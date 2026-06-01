国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営する株式会社kubellが「かいしゃカジュアル面談」に参画

株式会社M&Aサクシード

Visionalグループの株式会社M&Aサクシード（所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長：金 蓮実）が運営する法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」（https://ma-succeed.jp/）は、6月1日に、「かいしゃ経営者のミカタ室」が展開する「かいしゃカジュアル面談」に、東証プライム上場企業の株式会社kubell（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山本 正喜）が新規参画したことをお知らせします。

「かいしゃカジュアル面談」は、2026年4月23日より提供を開始した、譲受企業の顔・想いを動画で事前に知り、関心を持った企業と直接対話できるサービスです。

今回、国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営する株式会社kubellが新規参画し、自社のM&Aに対する考えや経営ビジョンを動画で公開いたしました。

『かいしゃカジュアル面談』について

『かいしゃカジュアル面談』は、M&Aを推進する企業が、自社の経営理念・M&A方針・譲り受け後のビジョンを動画コンテンツで発信し、経営者がカジュアル面談を申し込むことができるサービスです。

サービスの詳細はこちら :https://ma-succeed.jp/public-offer■サービスの3つの特徴

（1）動画だからこそ伝わる「人となり」と「熱量」

（2）関心を持った段階から、対話を始められる

（3）まずは「知る」から始められる対話

【これまでのM&Aプロセスとの違い】

『かいしゃカジュアル面談』に株式会社kubellが新規参画

この度、「かいしゃ経営者のミカタ室」が展開する「かいしゃカジュアル面談」に、東証グロース上場企業の株式会社kubelが新規参画し、同社の想いやビジョンを語った動画の公開と面談の募集を開始いたしました。

株式会社kubellは、「働くをもっと楽しく、創造的に」をミッションに、国内最大級のビジネスチャット「Chatwork」や業務代行サービス「タクシタ」などを幅広く展開し、中小企業が抱える課題の解決に挑戦されています。山本CEOとの対話で最も印象に残っているのは、グループインの話をする前から「こんなにお客さん送ってもらえるの？」と驚かれるという、kubellの持つ約99万社(2026年5月時点)

の顧客基盤をもとにした送客力です。AI・エンジニア・UX・法務など各専門チームが総力で支援することで、「ずっとできなかったUIリニューアル」「事業計画がグッと上がる」ような変化が起きているとのことです。「クオリティには自信があるけれど、もっと大きな舞台で挑戦したい」。そんな経営者の方にこそ、ぜひ一度この動画をご覧いただければと思います。

■株式会社kubell 会社概要

公開動画はこちら :https://ma-succeed.jp/public-offer/casual/kubell

・企業名：株式会社kubell

・代表者名：代表取締役CEO 山本 正喜（やまもと・まさき）

・会社設立 ：2004年11月11日

・上場 ：2019年 東証グロース市場

・事業内容：国内最大級ビジネスチャット「Chatwork」の開発・運営、バックオフィスBPaaS事業

・本社：東京都港区南青山1-24-3 WeWork 乃木坂

関係者コメント

⚫︎株式会社kubell 代表取締役CEO 山本 正喜様

kubellは「働くをもっと楽しく、創造的に」をミッションに掲げ、日本の事業者数の99.7%を占める中小企業の働き方の変革に挑んできました。今後より多くの方々に価値を届けていくために、一緒にミッション実現を目指してくれる仲間を本気で増やしていきたいと考えています。

グループインは「ゴール」ではなく、ここからが「スタート」です。kubellが持つ約99万社の顧客基盤と、BPaaSという新しいソリューションが持つ可能性を、存分に活かしていただける舞台があります。「プロダクトやサービスのクオリティには自信がある。でも、もっと大きなマーケットで勝負したい」そんな想いを持つ経営者の方と、ぜひ一度、率直な話をさせてください。

「かいしゃ経営者のミカタ室」について

「かいしゃ経営者のミカタ室」は、すべての会社の可能性と経営者のキャリア選択の最大化を目指す機関です。経営者が自社の市場価値などの現在地を客観的に把握し、納得感を持って、会社の継続、承継、譲渡などの重要な意思決定（≒人生の選択）を行うための「判断材料」を提供することを目的としています。

■第1弾「かいしゃ価値トレンド」（https://ma-succeed.jp/buy/search(https://ma-succeed.jp/buy/search)）

「かいしゃ価値トレンド」は、「業種・所在地・売上高」の3項目を選ぶだけで、同業他社のM&Aの相場や動向を匿名で確認できるサービスです。自社と似た企業がどのような評価を受けているか、どのような会社が関心を持っているかを、オンライン上でいつでも把握できます。

■第2弾「かいしゃカジュアル面談」（https://ma-succeed.jp/public-offer(https://ma-succeed.jp/public-offer)）

「かいしゃカジュアル面談」は、M&Aを推進する企業が、自社の経営理念・M&A方針・譲り受け後のビジョンを動画コンテンツで発信し、経営者がカジュアル面談を申し込むことができるサービスです。経営者はテキストでは伝わらない譲受企業の顔・想いを動画で事前に知ることができ、関心を持った場合のみ、直接対話が可能です。

参画を希望する企業様（譲受企業）はこちら

譲受企業として『かいしゃカジュアル面談』への参画をご希望される方は、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://ma-succeed.jp/contact

【参画企業（譲受企業）のメリット】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/179070/table/4_1_20466ee4249184dbbc7cd3db6d7f928c.jpg?v=202606011251 ]

【法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」について】

「M&Aサクシード」は、譲渡企業と譲受企業をオンライン上でつなぐ法人限定M&Aプラットフォームです。法人会員として登録された譲受企業だけが案件情報にアクセスでき、交渉段階では専門知識を持つ専任担当者がサポートすることで、安心のM&Aをご提供します。譲渡検討企業のオーナー経営者は会社・事業概要を匿名で登録し、譲受企業から直接オファーを受け取ることができます。譲受企業も自ら能動的にオファーを送ることができ、M&Aのオープン化を実現しています。

全国の譲渡検討案件が累計21,000件以上（掲載中4,000件以上）登録され、利用中の譲受候補企業は 10,700社以上です。（2026年4月時点）

URL：https://ma-succeed.jp/

【株式会社M&Aサクシードについて】

「人生を託せる、出会いのために。」をミッションとし、法人限定M&Aプラットフォーム「M&Aサク シード」を運営。同サービスは、2017年11月に株式会社ビズリーチの新規事業としてサービスを開始。2020年2月、グループ経営体制移行にともない新設したビジョナル・インキュベーション株式会社が2021年10月まで運営。組織再編にともない、2021年11月より、株式会社M&Aサクシードとして、ミッションの実現を目指す。

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルト ランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用 プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォー ム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc(https://www.visional.inc)