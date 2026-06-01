ベトナムITのルビナ、AIを駆使した次世代デザインプロセスで開発の高速化・高品質化を実現する新部門「ルビナDMO」を設立

ルビナソフトウエアジャパン株式会社

ベトナムを代表するITアウトソーシング企業 ルビナソフトウエア（本社：ベトナム・ハノイ／日本支社：神奈川県川崎市、以下「ルビナ」）は、2026年6月1日、AIを駆使した次世代のデザインプロセスでソフトウェア開発の上流工程を対話型で伴走支援する新部門「ルビナDMO（Design Management Office）」を正式に設立します。「こういうサービスをつくりたいが、要件をうまく言葉にできない」「社内に説明し、合意を得るのが難しい」--そうした事業会社の悩みに対し、対話を通じて短期間で“動くイメージ”を形にし、手戻りの少ないスムーズな開発の立ち上がりを実現します。

「つくりたいものはある。でも、言葉にできない」--多くの事業会社が直面する壁

新しいサービスやプロダクトの構想はある。けれど、その要件を文章や資料だけで定義し、上司や関係者に説明し、社内の合意を取りつけるのは、想像以上に難しいものです。理由はシンプルで、議論の土台となる“実物”がまだ存在しないからです。

近年、ソフトウェア開発の現場でもAI活用が一気に広がりました。しかし、その多くはコーディングやテストといった工程にとどまり、最も難しく、最も時間がかかる「上流工程（要件定義・仕様策定）」には、まだAIの恩恵が十分に届いていないのが実情です。

ルビナDMOが変えること--「対話」を重視して短期間で“動くイメージ”へ

ルビナDMOは、開発に着手するさらに前--要件を固める段階から、お客様に伴走します。AIを駆使した次世代のデザインプロセスにより、対話を重ねながら、お客様の頭の中にある構想を短期間で“動くイメージ”として可視化していきます。

- 要件定義の前段階から、専門チームが伴走支援- 対話を通じて、短期間で“動くイメージ（プロトタイプ）”を提示- “動くイメージ”を社内で共有し、関係者全員の合意形成をスムーズに- 対話の過程で、言語化できていなかった要件の抜け漏れを回避

文字や資料では伝えきれなかった構想が、目に見える形になる。だからこそ、経営層・現場・関係部署までもが同じゴールを見ながら、納得して開発をスタートできます。

従来のソフトウェア開発と、何が決定的に違うのか

これまでの開発では、要件定義から仕様の確定までに膨大な時間を要してきました。しかも、その検討の多くは“実物のない”机上で進むため、開発が始まってから「想定と違う」が次々と顕在化し、仕様変更が相次ぐ--そんなケースが少なくありませんでした。

ルビナの標準化された開発基盤「ルビナスタンダード」に基づくAI駆動の進め方では、開発に着手する前の段階で“動くサービス／製品”のイメージが明確になります。全員が完成形を共有しているため、安心して開発をスタートでき、着手後の仕様変更も大幅に抑えられます。

「プロダクトを作ったら想像と違った」をゼロに近づける開発手法を目指します。

スピードと品質を両立する「ルビナスタンダード」

ルビナDMOのスピードと品質を支えているのが、設計・実装の基盤「ルビナスタンダード」です。

- UX/UIの共通仕様- エラー処理などの共通仕様- モダンなインフラアーキテクチャの共通仕様- PCI DSS準拠レベルにも対応するセキュリティの共通仕様（対応実績あり）

毎回ゼロから設計するのではなく、信頼性の高い“型”を土台にすることで、立ち上がりを早めつつ品質を担保します。さらに上流工程の後は、ルビナの経験豊富で実績のある開発メンバーが詳細設計・実装、そして運用・保守までを一貫して引き継げる体制を持っています。メンテナンス負荷を抑えるアーキテクチャ設計により、運用コストの最適化も見据えています。

ベトナムで22年、750名、100%日系特化--ルビナという会社

ルビナは2004年の創業以来、22年にわたり100%日系企業向けにオフショア開発を提供してきました。現在は約750名の開発体制を有し、CMMI 開発レベル 3 ／ CMMIサービスレベル3 ／ISO 27001 を取得。金融系をはじめとする高セキュリティ案件にも対応し、プライム上場企業の基幹システムを10年以上にわたり継続して担うなど、安定した品質に定評があります。

ルビナDMOは、こうした22年の開発実績と品質基盤の上に立つ、新しい取り組みです。すでに2025年から、日本の弊社顧客にあたる事業会社のプロジェクトにおいて本取り組みの提供を開始しています。

こんな企業・プロジェクトにおすすめです

旅行・EC・モバイルアプリなど、B2C向けのサービス／プロダクトを企画・運営している

「つくりたいものはあるが、要件定義や社内合意に苦労している」

AIを活用して、スピーディーに、かつ高品質に立ち上げたい中堅企業・スタートアップ・新規事業部門

ルビナDMO 責任者コメント

「お客様が本当につくりたいものは、最初から言葉になっているとは限りません。私たちは“対話”と“動くイメージ”を通じて、まだ言語化されていない想いまで一緒に形にしていきます。開発が始まる前に完成形が見えているから、関係者の誰もが安心して前に進める。そんな新しい開発のかたちを、ルビナDMOで実現していきます。」

ルビナDMO 責任者 大谷 雅味

本件に関するお問い合わせ

ルビナソフトウエア 営業担当：田中 翔一郎

Email：shoichirotanaka@luvina.net

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174983/table/15_1_4a092c384596967de0a4249ee8d6d3d0.jpg?v=202606011251 ]