AI時代にタイパを追い求めると人生詰む理由。SNSフォロワー52万人超・元数学教師で大富豪がたどりついたこの世の真理

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年6月18日（木）に『逆さまの法則 真面目にがんばるのをやめるとうまくいく』（著者：伊木ヒロシ）を発売いたします。

ビジネスシーンではタイパ（タイムパフォーマンス）の追求や成果主義が加速し、家に帰ってもSNSで他人と比較しては、「完璧になりたい」「もっとがんばらなくては……」と自分を追い詰める大人が急増しています。

しかし、AI時代に突入した今、これまでの「正しさ」や「努力」の定義が根底から覆ろうとしています。AIが「正解」を瞬時に導き出し、人間以上の効率で仕事をこなすこれからの時代、私たちに求められるのは完璧さではありません。むしろ、その逆なのです。

これまでの世間の常識を逆にし、ありのままの自分でいること、余白をつくること、がんばらないことで、自分に唯一無二の価値が生まれ人生が好転する、と元数学教師で大富豪の著者は語ります。

本書では、すぐに実践できる「人生が軽やかになるワーク」も紹介します。

「逆さまの法則」で日々を豊かなものにしていきましょう。

【世間の常識を逆にする】

- 人間関係は変えようとすると壊れ、受け入れるとうまくいく- 商売は売ろうとすると失敗し、人の役に立つと繁盛する- お金は貯め込むと失い、循環させると増える

【人生が軽やかになるワーク】

- 「先出しじゃんけん」で人の喜ぶことを先にやる：「欲しいなら、先に差し出す」これが逆さまの法則の基本です。- 「動けばわかるの実験」で完璧な準備を手放す：「準備してから飛び込むのではない。飛び込むから、準備が整う」あなたの人生が動き出します。- 「待ちをやめるノート」で自分の時間を取り戻す：「待つ」という姿勢は一見穏やかですが、実はとてもエネルギーが必要。待つのをやめるだけで心に余白ができます。

【著者メッセージ】

この本は、「もっと頑張る方法」を教える本ではありません。「正しく生きるためのマニュアル」でもありません。むしろその逆。

「人生を好転させるために手を抜く方法」を教えます。「軽やかで、楽しそうで、お金も、人も、チャンスも、気づけば向こうからやってくる人」になるための視点を、元数学教師で、理系で、再現性のないものを疑ってきた私が、自分の人生を丸ごと使って語っていきます。

2026年6月27日（土）に出版記念セミナーを開催

本セミナーでは、新刊の内容から、執着を手放し成功するためにどのように『逆さまの法則』を活用していくのかを、伊木さんにたっぷりわかりやすくレクチャーしてもらいます。直接質問できる貴重なQ&Aコーナーもあります。

参加者全員、ここだけの限定ブックカバーとサイン本付きです。

＜開催日時＞

2026年6月27日（土）13:00開演（受付開始12:30）

＜申込締切＞

2026年6月21日（日）23:59まで

＜チケット料金＞

プレミアムチケット 33,000円（税込）

一般チケット 11,000円（税込）

＜開催場所＞

KADOKAWA富士見ビル1階

〒102-8552 東京都千代田区富士見2-13-12

▼詳細・お申込み・お問い合わせはこちら

https://store.kadokawa.co.jp/shop/k/k100000000020/

書誌情報

『逆さまの法則 真面目にがんばるのをやめるとうまくいく』

著者：伊木ヒロシ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年6月18日（木）

判型：四六判

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-04-811841-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510001239/)

著者プロフィール

伊木 ヒロシ（いき ひろし）

1960年大阪生まれ。元高校数学教師の経歴を持つ経営者・投資家。HappyLife代表。若い頃より人生の本質を探求し、インドやアメリカでスピリチュアルや心理学を学ぶ。42歳で独立後、ビジネスや投資の分野で実績を重ね、これまでに15万人以上の指導に関わる。現在は投資家・経営者向けのコンサルティングやコーチングを行いながら、人生を変えたい人へ「幸せ基準」での生き方を実践的に伝えている。保護猫2匹と共に暮らし、家族との時間を何より大切にしている。

- YouTubeチャンネル「伊木ヒロシ」：@Happy.hikiyose(https://www.youtube.com/@Happy.hikiyose)- YouTubeチャンネル「伊木ヒロシの『お金の学校』」：@Money.school(https://www.youtube.com/@Money.school)- HP「Happy Life World」：https://world.happylife-cafe.com/