親や身近な大人を頼れない若者10名を清掃のプロへ。「サンカククリア」のクラウドファンディングを6月1日より開始

特定非営利活動法人サンカクシャ

特定非営利活動法人サンカクシャ(所在地:東京都豊島区、代表理事:荒井佑介、以下サンカクシャ)は、親や身近な大人を頼れない若者の就労支援を目的とした清掃事業「サンカククリア」の規模拡大のため、クラウドファンディングサイトREADYFORにて、2026年6月1日より、目標金額300万円でクラウドファンディングを開始しました。

元当事者が伴走！親や身近な大人を頼れない若者10名を清掃のプロへ！

https://readyfor.jp/projects/sankaku-clear(https://readyfor.jp/projects/sankaku-clear?utm_source=staff&utm_medium=sns&utm_campaign=staff09)



若者1人あたりの教育・伴走には1人あたり約30万円が必要です。現在は4人の若者が現場で清掃業務に取り組んでいますが、新たに10人の若者を新規で受け入れるためにクラウドファンディングに挑戦することにしました。

本プロジェクトでは、若者を新規で受け入れるにあたって必要となる研修費用や清掃の薬剤・備品などの消耗品費を集めることを目的としています。

約6割が「人間関係への不安」を理由に就労へ踏み出せていない現状

サンカクシャでは親や身近な大人を頼れない15～25歳くらいの若者に対して、居場所・住まい・就労支援を一気通貫で行ってきました。

日々の現場の中で「働きたい気持ちはあるのに一歩が踏み出せない」若者に数多く出会ってきました。

2025年に実施した調査では、サンカクシャにつながる若者の約8割が「働きたい」と回答する一方で、約6割が「人間関係への不安」を理由に就労へ踏み出せていない実態が明らかになっています。

プロのもとで技術を習得し、これまでに38件のハウスクリーニングを実施

「サンカクシャのスタッフとであれば一緒に働ける」という若者たちの声をもとに始まったのが「サンカククリア」です。

「サンカククリア」はプロのもとで技術を習得した若者が、専用洗剤・機材を用いて丁寧に仕上げる清掃サービスです。若者支援を目的とした事業ではありますが、清掃事業を専門とするアカンパニー合同会社にご協力いただき、品質を第一に運営しております。

2026年5月現在、38件のハウスクリーニングを実施。左記に加えて、オフィスやジムなどの定期清掃のご依頼もいただいております。

お掃除機能付きエアコンの全分解洗浄、業務用エアコン清掃、水回りの研磨清掃など高度な技術を必要とする清掃にも対応しています。

写真右側が現場責任者の中嶋

今回のプロジェクトの現場責任者は、かつて若者としてサンカクシャを利用していた中嶋直人です。

サンカクシャの住まいや居場所を利用した後に働くことに悩んだ経験から、「同じような状況の若者を支えたい」と考え、現在は若者たちと共に清掃現場に立ちながら、技術指導やメンタル面のサポートを行っています。

目を合わせることが難しかった若者が、今では他団体の若者に向けた清掃講師に

サンカククリアの現場では、清掃業務を通じて若者たちに様々な変化が生まれています。

人と関わることに強い苦手意識があり、目を合わせて会話をすることが難しかった若者が、お客様から直接「ありがとう」と声をかけられることで、少しずつ表情や行動に変化が見られるようになりました。

現在では、「自分の技術が人の役に立っていることが嬉しい」と話すようになり、これまで学んできた清掃技術を、他団体の若者へ伝える講師の役割も担っています。

「誰かの役に立てた」という実感や成功体験の積み重ねによって、若者たちが自己肯定感や社会とのつながりを回復することができています。

サンカククリアは、清掃技術の習得に加えて、若者たちが“働くことへの自信”を取り戻し、自分自身の可能性を再発見することを目指しています。

クラウドファンディングの概要

今回のクラウドファンディングでは、新たに10名の若者を受け入れ、約半年間の研修・同行支援を実施する予定です。若者による清掃を実際に体験できるリターンをご用意しています。

■プロジェクト名：元当事者が伴走！親や身近な大人を頼れない若者10名を清掃のプロへ！(https://readyfor.jp/projects/sankaku-clear?utm_source=staff&utm_medium=sns&utm_campaign=staff09)

■目標金額：300万円

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82439/table/38_1_aaada1279b4ef0fb03e00aad6ac9e7ab.jpg?v=202606011251 ]

※本プロジェクトはAll in形式で実施予定です。目標金額に届かなかった場合でも、自己負担等により予定している規模で実施します。

「仕事を依頼すること」が若者支援になる社会へ

今回のクラウドファンディングでは、若者たちが安心して経験を積めるよう、単発の簡易清掃からスタートし、段階的に専門性の高いハウスクリーニングへとステップアップできる育成体制の構築を目指します。

清掃現場での実践経験に加え、技術研修や同行支援を組み合わせることで、働くことに不安を抱える若者でも、無理なく社会との接点を持ち、自信を積み重ねられる環境を整備していきます。

「仕事を依頼すること」が若者の成長や自立支援につながる、新しい就労支援モデルの構築を目指し、地域の仕事と若者支援を結びつける仕組みを豊島区から全国へ広げていきたいと考えています。

特定非営利活動法人サンカクシャについて

サンカクシャは、親や身近な大人を頼れない15～25歳の若者たちが孤立することなく、自立への一歩を踏み出せるよう支援する団体です。「居場所」「住まい」「仕事」の3つの柱で若者をサポートしています。 生きていく意欲、何かに取り組もうとする意欲を失ってしまった若者へ丁寧に伴走し、サンカクシャの活動を通じて、若者が社会との繋がりを得て、安定した生活を送り、自分らしく生きていくことができるようサポートしています。

名称：特定非営利活動法人サンカクシャ

代表理事：荒井 佑介

所在地：〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-35-12 3階

活動内容：「居場所」「住まい」「仕事」の３つを軸とした若者支援

公式サイト：https://www.sankakusha.or.jp/