスに、岩下の新生姜と岩下の寿司がりの甘酸っぱさと刺激をあえて合わせた自信作です。「まさか」が「美味い！」に変わる、新感覚の締めデザートを体験してください。

【ドリンクメニュー 2品】

岩下の新生姜サワー6. 岩下の新生姜 贅沢サワー 550円

岩下の新生姜サワーの素を贅沢に使用した、ファン垂涎の特製サワー。シャープな辛みとすっきりとした清涼感が、酔っ手羽のジューシーな肉料理と相性120％！ゴクゴクいけちゃう、宴会を盛り上げる大人気の一杯です。

岩下の新生姜SAKEソーダ7. 岩下の新生姜SAKEソーダ 660円

日本酒のふくよかな旨味を、岩下の新生姜のキレ味でシャープに引き締めた特製ソーダ割 。マドラー代わりに「岩下の新生姜」を丸ごと1本！日本酒の概念を覆す、すっきりとドライな喉越しは、生姜好きな大人にぴったりです 。

■ 開催概要：2週間限定のチャンスをお見逃しなく！

「酔っ手羽」が鮮やかなピンクに染まる特別な期間は2週間だけ。全国37店舗の「酔っ手羽」で、皆様のご来店を心よりお待ちしています 。

名称：梅雨のジメジメを吹き飛ばせ！サッパリ美味しく「岩下の新生姜祭り」

期間：2026年6月8日（月）～6月21日（日）

店舗：「酔っ手羽」国内37店舗 ※一部店舗除く

内容：「岩下の新生姜」を使用したコラボ料理5品＋ドリンク2品の販売

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内37店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しています。

看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、「第15回からあげグランプリ手羽先部門」、「第17回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また「居酒屋革命 酔っ手羽」では、ハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催しています。さらに毎月18日を「手羽（18）の日」とし、名物の手羽先を1本18円で提供。加えて、バレンタインやハロウィンなどの時期には限定フレーバーの手羽先を販売するなど、ユニークな独自の企画を継続的に展開しています。

公式情報酔っ手羽 公式サイト :https://yotteba.co.jp/?utm_source=iwashita&utm_medium=release&utm_term=260601&utm_content=iwashita&utm_campaign=260601酔っ手羽 公式Instagram :https://www.instagram.com/yottebakousiki/?utm_source=iwashita&utm_medium=release&utm_term=260601&utm_content=iwashita&utm_campaign=260601酔っ手羽 公式X（旧Twitter） :https://x.com/yottebacojp?utm_source=iwashita&utm_medium=release&utm_term=260601&utm_content=iwashita&utm_campaign=260601

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】

【第17回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。

3個 429円／5個 649円

丸腸ホルモン鉄板焼き

ぷるんと濃厚な丸腸を香ばしく焼き上げた、スタミナ満点の鉄板メニュー。特製ダレがジュワッと絡んで、ビールとの相性抜群！

759円

丸腸ホルモン鉄板焼き自家製月見つくね自家製月見つくね

粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

黒蜜きなこの雪見だいふく

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

ENRAVE株式会社（旧：株式会社プロジェクトM）

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に、直営120店舗、サポート店舗1,000店舗を展開。