【焼肉どんどん亭】大決算セール！ハイボールやサワー等のドリンク代を無料引換券で還元する「全額返金」キャンペーンを2026年6月1日（月）より開催。

株式会社ナショナルフーズ

株式会社ナショナルフーズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：三宅 顕文）が運営する「焼肉どんどん亭」は、日頃のご愛顧に感謝を込めた大決算セールとして、2026年6月1日（月）から6月14日（日）の期間中、「ハイボール・サワー・ノンアルドリンク祭」を開催。

対象のドリンクを飲んだ分だけ後日使用できる「1杯無料引換券」を進呈し、実質的な「全額返金」としてお客様へ還元する特別キャンペーンを実施。

■開催背景：地域への感謝と「家族三世代の団らん」の創出

「ハイボール・サワー・ノンアルドリンク祭」は、決算を機に日頃同店をご愛顧いただいているお客様への感謝と還元を目的に企画された。

「夏だ！"家族""仲間"で焼肉だ！」をテーマに掲げ、祖父母から子どもまで三世代が気兼ねなく集い、笑顔で過ごせる場としての価値を改めて提示する。

物価高騰が続く昨今、外食をより身近に、そして楽しいひとときとして感じてもらえるよう、今回の取り組みを通じてブランドのさらなる認知拡大も目指す。

【キャンペーン概要】

本イベントでは、期間中に対象のドリンクを注文されたお客様に、飲んだ杯数分の「1杯無料引換券」を店頭レジにて進呈する。

・イベント開催期間：2026年6月1日(月)～6月14日（日）

・対象商品：ハイボール、サワー、ノンアルドリンク（※プレミアム国産ハイボールは除く）

・内容：対象ドリンクを飲んだ分だけ、後日使える無料引換券を進呈（全額返金）

・無料引換券使用期間：2026年6月15日(月)～7月31日(金)まで

・対象店舗：焼肉どんどん亭全店、焼肉ひびき

＜無料引換券のご利用に関する注意事項＞

・無料引換券は、店内での飲食時のみ使用可能。

・次回来店時のお帰りの際に店頭レジにて提示。

・他の割引券との併用は不可。

・当無料引換券をコピーしたものは使用不可。

・飲み放題をご利用のお客様、および20歳未満のお客様は本キャンペーンの対象外。

■ お酒が進む、焼肉どんどん亭自慢の「一押しメニュー」

全額返金キャンペーンの恩恵を受けながら、冷えたハイボールやサワーとともに味わうべき同店の看板メニュー。

【極上の旨みとコク"宮崎牛"】

焼肉どんどん亭では、国内最高峰の和牛品評会で4大会連続「最高賞」を受賞した宮崎牛を提供している。

最大の特長は、一度も冷凍していない「完全生」の状態でお客様へお届けしている点。

これにより、宮崎牛ならではの豊かなコクと旨味を損なうことなく味わえる。

宮崎牛特上カルビ

【単品限定】宮崎牛特上カルビ

美しい霜降りの上品な甘みと、噛み締めるたび広がる赤身の深い旨み。

その両方を贅沢に楽しむ焼肉の王道。

1,290円（税込1,419円）

宮崎牛至高の10秒ロース

宮崎牛至高の10秒ロース

焼きすぎ厳禁！両面をサッと炙るだけで、極上の脂と旨みが引き立つ逸品。

1,090円（税込1,199円）

【五感を刺激する、圧倒的支持の"六大名物"】

焼肉どんどん亭の看板商品を揃えた「必食の六大名物」は、お肉の多様な魅力を味わえるラインナップとなっている。

やわらかさを追求した「やみつきハラミ」や、上質な脂が特徴の「宮崎牛カルビ」、特製フルーツだれに漬け込んだ「漬け込みヤミツキたれ焼肉」など、味付けや部位にこだわっている。さらに、丁寧な下処理を施した「国産牛感動ホルモン」、ネギをたっぷり乗せた「ねぎ“どん”塩Pタン」、「ご飯に一番合うカルビ」と、バラエティ豊かな6品を提供している。

宮崎牛カルビやみつきハラミ国産牛感動ホルモンご飯に一番合うカルビねぎ“どん”塩Pタン漬け込みヤミツキたれ焼肉

■商品情報

・宮崎牛カルビ：1,090円（税込1,199円）

・やみつきハラミ：790円（税込869円）

・国産牛感動ホルモン：790円（税込869円）

・ご飯に一番合うカルビ：790円（税込869円）

・ねぎ“どん”塩Pタン：790円（税込869円）

・漬け込みヤミツキたれ焼肉：790円（税込869円）

『焼肉どんどん亭』について

焼肉どんどん亭は、「家族の団欒を思い続けて50年以上」の歴史を持つ焼肉レストランです。岡山市、倉敷市、総社市、広島県福山市など、地域に根差した店舗展開を行っています。

当店は「ご家族三世代で楽しめる焼肉の団欒空間」をコンセプトの一つに掲げ、幅広い世代のお客様に高品質なお肉を心ゆくまでお楽しみいただける空間とサービスを提供しています。

メニューは、大人気の「やみつきハラミ」をはじめとした「六大名物」など、焼肉どんどん亭ならではのこだわり抜いた逸品を提供しています。食べ放題コースは「ベーシックコース」「デラックスコース」「プレミアムコース」の3種類を展開しており、プレミアムコースでは牛タンや宮崎牛なども対象となります。

ご家族やご友人とのお食事に、美味しいお肉と楽しい時間を提供し続ける、地域密着型の焼肉チェーンです。

展開エリア： 岡山県、広島県福山市など ８店舗運営

主なメニュー形式： 食べ放題コース（3種類）、期間限定メニュー、グランドメニュー、ランチ、定食

◆焼肉どんどん亭 公式サイト https://dondontei.jp/

◆焼肉どんどん亭 公式Instagram https://www.instagram.com/dondontei_yakiniku/

会社概要

会社名 株式会社ナショナルフーズ

本社所在地 岡山県倉敷市

事業内容 焼肉レストラン「焼肉どんどん亭」‧「焼肉ひびき」の運営

企業理念 ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナショナルフーズ広報担当

TEL: 086-426-7575

Email: honbu@nationalfoods.info

URL: https://dondontei.jp/