【グランドニッコー淡路】「夏満喫ステイ 淡路島リゾートプールデイズ」を7月4日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

グランドニッコー淡路（兵庫県淡路市夢舞台2番地、総支配人：星野 美奈子）は、2026年7月4日（土）から9月22日（火・休）までの期間、夏季限定でオープンする屋外プールをはじめ、スパ＆フィットネス「リストーロ」の各種施設をご利用いただける宿泊プラン「夏満喫ステイ 淡路島リゾートプールデイズ」を提供いたします。なお、本プランの予約受付は6月1日（月）より開始します。

スパ＆フィットネス「リストーロ」屋外プール

本プランでは、瀬戸内海を望む屋外プールや、贅沢なホテルブッフェを楽しみながら淡路島ならではの開放感あふれる夏のひとときをお過ごしいただけます。水平線を眺めながら爽やかな潮風に包まれる屋外プールには、お子様用プールも備えており、小さなお子様連れのファミリーにも安心です。

さらに、2026年7月18日（土）から8月31日（月）までの期間限定で営業するプールサイドバーでは、ドリンクや軽食を片手に、瀬戸内海を望む心地よいリゾートタイムをお過ごしいただけます。

また、ジェットバスや屋内プール、サウナ、ジムなどを備えたスパ＆フィットネス「リストーロ」の各種施設もご利用いただけ、天候に左右されることなく快適なウェルネスステイをご満喫いただけます。

ご宿泊は、ゆとりあるスーペリアルームまたはデラックスルームよりお選びいただけます。夕食は、ファンダイニング「コッコラーレ」にて、淡路牛のローストビーフをはじめ、地元食材を活かした彩り豊かな西洋料理ブッフェをご用意。朝食には、シェフが目の前で仕上げるオムレツや焼きたてのパンなどの和洋ブッフェを提供いたします。淡路島の豊かな自然と調和した上質なリゾートステイをご体感ください。

ファンダイニング「コッコラーレ」ブッフェ明るく広々としたデラックスルーム

【宿泊プラン「夏満喫ステイ 淡路島リゾートプールデイズ」概要】

- 予約期間：2026年6月1日（月）～9月21日（月・祝）- 宿泊期間：2026年7月4日（土）～9月22日（火・休）※屋外プール営業日のみ- 料金：1室2名様ご利用／2食付き1名様 \26,400より（消費税・サービス料込）- プラン内容：・客室：スーペリアルーム（37～39m²）、デラックスルーム（42 m²）・スパ＆フィットネス「リストーロ」1日ご利用券・地元の食材をふんだんに用いたファンダイニング「コッコラーレ」のディナーブッフェ・バラエティ豊かな和洋ブッフェのご朝食- 予約方法：電話（0799-74-1112／予約係）［受付時間 10:00～17:00］または公式サイトhttps://awaji.grandnikko.com/stay/list/detail/resortpool2026.phpにて

※屋外プールは、混雑状況により入場を制限させていただく場合があり、お待ちいただくことがございます。詳しくはホテル公式サイトよりスパ＆フィットネス「リストーロ」のご利用規約をご覧ください。

※掲載写真はイメージです。

https://prtimes.jp/a/?f=d2213-4218-621f797ae5f3009570aedc1c94d0a2c8.pdf＜グランドニッコー淡路＞

世界的な建築家、安藤忠雄氏が設計とグランドデザインを手がけた環境創造型施設「淡路夢舞台」の豊かな自然に佇む、グランドニッコー淡路。やわらかな陽光が差し込む客室には、窓の外に広がる青い海と空、緑に溶け込むような開放感あふれる空間が広がります。都会の喧騒を離れ、御食国「淡路」が誇る美食のおもてなしとともに、非日常の寛ぎを味わう特別なひとときをお過ごしいただけます。



＜施設概要＞

所在地 ： 兵庫県淡路市夢舞台2番地

延床面積 ： 29,200平方メートル

アクセス ： ＜高速バスで＞

JR舞子駅から約18分

JR三ノ宮駅から約48分

JR新神戸駅から約60分

＜大阪方面から車で＞

神戸淡路鳴門自動車道・淡路ICを下り

国道28号線を海岸沿いに南へ5分

電話番号 ： 0799-74-1111（代表）

公式サイト：https://awaji.grandnikko.com/