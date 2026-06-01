【PICKFORM新機能】Box・Googleドライブと電子契約を双方向で連携。契約書類の取り込みから締結後の自動格納まで対応

株式会社PICK

株式会社PICK（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：普家 辰哉）は、不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」の電子契約機能において、BoxおよびGoogleドライブと双方向に連携する「外部ストレージ連携機能」を、2026年5月27日（水）より提供開始することをお知らせいたします。本機能は、契約書類の取り込みに加えて、電子契約締結後の契約書PDFを指定フォルダに自動格納する機能を備えており、契約書類のライフサイクル全体をPICKFORMとお客様の業務ストレージ間でシームレスにつなぎます。

従来、BoxやGoogleドライブで管理されている契約書類をPICKFORMで利用する際は、一度ローカル端末にダウンロードしてから再度アップロードする必要がありました。また、PICKFORM上で締結された契約書PDFを保管するためにも、改めてダウンロードして所定のフォルダへアップロードし直す手間が発生していました。本機能の提供開始により、PICKFORM上から直接BoxおよびGoogleドライブにアクセスして書類を取り込めることに加え、締結完了後の契約書PDFも指定フォルダへ自動でアップロードされるようになります。

背景

不動産・建設業界においては、契約書類をはじめとする重要書類の保管・共有先として、Box や Googleドライブといったクラウドストレージサービスを全社的に導入している企業が増加しています。一方で、これらのストレージに保管された契約書類を電子契約サービスで利用する際、「一度ローカル端末にダウンロードし、改めてアップロードする」という二重の操作が必要となり、現場担当者の作業負荷および操作ミスの一因となっていました。

加えて、契約書類のように機密性の高いファイルを一時的にローカル端末に保存することは、セキュリティ上の懸念にもつながります。書類等のデータをクラウドストレージから外に出さずに業務を完結させることが、近年のセキュリティガバナンスの観点からも求められるようになってきています。

さらに、電子契約締結後の契約書PDFについても、改めてダウンロードして社内の所定フォルダにアップロードし直す必要があり、契約完了から保管までの動線が分断されているという課題が現場から多く寄せられていました。契約書類の「取り込み」と「保管」の両方向で、業務ストレージとシームレスに連携できる仕組みが求められています。

「外部ストレージ連携機能」の3つの特徴

「外部ストレージ連携機能」は、PICKFORMの契約作成画面における書類アップロード機能を拡張するもので、以下の特徴を備えています。

1. Box／Googleドライブから契約書類を直接取り込み

契約作成画面の書類アップロードUIに「Box」「Googleドライブ」「PCから」の3つの選択肢を新たに追加。BoxおよびGoogleドライブ上の契約書類を、ローカル端末を経由することなく直接PICKFORMに取り込むことができます。

2. 電子契約締結後の自動アップロード

電子契約の締結が完了した契約書PDFを、Box上の指定フォルダに自動でアップロードする機能を提供します。契約案件ごとに格納先フォルダを指定でき、締結後は手動操作なしで契約書PDFがストレージ側に格納されます。これにより、契約書類の「電子締結」から「業務ストレージへの保管」までを、PICKFORMとお客様のストレージとの間でシームレスに完結できます。

3. 事前OAuth接続による業務中断ゼロ

PICKFORM設定画面に「外部ストレージ連携」メニューを新設。事前にBoxおよびGoogleドライブとの接続を完了しておけば、契約作成のたびに認証画面が割り込むことなく、スムーズな業務フローを実現します。トークン管理はユーザーごとに行われ、リフレッシュトークンによる自動更新にも対応しています。

ご利用イメージ

1. PICKFORM 設定画面 ＞ 「外部ストレージ連携」より、BoxまたはGoogleドライブと事前接続

2. 契約作成画面の書類アップロード欄で「Box」または「Googleドライブ」を選択

3. 表示されるファイルピッカーから、目的の契約書類を選択

4. 選択した書類がPICKFORMに即時取り込まれ、そのまま電子契約フローに進める

5. 電子契約の締結が完了すると、契約書PDFが指定したBoxフォルダに自動でアップロードされる

※「Box」は Box, Inc. の登録商標です。

※「Googleドライブ」は Google LLC の商標です。

今後の展開

「PICKFORM」では、本リリースを皮切りに、2026年6月以降、不動産・建築業界の業務効率化に向けた新機能のリリースを複数予定しております。続報は当社プレスリリースおよびサービスサイトにて随時お知らせいたします。

PICKFORMは、不動産・建築特化のVerticalオールインワンSaaSとして、業界の業務効率化と契約DXを推進してまいります。

「PICKFORM」サービス概要

国土交通省より唯一適法の回答を得た電子契約＆業務効率化システムです。

株式会社PICKについて

株式会社PICKは、「不動産取引を快適に、オープンに」をミッションに掲げる会社です。不動産・建築業界のバリューチェーンが抱える構造的な課題に対し、2022年の「PICKFORM 電子契約」をリリース以来、不動産/建築の取引における「顧客体験の向上」を目指している企業です。「PICKFORM 電子契約」では国内で唯一国土交通省より正式回答をもらい、新しい法律に対しても安心して”適法に”利用していただけるサービスとして、導入企業が増えております。 今後は、不動産/建築業者の皆様の業務を1つでも多く解決するべく、業者様の業務のあらゆるシーンにおけるサービスリリースを予定しています。PICKFORMは不動産・建築特化の Verticalオールインワン SaaSとして業界に貢献できるよう進化します。

【会社概要】

社名：株式会社PICK

代表者：代表取締役社長兼CEO：普家 辰哉

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー6階

設立：2018年10月

事業内容：不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」、業務代行サービス「PICKFORM PRO」、AIコンサルティング

会社HP：https://pick-hp.com/



株式会社PICKのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/97941