b-monster、銀座1号店誕生から10周年新ビジュアル公開で“本能を解き放つ体験”を、次の10年へ。

株式会社ワールドフィット

暗闇ボクシング「b-monster（ビーモンスター）」を運営する株式会社ワールドフィット（代表取締役 高城大樹、本社：東京都渋谷区）は、2016年6月16日に銀座に誕生した1号店の開業10周年を記念し、2026年6月16日（火）よりブランドプロジェクトを開始いたします。

2016年、銀座に誕生したb-monsterは、暗闇・音楽・ボクシングが融合したエキサイティングなフィットネスとして、多くのお客様に支持されてきました。日常では味わえない高揚感や没入感を通じて、単なる運動にとどまらない“体験価値”を提供し続けています。

このたび10周年を機に、ブランドの世界観を再定義する新ビジュアルを公開いたしました。これまで 築いてきた独自の体験価値をさらに進化させ、b-monsterでしか体験できない“本能解放”体験を次の10年へと拡張してまいります。

プロジェクト概要

10周年を記念し、特設ページを開設いたします。

URL：https://www.b-monster.jp/10th/

※2026年6月16日（火）

本プロジェクトでは、以下のコンテンツを展開いたします。

1．会員参加型キャンペーン「#ビーモンで解放」

実施期間：2026年6月16日（火）～7月15日（水）日頃よりご愛顧いただいている会員様への感謝を込め、参加型キャンペーンを実施いたします。

2．新キャラクターの誕生

次の10年に向けた想いを体現する、ブランドの新たなアイコンを公開。

今後、さまざまな展開を予定しています。

3．原点・銀座スタジオのアップデート

ブランドの原点である銀座スタジオをリニューアルし、さらなる体験価値の向上を図ります。

4．特別プログラムの実施

期間限定の特別プログラムを全国のスタジオで展開。スタジオ内外へと熱量を広げていきます。

5．特別パフォーマー対談

ブランドを牽引してきたパフォーマーと、新たな世代を担うパフォーマーによる対談コンテンツを公開します。

今後の展望b-monsterは本プロジェクトを起点に、ブランド体験のさらなる拡張を目指します。

銀座から始まった“本能を解き放つ体験”を、全国へ。九州・首都圏・関西エリアでの新規出店を予定し

ており、現在開業に向けた準備を進めています。

今後はフランチャイズ（FC）展開も推進しながら、ブランドの世界観と体験価値を維持した形での拡張を

図ってまいります。

b-monsterとは

b-monsterは、暗闇空間で自分だけに集中でき、「高揚感」「解放感」「充足感」「達成感」のすべてが一度に体感できるボクシング・フィットネスです。他のジムでは決して味わえない「暗闇の中、大音量の音楽に身を委ね、思いっきり身体を動かし、本能解放する。」という非日常的なエンターテイメントを提供しています。

・公式HP：https://www.b-monster.jp/

・10周年特設ページ：https://www.b-monster.jp/10th/

※2026年6月16日（火）公開予定

株式会社ワールドフィットについて

ワールドフィットは、心と身体が健やかで精神的にも満ち足りたWell-beingな社会実現のために、さまざまなサービスを展開しています。

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング 【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】など複数ブランドを展開

URL：https://world-fit.co.jp/

本件に関するメディアからのお問い合わせ先

株式会社ワールドフィット

b-monster 事業部

TEL：03-6450-6286

E-mail：b-monster@world-fit.co.jp