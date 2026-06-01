宇都宮東武ホテルグランデ 日光の名水が生み出す「夏果実の氷華」季節限定で味わう上質なかき氷体験
株式会社東武ホテルマネジメント
「夏果実の氷華｜三ツ星氷室の日光天然氷『かき氷』」
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/tobuhotel-utsunomiya-oasis/reserve
カフェレストラン オアシス 店内
カフェレストラン オアシス
開放感あふれるカフェレストラン。
宇都宮東武ホテルグランデ 外観
詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html
株式会社東武ホテルマネジメント（本社：東京都墨田区）が運営する宇都宮東武ホテルグランデ（所在地：栃木県宇都宮市）では、カフェレストラン オアシスにて、夏季限定商品「夏果実の氷華｜三ツ星氷室の日光天然氷『かき氷』」を、2026年6月1日（月）から9月30日（水）まで販売いたします。
夏の訪れを感じるこれからの季節に、涼を愉しむひとときをご提供いたします。日本屈指の天然氷の産地、栃木県日光の天然水から生まれる天然氷を使用し、ふわりと軽やかな口どけと上品な甘みが特徴のかき氷に仕上げました。
「夏果実の氷華｜三ツ星氷室の日光天然氷『かき氷』」
真紅の雫-いちご練乳
翠の雅-抹茶白玉あずき
蒼の煌めき-ブルーベリー練乳
■期間
2026年6月1日（月）～ 9月30日（水）
■料金
各メニュー \1,800
※料金にはサービス料と消費税が含まれております。
■ご予約・お問合せ
宇都宮東武ホテルグランデ カフェレストラン オアシス
電話番号 028-643-2140
以下のリンクからもご予約が可能です。
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/tobuhotel-utsunomiya-oasis/reserve
カフェレストラン オアシス 店内
カフェレストラン オアシス
開放感あふれるカフェレストラン。
和洋のビュッフェメニューのほか栃木県ならではの郷土料理や餃子が愉しめる朝食からランチ、貸切パーティーや2次会までご利用いただけます。
お問い合わせ
Tel.028-643-2140（10:00～16:30）
宇都宮東武ホテルグランデ 概要
宇都宮東武ホテルグランデ 外観
住 所 栃木県宇都宮市本町5-12
電 話 028-627-0111（代表）
客室数 149室
アクセス 東武宇都宮線 東武宇都宮駅より徒歩5分
JR宇都宮駅 西口よりタクシー・車で5分、関東バス（6・7番乗り場）にて5分
東武駅前（または県庁前）バス停下車 徒歩１分
詳細を見る :
https://www.tobuhotel.co.jp/utsunomiya/index.html