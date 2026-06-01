『ボ～っとしあたー』がBOTANICA MUSEUMとコラボ開催。植物・アート・音・静けさが溶け合う、新しい没入型リラックス体験

株式会社S.I.P.H Entertainemnt Japan『ボ～っとしあたー × BOTANICA MUSEUM』ビジュアル

本公演は、植物とアートが溶け合うBOTANICA MUSEUMの空間と、“何もしない時間”を体験する『ボ～っとしあたー』が出会う特別公演です。音・語り・呼吸・静けさに包まれることで、来場者の感覚をゆっくりとひらき、館内の植物や香り、光、空間の細部をいつもより深く感じられる状態へ導きます。BOTANICA MUSEUMを訪れる前後の感覚を整え、植物・アート・光・香りと出会う体験そのものをより豊かにする、施設体験連動型の新しいリラックス体験です。

チケットは2026年6月1日（月）10:00より発売予定です。

BOTANICA MUSEUMの見学体験を深める、“感性の入口”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vyZVFKCadek ]

今回の『ボ～っとしあたー』は、BOTANICA MUSEUMの見学体験と高い親和性を持つ特別公演です。植物やアートをただ見るだけではなく、音・語り・呼吸・静けさに身をゆだねることで、感覚が少しずつひらいていく。

公演前に体験すれば、館内をめぐる前の心が静かに整い、植物や光、香りへの感受性が高まります。公演後に体験すれば、館内で受け取った印象が、心の中でより深い余韻へと変わっていきます。

見る前に、心をひらく。

見た後に、余韻を深める。

この場所だからこそ生まれる、新しい「ぼ～っとする時間」をお届けします。

BOTANICA MUSEUMについて

BOTANICA MUSEUM 1BOTANICA MUSEUM 2BOTANICA MUSEUM 3BOTANICA MUSEUM 4

植物とアートが溶け合う、五感で感じるミュージアム

BOTANICA MUSEUMは、植物・アート・光・香りが重なり合う、五感で楽しむミュージアムです。昼と夜で表情を変える空間、植物に包まれるような没入感、そして館内に広がる静けさ。その魅力は、『ボ～っとしあたー』が大切にしてきた“心と身体がふっとゆるむ時間”と深く響き合います。

『ボ～っとしあたー』とは

詳細を見る :https://sunsetbeachpark.jp/activity/botanicamuseum/

『ボ～っとしあたー』は、

忙しさや情報に追われる現代において、

“何も考えない時間”を肯定するために生まれた体験型シアターです。

芝生の上に寝転び、シータ波を意識した音、

生演奏やダンス、歌、朗読などの芸術が静かに溶け合う空間の中で、

思考がほどけ、心と身体が自然に整っていく感覚を味わうことができます。

派手な物語や刺激を与えるのではなく、

「ただ、自分に戻る」ための時間を丁寧につくる。

それが本作の核となる体験です。

企画・演出について

『ボ～っとしあたー』キャスト『ボ～っとしあたー』ビジュアル※来場者アンケートより『ボ～っとしあたー』事例２『ボ～っとしあたー』事例３

本作を手がけるのは、株式会社S.I.P.H Entertainment Japan代表・演出家の松本匡史。

全国のテーマパークや商業施設を中心に、大型エンターテインメントショーや空間演出を数多く手がけてきました。効率やスピードが優先される社会の中で、「何もしない時間」が最も削られていることへの違和感。その問いから『ボ～っとしあたー』は生まれました。

見る前に心をひらき、見た後に余韻を深める。

BOTANICA MUSEUMは、ただ植物を見る場所ではなく、光や香り、空間の静けさまで含めて感じる場所だと感じています。今回は、BOTANICA MUSEUMの魅力をより深く感じていただくための“感性の入口”として、この公演をつくります。この場所だからこそ生まれる特別な時間を、ぜひ体験していただけたら嬉しいです。

公 演 概 要

松本匡史コメント

公演名

ボ～っとしあたー BOTANICA MUSEUM公演

開催日程

2026年7月3日（金）・4日（土）・5日（日）

会場

BOTANICA MUSEUM - MOSS MOSS

千葉県千葉市美浜区高浜7-2-4

公演数

全21公演予定／1日7公演予定

公演時間

各回 約30分予定

キャスト

吉田彩乃 / 星えり菜 / 井上菜々子

定員

1公演あたり 10名

チケット価格（税込）

・「BOTANICA MUSEUM」入場券付チケット：

大人（中学生以上）2,600円~

子供（4歳～小学生）2,100円~

チケット販売

アソビュー／会場窓口 ほか

※2026年6月1日（月）10:00～ 発売予定

チケット販売ページ :https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000052078/

■S.I.P.H Entertainment Japan：https://s-i-p-h.tokyo/

■Instagram： https://www.instagram.com/bo_tto_theater_official/