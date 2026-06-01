【全員が最高ランク】やまなか家アプリ刷新、最大5％還元＆あぶりカルビ無料(6/1開始)

株式会社ＫＹコーポレーション

東北地方で41店舗を展開する焼肉店「焼肉冷麺やまなか家」（本社：岩手県北上市）は、2026年6月1日より公式スマートフォンアプリをリニューアルいたします。

新アプリでは、WEB順番受付やクーポン配信に加え、「お祝い機能」「おみくじ機能」などを新たに搭載し、[来店前・飲食中・来店後]まで一貫した利便性と楽しさを提供します。

また、リニューアルを記念し、6月1日～9月30日の期間限定で、全登録者が高還元の「ダイヤモンド会員」（ポイント5％付与・最大5,000円分クーポン交換可）からスタートできるキャンペーンを実施します。さらに、6月中に登録された方限定で、人気商品「あぶりカルビ」1皿無料クーポンをプレゼントいたします。

■ リリース記念キャンペーン概要

期間：2026年6月1日～9月30日

対象：アプリ新規登録ユーザー

内容：期間中にアプリをダウンロードし登録いただいたお客様は、「ダイヤモンド会員」からスタートさらに、6月中に登録された方限定で人気商品「あぶりカルビ」1皿無料クーポンをプレゼント

新アプリ限定クーポン「あぶりカルビ」1皿をプレゼント■ アプリの主な機能

・飲食代に応じたポイント付与

[ブロンズ会員：1％ ／ シルバー会員：3％ ／ ゴールド会員：4％ ／ ダイヤモンド会員：5％]

・貯まったポイントは最大5,000円分のクーポンと交換可能

・誕生月に割引クーポンを配信

・家族の記念日登録で特典プレゼント

・お気に入り店舗登録で毎月クーポンを配信

・おみくじ抽選クーポンプレゼント機能

・WEB順番受付機能

【公式】やまなか家アプリ

・配信開始日：2026年6月1日

・ダウンロード：https://yappli.plus/yamanakaya-appjp

対応OS：iOS／Android

利用料金：無料

『焼肉冷麺やまなか家』について

「焼肉冷麺やまなか家」は、1986年に岩手県北上市で創業した東北地方を中心に展開する焼肉店です。地域に根ざした店舗づくりを大切にしながら、東北6県を中心に多くの店舗を展開し、幅広い世代のお客様から支持をいただいています。看板メニューは、秘伝のタレで味わう本格焼肉と、本場仕込みの盛岡冷麺。特に盛岡冷麺は創業当時からのこだわりを受け継ぐ人気商品で、コシの強い麺と旨味のあるスープが特徴です。また、ファミリー層にも配慮した広々とした店内設計や、お子様向けサービスの充実など、「家族みんなで安心して楽しめる焼肉店」として日常使いから特別な日まで、多様なシーンで利用できる店舗づくりを行っています。「元氣が旨い！」をブランドコンセプトに掲げ、美味しい食事を通じて地域に愛され続ける“地域一番店”を目指し、品質・サービスのさらなる向上に取り組んでまいります。

【公式サイト】https://yamanakaya.jp/

【店舗一覧】https://yamanakaya.jp/shoplist/

【公式CM】https://yamanakaya.jp/cm/

ＫＹコーポレーションについて

株式会社ＫＹコーポレーション

代表者：代表取締役社長 山中 勇基

創業：1986年3月

設立：1989年6月

本社所在地：岩手県北上市流通センター15番106号

事業内容：飲食店経営(直営による経営とフランチャイズチェーン展開)、食品製造販売、ホテル経営、音楽教室経営、オンラインショップ経営

ブランド：焼肉冷麺やまなか家／ホルモン食堂食樂／牛たん徳茂／カルビ丼と冷麺 やま丼

企業サイト：https://ky-group.jp/