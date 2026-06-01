『小田急レディスクラブ』、6月1日に『小田急友の会』に名称変更

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店では、友の会の積み立てサービス『小田急レディスクラブ』を6月1日（月）に『小田急友の会』に名称変更いたします。年齢や性別、ライフスタイルを問わず、より幅広いお客さまにご利用いただくことを目的としています。名称変更後も、お積み立てコースやサービス内容、会員特典等は従来通り変更はありません。

また、6月10日（水）からは最大30,000円分の「お買物割引券」がもらえるお得なご入会キャンペーンのほか、会員様限定の特別ご優待会を実施します。名称変更を機により多くのお客さまの暮らしに寄り添う積み立てサービスとして価値向上を図るとともに、各種施策の展開を通じて、小田急百貨店でのお買物をお楽しみいただく機会を広げてまいります。

■ブランドビジュアルを一新

名称変更に伴い、ロゴやポスターなどのブランドビジュアルを一新します。小田急百貨店らしい親しみやすさや信頼感を大切にしながら、ブランドの個性をより感じていただけるビジュアルへ刷新いたします。

＜『小田急友の会』とは＞

毎月一定額をお積み立ていただくと、1年後もしくは半年後の満期時にボーナス分をプラスして会員証カードにチャージし、小田急百貨店でご利用いただけるお買物カードとしてお渡しします。お積み立てはご予算にあわせて4コース。お積み立て期間中は、会員様限定の特別ご優待会でのお買い物や提携のレストランやホテルでのご優待サービスがご利用いただけます。

■最大30,000円分のお買物割引券がもらえるご入会キャンペーンを実施

6月10日（水）～30日（火）の期間、『小田急友の会』では、「新規ご入会・増口・継続スペシャルキャンペーン」を実施します。期間中、新規ご入会、増口、継続の方に、入会コースに応じて最大30,000円分の「お買物割引券」を差し上げます。「お買物割引券」は満期を待たずにすぐご利用いただけるため、新規ご入会の方も入会した日からお得にお買い物をしていただけます。

＜実施概要＞

名称：小田急友の会「新規ご入会・増口・継続スペシャルキャンペーン」

期間：6月10日（水）～30日（火）

場所：新宿店7階、町田店4階、小田急百貨店ふじさわ7階各友の会カウンター

内容：新規ご入会・増口・継続の方に、入会コースに応じて「お買物割引券」を差し上げます。

クーポン：

【1年お積み立てコース】

5,000円コース：「お買物割引券」4,000円分（1,000円券×2枚、2,000円券×１枚）

10,000円コース：「お買物割引券」10,000円分（1,000円券×2枚、2,000円券×1枚、3,000円券×2枚）

30,000円コース：「お買物割引券」30,000円分（1,000円券×2枚、2,000円券×１枚、3,000円券×2枚、10,000円券×2枚）

【半年お積み立てコース】

5,000円コース：「お買物割引券」2,000円分（1,000円券×2枚）

※「お買物割引券」の有効期限：2026年7月31日（金）

※「お買物割引券」は小田急友の会お買物カードとの併用はできません。

※詳細は小田急百貨店ホームページ内【小田急友の会】をご確認ください。

URL: https://www.odakyu-dept.co.jp/tomonokai/index.html ※6月10日（水）公開

■会員様限定の「特別ご優待会」を実施

小田急百貨店各店と「小田急百貨店オンラインショッピング」では、6月10日（水）～16日（火）の期間、小田急友の会会員様限定の特別ご優待会を実施します。期間中は、小田急友の会会員証カードのご提示で対象アイテムを優待価格にてお買い求めいただけます。