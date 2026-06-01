【エテルナム】「未来の美しさは、今の選択で変わっていく。」文音、ブランドアンバサダー就任。

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、俳優として国内外で活動し、多様な表現を追求し続ける 文音氏 と、2026年6月1日付でブランドアンバサダー契約を締結したことをお知らせいたします。

変わり続けることを恐れない、その姿勢が美しさになる。

文音氏が体現しているのは、固定された価値観や「こうあるべき」という枠組みにとらわれず、自分自身と向き合いながら、その時々の問いに正直に生き続ける姿です。俳優として歩みを重ねる中で、多様な作品や表現に挑戦しながら、自らを更新し続けてきたその軌跡は、「完成された美」ではなく、「変化し続ける美」の可能性を示しています。今の自分を肯定しながらも、なお未知へ踏み出す。揺るがない芯を持ちながら、変化を恐れず、自分らしさを育て続ける。そのしなやかな強さは、エテルナムが大切にしてきた「未来の美を諦めず、賢く自然に進化する」という思想と深く共鳴しています。

今回のアンバサダー就任は、文音氏にとって新たな表現への挑戦であると同時に、エテルナムにとっても、世代を超えて継承される“挑戦する美しさ”を社会へ発信していく、新たな一歩となります。

受け継がれるのは、生き方。進化し続けるのは、美しさ。

2026年5月よりブランドアンバサダーを務める志穂美悦子氏は、70歳を迎えた今なお、花や音楽など新たな表現へ挑み続けています。一方、文音氏は、俳優として国内外の作品に挑みながら、自らの身体性や感性を磨き続け、新たな表現の可能性を切り拓いています。

歩んできた時間も、挑戦の形も異なる二人。しかし、その根底にあるのは、「今の自分を肯定しながら、なお進化を止めない」という共通した価値観です。

エテルナムは、親子二世代それぞれの生き方を通じて、年齢への焦りや情報過多による美容の迷いに対し、“無理なく、賢く、長く美しくありたい”という願いに寄り添います。

老いを恐れるのではなく、未来の美しさを諦めず、自分の選択に確信を持ちながら進化し続けること。

再生医療研究グループの知見を背景に、希少な臍帯由来成分や先端研究から着想を得ながら、エテルナムは、一時的ではなく未来へ積み上がる美しさの可能性を追求してきました。

変化を恐れず進化すること。迷いではなく確信を選ぶこと。そして、未来の美の可能性を広げること。

エテルナムは、志穂美悦子氏、文音氏という二世代のアンバサダーとともに、“未来の美に確信を持ち続けられる社会”を目指してまいります。

アンバサダーコメント

数多のスキンケアを巡り、試行錯誤を繰り返してきた中で、ようやく「肌そのものが歓喜する」という、至福の感覚に出会いました。

吸い込まれるように肌へと溶け込み、一体となっていく確かな手応え。それは、一時的な装いではなく、私たちが本来持っている「美しさの根源」へと真っ直ぐに語りかけてくるようです。

迷った時、必ずここに戻ってくる。その揺るぎない信頼は、私にとって一生を共に歩みたいという確信に変わりました。

エテルナムが提唱する「美の在り方」は、日々を懸命に、そして美しく生きようとするすべての人の力になると信じています。その情熱に、私も深く共感しています。

文音（あやね）プロフィール

俳優。2008年、映画『三本木農業高校、馬術部』で主演を務め、同年に第33回報知映画賞新人賞、翌2009年には日本アカデミー賞新人賞を受賞。以降、映画・ドラマ・舞台など幅広いフィールドで活動し、国内外の作品へ出演するなど、多様な表現を追求し続けている。

明治学院大学卒業後、ニューヨーク・フィルム・アカデミーで演技を学び、2023年にはメインキャストとしてハリウッド作品へ出演。近年では海外作品への出演やドキュメンタリー番組のナレーション、舞台など活動の幅をさらに拡大。俳優として枠にとらわれない挑戦を重ねながら、自身と向き合い、表現を更新し続けている。

また、クラシックバレエ、ヨガや乗馬、アクションなど身体性を活かした表現にも定評があり、そのしなやかな強さと内側からにじみ出る存在感で支持を集める。

エテルナムについて

■Eternamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。LIPセラムをはじめ、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケア等を展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

エテルナム製品一覧

公式オンラインショップ :https://ec.eternam.co.jp/エテルナム スキンケア（ローション/セラム/クリーム）エテルナム トライアルセット【NEW】エテルナム クレンジングオイル/フェイスウォッシュ【NEW】エテルナム エッセンスUVプライマー（ライトベージュ/ピンクパープル）エテルナム 上清原液 SAITAIエテルナム フェイシャルマスク EXエテルナム リップセラム（A001~A007）【NEW】エテルナム アイラッシュセラム【医療機関専売品】エテルナムDR スキンケア【医療機関専売品】エテルナムDR リップセラム【医療機関専売品】エテルナムDR スキングロウマスクEX