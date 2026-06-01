あの「ざんねんないきもの事典」が検定になりました。オリジナルグッズや認定証など、楽しい内容が盛りだくさん！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区 代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年6月1日より『第1回 ざんねんないきもの検定』の受検を開始しました。

▼【第1回 ざんねんないきもの検定 公式案内ページ】

URL：https://u-can.co.jp/nr260601i

■ざんねんないきもの検定とは？

累計555万部を突破し、「小学生が選ぶ“こどもの本”総選挙」に5回連続ランクインの大人気シリーズ「ざんねんないきもの事典」が、このたび検定になりました。子どもはもちろん、大人も「へぇ～！」とワクワクできる知識が詰まった「ざんねんないきもの事典」シリーズ。思わずクスッと笑えて、ユニークで愛らしい“ざんねんないきもの”たちの魅力に検定を通して触れられます。

受検者には、ここでしか手に入らないお名前入り認定証や限定オリジナルグッズもご用意！動物や生き物の知識を存分に発揮でき、さらに認定証として知識を形にできるので、夏休みの学びにもピッタリです。オンライン受検なので、ご自宅でいつでも受検できます。子どもから大人まで楽しめる本検定に、ぜひ挑戦してみてください。

■あなたは“ざんねんないきものマスター”になれる！？ 認定証やオリジナルグッズも。

受検するともれなく、得点に応じた称号がもらえます！その称号の証として、自分の名前が刻まれた、世界にひとつだけの「ざんねんないきもの認定証」を発行します。輝く認定証は、お子さまの大きな自信にも！

さらに「グッズ付きコース」なら、人気総選挙1位に輝いた「サカバンバスピス」のペンケースや、記念クリアファイルなど、オリジナルグッズもお届けします。最上位である“ざんねんないきものマスター”になられた方のみが手に入れられる、豪華な「認定証カード」もご用意（希望者のみ・有料）。確かな知識の証として、友達や家族に自慢したくなります♪

■本日6月1日より受検スタートです！ 挑戦お待ちしております！

URL： https://u-can.co.jp/nr260601i

申込期限：2026年4月16日（木）～8月17日（月）

受検期間：2026年6月1日（月）～9月6日（日）

※当検定は期間中、いつでもオンラインで受検できます。

※本検定は、通信講座ではありません。また、通信講座とセットの検定ではございませんのでご留意ください。

※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

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◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容

・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講、検定事業

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト http://www.u-can.co.jp/