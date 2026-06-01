宮城県多賀城市とさとふる、子どもたちの「古代米」田植え・稲刈り体験や俳句文化の継承を目的とした2事業への寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

宮城県多賀城市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、宮城県多賀城市における2事業の寄付受け付けを2026年6月1日より開始します。なお、2事業とも寄付募集は今回で2回目となります。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

詳細は各事業ページをご参照ください。

■各事業について

1. 古代米に誓う10年後の再会と乾杯～多賀城古代米プロジェクト～

＜事業概要＞

目標寄付額：1,439,000円

受付期間：2026年6月1日～2027年3月31日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=708

宮城県多賀城市からのメッセージ：

この体験で交流を深めた子どもたちが成人した時に多賀城産の古代米酒で乾杯し、誇りを胸に仲間たちと更に飛躍していく彼ら彼女らは、地元にいてもいなくても、地元に関わり続けていく。

そしてその子どもたちを応援する関係者、大人たちの活動は、大人と地元の関係も深化させます。

古代米と子どもの取り組みは、まちづくりの大きなチカラを育てることに繋がっていきます。

そんなストーリーをぜひ応援してください。

2. 不易流行のまちで紡ぐ 芭蕉から続く俳句文化の継承プロジェクト

＜事業概要＞

目標寄付額：974,000円

受付期間：2026年6月1日～2027年3月31日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=710

宮城県多賀城市からのメッセージ：

ことばには人を感動させ、行動を促すチカラがあります。

市民をはじめとする多くの方々がこのプロジェクトに関わり、この碑の前に立ち、積み重ねられてきた歴史や文化、草花やいきものたちに思いを馳せ、現実(いま)の自分と掛け合わせることで、未来のまちを育むことばが生まれていくと思っています。

この取り組みに対する皆さまのご支援をどうぞよろしくお願いします。

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

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