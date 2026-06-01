低カフェインで飲みやすい！プレミアムウォーターご契約者様限定！『水出し茶＆ウォータージャグプレゼントキャンペーン』

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『水出し茶＆ウォータージャグプレゼントキャンペーン』を2026年6月1日（月）から開始いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、みずたま農園製茶場の「水出しエブリデイ 深蒸し茶」「水出しエブリデイ ほうじ茶」と、プレミアムウォーター×TOWER コラボの「ウォータージャグ」をセットにして、100名様にプレゼントいたします。

■水出し茶＆ウォータージャグプレゼントキャンペーンについて

マイページ内のキャンペーンバナーより簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、みずたま農園製茶場の「水出しエブリデイ 深蒸し茶」「水出しエブリデイ ほうじ茶」と、プレミアムウォーター×TOWER コラボの「ウォータージャグ」をセットにして、100名様にプレゼントいたします。

＜応募期間＞

2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

＜応募方法＞

１.マイページにログイン

２.キャンペーンバナーよりアンケートに答えて応募完了

＜対象者＞

・プレミアムウォーターご契約者様

※お客様のご契約状況によっては、マイページ内にキャンペーンバナーが表示されず、ご応募いただけない場合がございます。

※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

※当選発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※プレゼント発送は、2026年7月下旬頃を予定しております。

＜水出し茶＆ウォータージャグプレゼントキャンペーン特設サイト＞

https://premium-water.net/pw/cp/mds100/

■プレゼント内容

・みずたま農園製茶場

「水出しエブリデイ 深蒸し茶 ティーバッグ 10g×31個」

「水出しエブリデイ ほうじ茶 ティーバッグ 10g×31個」

・PWウォータージャグ タワー ホワイト

＼応募者全員にプレゼント／

・プレミアムモールクーポン（390円分）

※PWウォータージャグ タワーのみに使えるクーポンです。

※キャンペーン終了後、7月中旬ごろにメールにて配布いたします。

■「水出しエブリデイ 深蒸し茶・ほうじ茶」について

100％静岡県産茶葉を使用した濃過ぎず薄過ぎない、ちょうど良いブレンドのお茶です。低温で抽出されるため、渋みが少なく、爽やかでまろやかな味わいが特徴です。ティーバッグを水出しボトルに入れて冷蔵庫で数時間冷やすだけで、簡単に作ることができ、日々の水分補給や食事中、一息ついたときなど様々なシーンでお楽しみいただけます。

「水出しエブリデイ 深蒸し茶・ほうじ茶」商品ページ： https://mizutama-teafarm.com/collections/mizudashicha

■「PWウォータージャグ タワー」について

人気インテリア雑貨「TOWER」がデザインを手掛ける、シンプルでスタイリッシュなデザインと、無駄を省いて使いやすさを重視したウォータージャグです。容量は2.2Lとたっぷり利用でき、注ぎ口には簡易フィルター（茶こし）がついているのでお茶を作ることもできます。また、蓋がそのまま外せるので、スポンジの届きにくい底や角等、隅々までしっかり手を入れて洗浄いただけます。

「ウォータージャグ」商品ページ： https://mall.premium-water.net/shop/g/gPW-015/(https://mall.premium-water.net/shop/g/gPW-015/https://mall.premium-water.net/shop/g/gPW-015/)

■プレミアムウォーター「生天然水」について

プレミアムウォーター「生天然水」は、独自の採水地選定基準である「天然水」「ミネラルバランス」「軟水」「pH値」「非加熱処理」「鮮度」という６つの項目を満たした天然水です。一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォーターの天然水は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。

ウォータージャグを使って、おいしいお茶をプレミアムウォーターの天然水でお楽しみください！

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net

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