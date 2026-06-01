時代をポジティブに駆け抜ける！新キャラクター「ギャルうさぎ」が誕生！

株式会社フジクリエイティブコーポレーション

この度、株式会社フジクリエイティブコーポレーション（本社：東京都江東区、代表取締役：前田和也、以下FCC）は、アミューズメントメディア総合学院（本館：東京都渋谷区、理事長：吉田東吾、以下AMG）と連携し、キャラクター開発事業を開始いたしました。

その第一弾キャラクターとして、『ギャルうさぎ』が本日2026年6月1日（月）にデビューいたしました。

『逃走中』、『全力！脱力タイムズ』などの人気テレビ番組やアニメ『アン・シャーリー』を制作してきたFCCは、「エンタメを、どこまでも…」をキャッチコピーに掲げ、多岐にわたる事業を展開しております。そしてこの度、新たな取り組みとして、若手社員を中心としたキャラクター開発プロジェクトを始動いたしました。

本プロジェクトにおいて連携するAMGは、声優の小林裕介氏や芹澤優氏、イラストレーターの竹花ノート氏など、エンタメ業界を牽引する多数の卒業生を輩出しており、クリエイター教育・育成において豊富な知見を有しております。

両社がそれぞれ培ってきた企画力・プロデュース力・制作力と、エンタメへの深い情熱を基に、人々の心に残り、日常に彩りを添え、広く愛されるキャラクターの開発に取り組んでまいります。また、キャラクター開発にとどまらず、学生クリエイターとの共同制作を通じて、次世代のクリエイター支援にも積極的に貢献してまいります。

好きなものを全力で楽しむ『ギャルうさぎ』

近年、平成初期のギャルカルチャーへの関心が世代を超えて再び注目を集めています。自分自身を鼓舞し、周りの人を明るくしていくポジティブなエネルギーは、多様な価値観が広がる現代において改めて共感を集めているのかもしれません。

『ギャルうさぎ』は、そんなギャルマインドをテーマに生まれたキャラクターです。さまざまな想いや生き方に寄り添いながら、失敗をしても前を向き、自分らしく進んで行く姿を描いています。諦めずに努力を重ねる姿を通じて、幅広い世代に共感や元気を届けてまいります。

今回デビューする『ギャルうさぎ』では、メインキャラクター・もちこを中心とした個性豊かな3キャラクターが登場します。今後は、動画コンテンツをはじめ、SNSでの発信やグッズ展開など、さまざまな企画を順次展開予定です。

ステッカー

ぬいぐるみ

ギャルうさぎとは？

月からやってきた宇宙人。うさぎの着ぐるみを身にまとい、月の政府の指令で地球に降り立った。

月の世界は満ち欠けによって住人の気分が左右され、新月の日には町から誰もいなくなるという問

題を抱えていた。

その解決策として与えられた任務は、地球の“ギャルマインド”を学び、月に持ち帰ること。

慣れない地球で奮闘しながら、ギャルマインドを学んでいく“ギャルうさぎ”たち。果たして彼女た

ちは、月の未来を変えることが出来るのか―――。

キャラクター紹介

●メインキャラクターもちこ

性別：女の子

性格：穏やかで優しい、少しドンくさい、

ギャルマインドに憧れている

好きなもの：お団子、黄色くて丸いもの（特に月が大好き）

嫌いなもの：にんじん

ちょっぴりドジだけど憎めない女の子。

ギャルのポジティブさに憧れて、

アパレルショップの店員として奮闘中。

ヘアピンに擬態した唇型の宇宙人「くちびる」と

常に一緒におり、いつも助けてもらっている。

＜表情差分＞

●おともキャラクターくちびる

様々なものに擬態することができる宇宙人。

もちこが困っていると、擬態をして助けてあげている。

風船に擬態

風船に擬態

風船に擬態

スマートフォンに擬態

スマートフォンに擬態

●フレンズキャラクター

くれあ

性別：女の子

性格：おっとり、マイペース、たまに毒舌

好きなもの：甘いコーヒー、エクレア

嫌いなもの：苦いコーヒー、野菜（中でもにんじんが苦手）

もちこの親友で、おっとりマイペースな女の子。

カフェ店員として働いている。お菓子作りが趣味。

ほんわかした優しい性格だが、たまに毒を吐くことも。

キャロ

性別：女の子

性格：元気、負けず嫌い、怖がり

好きなもの：にんじん、おせんべい

嫌いなもの：おばけ、虫

もちこが働くアパレルショップのライバル店で働く女の子。

一方的にもちこをライバル視している。

元気いっぱいで口調は強めだが、

困っている人を放っておけない優しい心の持ち主。

公式SNS

各種公式SNSにて、『ギャルうさぎ』たちの奮闘の様子を、ショートアニメを中心に発信していきます。

公式HP ：gal-usagi.jp(https://www.gal-usagi.jp)

公式TikTok ：@gal_usagi(https://www.tiktok.com/@gal_usagi)

公式Instagram ：＠gal_usagi(https://www.instagram.com/gal_usagi)

公式X ：@gal_usagi(https://x.com/gal_usagi)