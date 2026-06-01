【佐賀市】11年ぶりの大刷新！公式ホームページが新しくなりました。

佐賀市役所

「市役所のホームページは、何がどこにあるかわかりにくい。」

そんな声に応えるため、佐賀市は2026年6月1日、公式ホームページを11年ぶりに全面リニューアルしました。トップページを彩るのは、佐賀の空を舞うバルーン。直感的に操作できるボタンを配置し、「佐賀市らしさ」と「探しやすさ」を両立しています。

さらに、利用者の閲覧環境の変化にも対応しました。現在、公式ホームページ利用者の約7割がスマホからアクセスしています。今回のリニューアルでは、単にパソコン画面を縮小して表示するのではなく、スマホでの閲覧を前提に設計。情報を詰め込み過ぎない余白のあるレイアウトとし、快適に操作できる画面構成を実現しました。

リニューアルのポイント！

Point 1｜直感的にアクセスできるホームページへ

新ホームページでは、「子育て」「健康」「引っ越し」などの情報を一覧から探すのではなく、日常の一コマから直感的に選べるデザインを採用しました。親しみのある日常の一コマの写真を入口とすることで、「何を選べばいいかわからない」という迷いを減らし、必要な情報へ自然につながります。

また、高齢者や外国人、市政情報に不慣れな方など、誰もが必要な情報を取得できるよう、音声読み上げやルビ表示、やさしい日本語などの閲覧支援機能も充実。利用する人の年齢や環境に関わらず、安心して使えるホームページを目指しました。

画面イメージルビ表示、やさしい日本語バージョンの画面イメージPoint 2｜「探す」から「届く」へ。広報ミニアプリがスタート

今回のリニューアルの大きな特徴の一つが、市公式スーパーアプリ内に新設する「広報ミニアプリ」です。

利用者が子育て、健康、防災など興味のある分野をあらかじめ登録すると、その人に合った市政情報がスマホへ直接届きます。

市民が自ら探しに行く負担を減らし、一人ひとりへ必要な情報を届ける広報への転換に挑戦します。

リニューアルはゴールではなくスタート

今回のリニューアルでは、不要な情報を整理し、市民が必要な情報へたどり着きやすいホームページへ刷新しました。

しかし、ホームページは公開して終わりではありません。

佐賀市では、アクセス状況や季節ごとのニーズを分析しながら、掲載メニューを柔軟に変化させる「動的運用」を行っていきます。

これからもユーザ目線を第一にした「探しやすく、使いやすい」ホームページに磨き上げていきます。